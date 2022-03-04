Разоблачение мифов о Ленине и его мистичном захоронении

Предлагаю ознакомиться с интересным материалом, разбивающим исторические несуразицы в жизни Владимира Ильича, которого современная пропаганда окрестила «немецким шпионом», а глупые обыватели – «жидобольшевиком».

Рассмотрим также ложь о захоронении Ильича

Миф №1. Легенда о хитром еврее Бланке

В.И. Ленин родился в Симбирской губернии, в г.Симбирске (Ульяновск). Но если со стороны отца он как был русский Ульянов, так им и остался (отец, Илья Николаевич Ульянов, был инспектором народных училищ Симбирской губернии, а также считался еще и дворянином), то со стороны матери, которая была урожденной Бланк, мы можем увидеть совершенно другие корни.

Однако и эти корни не были еврейскими! Мать Владимира Ильича, Мария Александровна была шведско-немецкого происхождения по матери.

Подробно исследовавшая эту тему, научный сотрудник Института Российской Истории, М.Бычкова писала по этому поводу следующее:

«Мне удалось поработать в Казанском архиве с фондами губернского дворянского собрания и установить, что действительно существовали два Александра Бланка, биографии которых были сознательно смешаны.

Дед Ленина, Александр Дмитриевич Бланк, происходил из православного купеческого рода. Начав службу в 1824 году, он в 40-е дослужился до чина надворного советника со старшинством (подполковник), который давал ему право на потомственное дворянство. В этом смысле его биография очень совпадает с биографией Ильи Николаевича Ульянова.

Это были люди из одной среды, которым условия XIX века дали возможность быстро продвинуться по служебной лестнице и оставить своим детям право считаться дворянами…»

Что только не делают пропагандисты, дабы отвратить людей от социализма! Какие только средства не используют! И даже такие срамные вещи, как антисемитизм, шовинизм, и национализм в открытую вступают в бой против мертвого вождя рабочего класса. Но победят ли они? Вряд ли!

Миф №2. Немецкий шпион

Еще один из главных мифов крутится вокруг того, что Ленин являлся, якобы, «немецким шпионом». Эдаким «Джеймсом Бондом» 20 века, пытавшимся развалить «Святую Царскую Русь», и которому это удалось сделать. Коварно и кровожадно! Но во-первых, прежде чем приводить исторический факт, мы приведем цитату самого т.Сталина по этому поводу:

» Во всех буржуазных странах против революционных вождей пролетариата выдвигались клеветнические обвинения в измене. В Германии — Либкнехт, в России — Ленин. Центральный Комитет партии не удивляется тому, что русские буржуа прибегают к испытанному способу борьбы с “неугодными элементами”.

Необходимо, чтобы рабочие сказали открыто, что считают своих вождей безупречными, солидаризируются с ними и считают себя участниками их дела» – И.В.Сталин, Выступления на экстренной конференции петроградской организации РСДРП (большевиков), 16-20 июня 1917-ого года.

А сам же Ленин в открытой печати прямо обвинял Парвуса в том, что он работает на немецкую агентуру. Однако, лучше чем записи Ленина, свидетельствует цитата того же Сталина, которую дорогой читатель мог бы прочесть выше. Впервые же, «информационный вброс» совершило Временное Правительство в июне 1917-го года. Тогда кронштадтские моряки под предводительством Ярчука (анархист) устроили массовую забастовку, которую большевики пытались превратить в мирную демонстрацию. Итог – массовый расстрел бастующих, погром типографий большевиков, а также их преследование и арест.

Показания одного из обвинителей Ленина и большевиков в шпионаже, прапорщика Ермоленко отсекли сразу же. Хотели сослаться на коммерческие операции Ганецкого в России, который был знаком с Лениным и Парвусом – но также ничего не вышло, потому что Ганецкий вывозил финансы из России, а не ввозил их. Большевиков пришлось выпустить, под символический залог…

Особенно много в этот миф вложил глава американского Иностранного отдела Комитета общественной информации (фактически, министерства пропаганды) Эдгар Сиссон, в 1918 году опубликовавший так называемые «документы Сиссона», якобы подтверждавшие участие Ленина в так называемом «немецко-большевистском заговоре».

