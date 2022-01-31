10 уникальных случаев, когда природа реально удивила

Природа не устает подкидывать нам сюрпризы. И мы очень ей за это благодарны, ведь иначе жить было бы скучно.
1. Одинокая вишенка выросла в середине дерева
2. «Разница между летней и зимней окраской моей лошади очевидна»
3. «Самый маленький кленовый лист из тех, что я видел»
4. Дерево «нарисовало» звездочку в сердцевине ветки
5. Помидор выглядит так, будто его сшили из лоскутков
6. Эти незабудки выросли в форме сердца
7. «Я поймал рыбу со сколиозом»
8. Эти цветы смешивают желтый, белый и бордовый в случайных пропорциях
9. Перец наполовину зеленый, наполовину красный
10. «Мой зрачок неправильной формы, но даже в возрасте 25 лет у меня нет проблем со зрением!»
Источник : https://sreda.temadnya.com/2401686918885017669/
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