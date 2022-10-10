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С Запада приходят тревожные для Зеленского знаки

С Запада приходят тревожные для Зеленского знаки

 

От поддержки до ненависти всего один шаг, особенно в политике. Президент Украины, бывший актер, слишком «переигрывает» в надежде возвыситься, обогатиться, удовлетворить тщеславие, как, впрочем, сохранить жизнь после всей своей авантюрной политической кампании. Зеленский стал символом войны, хотя шел на выборы как «президент мира». Боевые действия и кризисная ситуация на Украине – шанс продержаться на плаву, хотя в Киеве прекрасно понимают, что он на самом деле временщик, да и сменщик уже готов.

С Запада приходят тревожные знаки не столько для Украины, сколько для самого Зеленского. Его заявления о необходимости превентивного западного удара по России вызвали гнев и критику даже в США. Офис Зеленского долго оправдывался, что украинского лидера «не так поняли», но было уже поздно. Зеленскому намекают, что ему пора стать перевернутой страницей истории.

И делают это через все каналы связи, в том числе через подготовку общественного мнения посредством СМИ. На фоне возвышения успешного главкома ВСУ Валерия Залужного, подобные сигналы можно рассматривать как смертельные для действующего президента.

К примеру, обозреватель известного американского журнала Newsweek и ведущий Национал-консервативной конференции Джош Хаммер признался в соцсети, что его буквально чрезвычайно тошнит от президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Мне Владимир Зеленский противен, уже тошнит от него дальше некуда


— сделал крайне негативное и одновременно показательное заявление журналист.

Возможно, решение по Зеленскому уже принято и теперь на Западе решается лишь вторая проблема: инерционное сопротивление общественности, которую, наоборот, долго готовили к его восхвалению. Как только образ и ореол лидера украинцев будет развенчан, культ личности опорочен, останется дело за техническим решением.

Недаром в 2022 году Нобелевскую премию мира получили враги России, но не Зеленский. Даже агентство Bloomberg пишет, что «президент Украины не получил премию и это – хорошо».

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А вы знали об  этом?

 Петр Великий сам известный многочисленными похождениями «налево»,сам стал рогоносцем и  приказал отсечь голову любовнику императрицы Екатерины Монсу . Затем  голову Монса заспиртовали в банке и  Петр  приказал поставить ее в покои императрицы. Но прошло всего три месяца и умирающий рогоносец Петр простил супругу. Голова Монса хранилась в Кунсткамере еще полвека, пока ее не захоронили.

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