Эти «документы», за которые так щедро заплатил Сиссон, в Европе считались подделкой, да и Госдепартамент США склонялся к этому. С опровержениями выступили газеты New York Evening Post и Nation. Несмотря на многочисленные протесты представителей Комитета, обвинявших противников этих «документов» в «большевизме», в 1956 году Джордж Кеннан доказал: документы являлись фальшивками.

Есть опровержения Роберта Локкарта, кадрового дипломата и разведчика.

И даже США (!) в 50-ые годы полностью опровергли причастность Ленина к немецким деньгам, потому что документы оказались подделкой, а все учреждения, за чьей подписью стояли документы – несуществующими.

Миф №3. Была ли «срамная болезнь»?

Несколько лет назад вышла программа «Кремлевские похороны» по НТВ, которая утверждала настойчиво, что Ленин все таки сифилисом болел. Но, как мы знаем, телевидение является также источником пропаганды, поэтому, хотелось бы опровергнуть еще один лживый и грязный миф.

Существует несколько экспертиз – это зарубежная экспертиза, полностью независимая от советской власти, и наша, отечественная. Макс Ноне, немецкий специалист, автор справочника «Сифилис и нервная система», опроверг диагноз, хотя, изначально Ленина и поили лекарствами, предназначенными для лечения сифилиса….

А в 70-ых, сам Брежнев поручил разобраться с данным мифом медицинским специалистам. И опять же, как было отмечено советскими медиками, признаков сифилиса не было найдено…

В наше время, академик Б.В.Петровский также опровергает выдумки о сифилисе: «Б.В. Петровского: «Сама история болезни В.И. Ленина, подлинные протоколы вскрытия его тела и микроскопических исследований абсолютно точно определяют диагноз заболевания – атеросклероз левой сонной артерии и, как кульминационный момент, – кровоизлияние в зоне жизненно важных центров мозга. Все клинические симптомы этой трагедии, наблюдаемые советскими и зарубежными учёными-медиками у постели больного, это подтверждают».

Но на самом деле, настоящие проблемы и последующая болезнь у Владимира Ильича, произошли из-за нападения эсерки Фанни Каплан, которая нанесла вождю несколько пулевых ранений…

Миф №4. Богатство Ильича

Когда аргументы у антисоветчиков заканчиваются, они начинают кричать о некой буржуазности Ленина, который имел баснословные счета в зарубежных банках, дорогие номера в гостиницах, и шикарные завтраки в постель. Однако все они заведомо ложны. Основным источником дохода для Ленина были его же труды. Также, имея небедных родителей, Ильич иногда просил у матери деньги на книги и на мелкие расходы. В 1917-ом году, в письме к некоему Шляпникову, товарищу по партии, он и вовсе писал, что от безденежья «околевать приходится».

Если подробнее коснуться швейцарских похождений Ленина, то можно привести следующие факты: Сохранились записные книжки с отчетами – сколько и на что тратили члены заграничного бюро ЦК. Их было там три человека – Ленин, Каменев и Зиновьев – да еще член русского бюро ЦК Шляпников.

Они получали из партказны так называемую диету – 200 рублей. Это переводилось на франки. Плюс к этому они, как главные редактора, своих газет еще получали примерно по 100 рублей. У каждого были литературные заработки, каждый сотрудничал с газетами. А Ленин на тот момент написал бессмертные произведения – «Марксизм и аграрные вопросы», «Империализм как высшая стадия капитализма». Все они выходили также и в России, за счет чего и жил вождь.

Умер Владимир Ильич, не оставив после себя никаких счетов в банках, но зато, зарождающуюся, великую страну.

Миф № 5. А вагон то – пломбированный!

Но вернемся к немецкому шпионажу, и разобьем еще один миф – о том, что Ленина в пломбированном вагоне послали немцы, дабы разрушить Россию. Миф этот сейчас крайне распространен по информационным каналам. Однако ни один из каналов не вспоминает, что с падением царского режима, и установлением власти Временного Правительства, политэмигрантам разрешалось вернуться на свою Родину.

