Почему в Европе и США не едят гречку

Удивительно, но гречневую крупу, недорогую и полезную, употребляют в пищу только некоторые народы. В Западной Европе гречиху, несмотря на то что причисляют к здоровой пище, практически не едят. Давайте узнаем, почему в Европе не едят гречку. Да и в других странах она не столь популярна, как у нас.

Немного исторических фактов о гречихе

В России гречневая крупа издавна относится к национальным продуктам. Восточные славяне отмечали 13 июня день Акулины Гречишницы, которая считалась покровительницей и пособницей урожая гречихи.

В этот день принято было сажать гречиху, а всякого странника, бывало, угощали кашей досыта. Странники ели да похваливали, желали, чтоб посев был счастливый, чтоб гречи уродилось на полях видимо-невидимо.

Сегодня в России выращивается почти половина сбора гречихи в мире. Она неприхотлива к почвам, но боится морозов. Высевают гречиху 13–16 июня, и через 2 месяца она готова.

Чем полезна гречневая крупа

Она считается лидером среди круп по пищевой ценности. Гречневая каша — чемпион по содержанию белка (до 16 г растительного белка на 100 г крупы).

К примеру, в белом рисе белка всего 7 г на 100 г крупы. Поэтому тем, кто старается меньше употреблять мясо и рыбу, стоит почаще включать эту крупу в свое меню.

Греча обладает минимальным гликемическим индексом, поэтому полезна людям с сахарным диабетом (исследования показали, что порция гречневой каши вызывает снижение уровня глюкозы в крови на 12–19 % в течение 90–120 минут).

Она обладает противораковым действием благодаря большому числу флавоноидов, способна нормализовать уровень холестерина в крови. В составе крупы есть вещества, способствующие правильному обмену веществ.

Гречу по праву называют «царицей круп», так как она содержит железо, медь, фосфор, кальций, магний, цинк и марганец. Кроме того, эта крупа богата витаминами B1, B2, PP и E. За счет содержания органических кислот гречневая крупа оказывает положительное действие на пищеварение.

Гречка содержит меньше углеводов, чем другие крупы. При этом она является ценным диетическим белковым продуктом с высоким содержанием аминокислот. На этой крупе основан целый ряд популярных диет. И главное, греча — богатейший источник железа.

Гречиха вообще не нуждается в химикатах — ни для удобрения, ни для защиты от сорняков и вредителей, с ними она с блеском расправляется сама. Вот почему гречиху считают одним из самых экологически чистых продуктов.

Где еще едят гречку

На всех территориях исторического произрастания этой зерновой культуры гречку употребляют в пищу до сих пор, но она всё равно считается «дешевой» едой, хотя, например, в той же Северной Индии и Непале ее уже редко можно встретить в продаже.

В США греча продается большей частью в зоологических магазинах, как корм для животных. Хотя, как видно на фото, можно ее найти и в продовольственных отделах. На упаковке справа надпись — «замена рису». Наверное, не все знают, что это за крупа такая — приходится разъяснять.

Китай мировой лидер по выращиванию гречихи. В Поднебесной тоже считают эту крупу не особо престижной едой. Но там стало модно заботиться о своем здоровье, и китайские врачи рекомендуют своим пациентам гречку… пить.

В это трудно поверить, но гречневый чай получил широкое распространение. Продается несколько видов гранул — темные, золотистые, светлые, длинные палочки, короткие и круглые.

Рекомендуется такой чай людям с высоким артериальным давлением, высоким уровнем холестерина и сахара в крови, пожилым людям и тем, кто хочет улучшить состояние кожи и продлить молодость.

В Корее и Японии греча всегда была распространена, но в виде муки. Японцы до сих пор готовят из нее вкуснейшую гречневую лапшу (соба) характерного коричневого цвета.

И хотя приготовить ее гораздо труднее, чем обычную лапшу, ценится такая лапша соба намного выше, так как в ней сохраняется вся польза гречневой крупы.

Помимо азиатских и славянских стран, гречку любят в Израиле. Еврейский народ долгое время проживал на территории Российской империи, и это отразилось на его вкусовых пристрастиях.

Гречневая каша, сваренная по-еврейски, называется «варнишкес» (kashe un varnishkes). Отдельно сваренные макароны, гречку, обжаренный на курином жире лук соединяют непосредственно перед подачей на стол. Смесь макарон с гречневой кашей кажется странной, но, как утверждают, это действительно вкусно.

Присутствуют блюда из гречневой крупы в Польше. Здесь из нее делают «гречаники» — блюдо польской и украинской кухни, которое готовится из мясного фарша с добавлением вареной гречки. Пропорции фарша и крупы варьируют в зависимости от предпочтений. Гречаники можно готовить как обычные котлеты или тушить в соусе, тогда они будут мягче и сочнее.

Почему гречневую кашу едим только мы?

В Западной Европе и Америке гречиха из-за своей неприхотливости к произрастанию всегда считалась кормом для скота. Более того, диетологи всего мира утверждают, что сваренная (без соли) гречневая каша горькая и имеет явный химический привкус.

Этому немало удивляются выходцы из СССР, которые отлично знают, что это не так. Но оказывается, что любой взрослый человек, впервые пробующий сваренную такую кашу, ощущает именно такой горький и неприятный вкус. И лишь те люди, которые ели эту кашу с детства, сохранили в своей памяти ее сладковатые вкусовые качества.

Есть гречку нужно обязательно. На сегодняшний день только эта крупа способна:

нормализовать кровяное давление, гормональный фон, уровень сахара в крови,

поднимать гемоглобин,

повышать иммунитет,

выводить из организма шлаки и избыток холестерина.

И только у выходцев из СССР и их детей получается это делать, не морщась от горечи крупы.



Источник: https://eco-recept.ru/pochemu-v-evrope-ne-edyat-caricu-krup

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