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10 уникальных случаев, когда природа реально удивила

Природа не устает подкидывать нам сюрпризы. И мы очень ей за это благодарны, ведь иначе жить было бы скучно.

1. Одинокая вишенка выросла в середине дерева

10 уникальных случаев, когда природа реально удивила

2. «Разница между летней и зимней окраской моей лошади очевидна»

10 уникальных случаев, когда природа реально удивила

3. «Самый маленький кленовый лист из тех, что я видел»

10 уникальных случаев, когда природа реально удивила

4. Дерево «нарисовало» звездочку в сердцевине ветки

10 уникальных случаев, когда природа реально удивила

5. Помидор выглядит так, будто его сшили из лоскутков

10 уникальных случаев, когда природа реально удивила

6. Эти незабудки выросли в форме сердца

10 уникальных случаев, когда природа реально удивила

7. «Я поймал рыбу со сколиозом»

10 уникальных случаев, когда природа реально удивила

8. Эти цветы смешивают желтый, белый и бордовый в случайных пропорциях

10 уникальных случаев, когда природа реально удивила

9. Перец наполовину зеленый, наполовину красный

10 уникальных случаев, когда природа реально удивила

10. «Мой зрачок неправильной формы, но даже в возрасте 25 лет у меня нет проблем со зрением!»

10 уникальных случаев, когда природа реально удивила

Источник : https://sreda.temadnya.com/2401686918885017669/

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