Ленин воспользовался шансом. Но, как мы можем подытожить – не один Ленин. Через Германию ехала целая группа левых революционеров. РСДРП, при всем при этом имело большее число мигрантов. Однако мы забываем, что кроме большевиков, существовали еще и меньшевики…

Само по себе, возвращение Ленина не было чем-то из ряда вон выходящим – он был одним из тех, кто ехал со многими. Невероятным был способ – но это касалось больше дипломатических отношений. Ведь ехали в вагоне – противники Первой Мировой Войны. И значит вагон был пломбированным прежде всего из расчетов безопасности его пассажиров…

Все приведенные мифы в данный момент активно используются антисоветчиками всех мастей. Вся это ложь время от времени напоминает о себе, убеждая в своей правдивости. Но что мы видим на самом деле? Совершенно противоположное…

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Наверно, стоит разбить еще один, последний распространенный миф – о «Ленине-узурпаторе». Есть замечательная цитата Кржижановского, сопартийца Ленина, которая говорит, буквально «все» о нем, как о человеке:

«Кто-то правильно сказал, что самое большое счастье для человека — это встреча и возможность общения с человеком, который и выше и лучше других. Счастье такой встречи с особой яркостью ощущалось всеми нами именно при общении с Владимиром Ильичем.

Все мы, шедшие разными жизненными путями, имеющие за своими плечами разнообразный жизненный опыт, все мы будем свидетельствовать по-разному, но об одном и том же: встреча и работа с ним – это могучее и теплое ильичевское крыло, которое было распростерто над нами, вот это и было наше самое дорогое счастье.

Мы все знали, что, пока он жив, есть такой центр, такой опорный пункт, в котором не только мудро, но и с глубокой человеческой проникновенностью подумают и позаботятся о нас, чтобы приподнять нас и помочь нам быть лучше и полезнее для других. Приближаясь к нему и смотря на него, мы не только все глядели вверх, но, порой даже незаметным для себя образом, подтягивались, чтобы быть лучше и достойнее.

Никогда еще в истории человеческая личность не была поднята на законнейшем основании так высоко. Но ни на минуту не закружилась у Владимира Ильича голова от этой власти, и не пало на него от практики этой власти ни одного малейшего пятнышка.

Отойдет он в историю, как самый грозный враг всякой власти человека над человеком, как самый беззаветный друг мозолистых рук, бесстрашной мысли и последовательной непреклонности в борьбе за коммунизм.»

Четыре большие лжи о захоронении Ленина

Ложь 1

Основной пропагандистский удар концентрируется на внушении общественному мнению идеи захоронения Ленина. И здесь подлый расчет очевиден – какой нормальный человек будет возражать против захоронения останков умершего. Хотя в случае с Лениным речь идет о перезахоронении.

Казалось, очевидная для всех вещь – Ленин захоронен. Как основатель Российской Федерации и СССР Владимир Ильич Ленин захоронен с высшими государственными почестями 27 января 1924 года.

Кстати, и у современников не возникало сомнений о том, что Ленин захоронен. Газетные статьи и заметки января-марта 1924 года пестрели заголовками: «Могила Ленина», «У могилы Ильича», «На могиле Ленина» и т.п.

И форму захоронения определил высший орган власти страны — II Всесоюзный съезд Советов – в земле, на глубине трех метров в склепе, над которым возведен Мавзолей. Кстати, за это решение голосовала и делегат съезда, вдова Ленина Надежда Константиновна Крупская.

Даже рассматривая захоронение В.И.Ленина с позиций современного законодательства, а оно учитывает и существующие православные культурные традиции русского народа, следует признать склеп и Мавзолей над ним полностью соответствующими современным законам Российской Федерации. Забальзамированное тело Ленина покоится в гробе-саркофаге на глубине трех метров под землей, что полностью соответствует нормам Федерального закона «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996 г.

