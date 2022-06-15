Свадьба и ворованный пояс. Как на Руси вспыхнула гражданская война

Свадьба - это всегда весело и шумно. А еще чревато разными инцидентами в виде внезапно вспыхивающих скандалов и непредсказуемых мордобоев в самых невероятных комбинациях. Не обязательно так бывает везде и всегда. Но ведь случается нередко, согласитесь.

Но одно дело такие инциденты на обычной свадьбе. Ну подрались новоиспеченные родственнички, ну покрыли матом друг друга - хмель выветрится, синяки пройдут, а обид у кого не бывает.

И совсем другое дело, когда такое происходит на свадебном пиру русского государя. Тут мордобой легко может перерасти в настоящую войну с реками крови и сожженными селами.

Примерно так и случилось со свадьбой великого князя московского Василия II, родного внука Дмитрия Донского. Вместо радости и веселья Русь накрыла лютая усобица - многолетняя гражданская война.

А виноват во всем был... золотой пояс. Говорят, ворованный.

Шум поднял боярин Кошкин - Захарий Иванович. Тот самый, кстати, что считается родоначальником будущей царской династии Романовых. По другой версии, впрочем, не он бдительность проявил, а Петр Константинович, ростовский наместник великого князя московского.

Углядел глазастый боярин на одном из гостей богатый изукрашенный золотом пояс. Шикарный был пояс, что тут говорить.

На цепях висел, каменьями дорогими отделан. Как не вспомнить тут предания о похожем поясе, что некогда был утрачен Дмитрием Донским! Его стащил у князя тысяцкий Василий Вельяминов.

Тут надо пояснить, почему вообще этот пояс кого-то волновал через 60 с лишним лет. Дело в том, что к 1430-м годам на Руси жило и здравствовало две ветви потомков Дмитрия Донского. Одна ветвь, правящая, шла от старшего сына. А от второго сына шла младшая ветвь - звенигородские князья.

Так вот, пояс этот, гласили сплетни, в итоге достался Василию по прозвищу Косой, звенигородскому князю. Он тоже, как и московский князь Василий II, был внуком Дмитрия Донского. А значит - соперник!

И вот заявляется этот самый соперник на свадьбу, нацепив на себя краденный золотой пояс! Оскорбление? Оскорбление! Явный вызов - я тут, дескать, настоящий наследник героя Куликова поля, а не ты, братец двоюродный!

Братец, впрочем, смолчал, не желая портить свою свадьбу. Но вот мать его, властная и страстная Софья Витовтовна, терпеть не стала. Прилюдно она содрала пояс с наглого Васьки Косого, объявив тем самым его вором. Это было эпическое событие, которое потом долго пересказывалось во всех углах молодого Российского государства.

Уже в XIX веке художник Павел Чистяков нарисовал об этом картину с длинным названием: "Великая княгиня Софья Витовтовна на свадьбе великого князя Василия II Темного в 1433 году срывает с князя Василия Косого пояс, принадлежавший некогда Дмитрию Донскому". А вскоре после него на тот же сюжет написал свое полотно знаменитый баталист Василий Верещагин.

Вот картина Верещагина:

Как вы уже понимаете, добром эта история не кончилась. Обе стороны сочли себя глубоко оскорбленными, после чего война стала неминуемой. Кто бы знал тогда, что продлится эта война аж 13 лет! Кто бы знал тогда, что великого князя Василия II свергнут и ослепят! Кто бы знал, что Васька Косой целый месяц пробудет великим князем московским! И еще много таких "кто бы знал" можно здесь называть.

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А вы знали об этом?

В советское время первым персонального захоронения удостоился Яков Свердловю. Считается, что знаменитый Колонный зал Дома Союзов превратился в траурное помещение для прощания с умершими вождями благодаря смерти создателя социалистического государства Владимира Ленина. Однако первым там оказался вовсе не Ленин, а революционер-анархист Петр Кропоткин, ушедший из жизни на 3 года раньше.

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