В статье 3 этого закона говорится: «Погребение может осуществляться путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу, склеп)». А тело Ленина, напомним еще раз, захороненное в склепе (сводчатой гробнице, заглубленной в землю).

Подмену понятий «захоронение» и «перезахоронение» в массированном информационном потоке обычному гражданину заметить трудно: ведь очень высок уровень режиссуры – все государственные СМИ, включая телевидение, даже «независимые» информагентства и либеральные оппозиционные издания пишут только о «захоронении», тщательно скрывая подмену понятий.

Политическим инициаторам перезахоронения очень не выгодно предстоять перед лицом общественности в обличье гробокопателей. Отсюда и ложь о необходимости захоронения, которой нет.

Ложь 2

Тело Ленина выставлено на обозрение, покоится не по-христиански, не предано земле.

Напомним публичное заявление родной племянницы Ленина Ольги Дмитриевны Ульяновой: «Я неоднократно заявляла и повторю еще раз, что категорически против перезахоронения Владимира Ильича Ленина. Нет никаких для этого оснований. Даже религиозных. Саркофаг, в котором он лежит, находится на три метра ниже уровня земли, что соответствует и захоронениям по русскому обычаю, и православному канону».

Ольга Дмитриевна не раз уже давала отпор гробокопателям, утверждающим, что якобы Ленин захоронен не в соответствии с народными традициями, вне рамок православной культурной традиции.

Насчет того, что тело не предано земле, ответ дан уже исходя из положений Федерального закона «О погребении и похоронном деле»: захоронение в склепе и есть форма захоронения в земле. В Польше, например, на кладбищах нет могил. Только склепы.

А теперь по поводу обозрения захороненного тела. Такой ли уж это исключительный случай в практике захоронения великих, прославленных людей в странах с сильной христианской культурной традицией?

Самый известный пример захоронение в открытом для обозрения саркофаге великого русского хирурга Николая Пирогова под Винницей. Саркофаг с гробом великого ученого помещен в склеп, что является одной из форм захоронения в земле и вот уже почти 130 лет выставлен на обозрение. Как написано в определении Святейшего Синода в Петербурге «дабы ученики и продолжатели благородных и богоугодных дел раба Божьего Н.И. Пирогова могли лицезреть его светлый облик».

А вот выдержка из заключения Председателя комиссии ЦИК Союза ССР по похоронам В. И. Ульянова (Ленина) Ф. Дзержинского: «Идя навстречу пожеланиям широких масс Союза ССР и других стран — видеть облик покойного вождя, комиссия по похоронам В. И. Ульянова (Ленина) решила принять меры, имеющиеся в распоряжении современной науки, для возможно длительного сохранения тела».

Чем в данном случае решение государственного органа Российской Империи, которым был Святейший Синод, разрешивший «лицезреть светлый облик» усопшего ученого Пирогова его ученикам и почитателям, отличается от такого же решения высшего органа государственной власти в лице Съезда Советов и ЦИК СССР? Ничем? Тогда почему по первому поводу все спокойно, а по второму стоит вселенский гвалт?

Как видим, в случае с шумом вокруг формы захоронения Ленина на лицо политическое лукавство, прикрытое некоторыми псевдорелигиозными заклинаниями.

Ведь никто ни в случае с Пироговым, ни тем более в случае с Лениным не ставит вопрос о копировании практики отношения к мощам святых, канонизированных Церковью. Никто тел Пирогова или Ленина по стране для поклонения верующими, как это поступает Церковь с мощами святых, не возит. К забальзамированным телам усопших великих людей никто не прикладывается.

Всем понятно, что их нетленность – это признание их заслуг перед людьми (государством, обществом, различными сообществами и т.п.). Всего лишь граждане, которые почитают столь великих государственного и научного деятелей, заходя в склеп, получают возможность «лицезреть светлый облик».

Кстати, в такой яро католической стране сходный подход был при погребении «начальника государства», отца-основателя Второй Речипосполитой маршала Пилсудского, у которого отношения с официальной церковью были также далеко не безоблачными. Он из католичества переходил в протестантство, затем опять в католичество. Да и майский переворот 1926 года, устроенный основателем государства был весьма кровавым.

Да и в создании концлагерей Пилсудский очень хорошо отличился. Но… основатель государства. Хотя католическая церковь даже занималась после захоронения перетаскиванием его останков по вавельским склепам, чем был спровоцирован конфликт епископата с президентом Мостицким.

Напомним, Пилсудский был захоронен в 1935 году в Вавельском замке, в склепе в стеклянном гробу. Но бальзамирование оказалось малоэффективным. В итоге было оставлено только небольшое окошко, которое в настоящее время закрыто.

Первоначальный стеклянный гроб отца-основателя II Речи Посполитой маршала Пилсудского до переноса его в склеп под башней Серебряных Колоколов в Вавеле.

Ложь 3

Продолжают предприниматься попытки внушить обществу, что нужно выполнить последнюю волю Ленина, якобы завещавшего похоронить себя рядом с матерью на Волковом кладбище в Ленинграде.

Эта ложь ходит по миру с тех пор, как ее впервые озвучил на одном из заседаний Съезда народных депутатов СССР, транслировавшемся в прямом эфире, некто Карякин. Затем небылицу подхватил папа нынешней светской львицы и наставник Путина Анатолий Собчак.

Из заявлений Ольги Дмитриевны Ульяновой однозначно ясно: «Попытки доказать, что существует завещание о том, чтобы его похоронили на Волковом кладбище, несостоятельны. Такого документа нет и быть не могло, в нашей семье также никогда не было разговоров на эту тему. Владимир Ильич умер в достаточно молодом возрасте — в 53 года, и естественно, думал больше о жизни, чем о смерти.

К тому же, учитывая историческую эпоху, в которой жил Ленин, его натуру, характер истинного революционера, уверена, он бы и не стал писать завещание на эту тему. Владимир Ильич был очень скромным человеком, который меньше всего заботился о себе. Скорее всего, он оставил бы завещание стране, народу — как строить совершенное государство».

Ученый и публицист А.С.Абрамов, Председатель правления Благотворительной общественной организации (фонда) сохранения Мавзолея В.И.Ленина приводил не раз в СМИ ответ РЦХИДНИ (это бывший Центральный партийный архив) на запрос администрации Ельцина по поводу завещания Ленина.

В официальном ответе президенту РФ сказано, что «не имеется ни одного документа Ленина, его близких или родственников относительно последней воли Ленина быть похороненным на определенном российском кладбище».

Прав А.С.Абрамов, утверждающий, что даже с житейской точки зрения доводы о Волковом кладбище насквозь лживы. Ведь Ленин уже покоится рядом с вдовой, Надеждой Крупской, и сестрой Марией Ульяновой, прах которых находится в некрополе у Кремлевской стены.

Ложь 4

Нужно убрать Мавзолей и Некрополь героев советской эпохи, так как нельзя превращать Красную площадь в кладбище. Историческая безграмотность авторов этого довода очевидна. Территория Собора Василия Блаженного или «Собор Покрова, что на рву» — это тоже древнейшее кладбище.

Что, господа-единороссы, собор будете взрывать и могилы раскапывать, чтобы вам было уютнее организовывать катки и эстрадные шоу? А другие державные захоронения в соборах Кремля вам веселиться не мешают?

Красная площадь в нынешнем виде – это сформированное в РСФСР и СССР место власти. Здесь сосредоточие символов всех исторических эпох – от Московской Руси (роль места власти здесь играло Лобное место) до СССР (государственная трибуна и захоронения отца-основателя нынешней Российской Федерации и героев советской эпохи). И нынешние правители Российской Федерации, организуя парады в честь Дня Победы СССР во второй мировой войне, де-факто признают этот высочайший статус Красной площади.

На большом торжище, которым до Ленина и Сталина была Красная площадь, парады Победы не проводят. Почему-то на Черкизовском рынке государственные церемонии явно смотреться не будут.

Поэтому как неуютно и неприятно Вам, господа временные из «Единой России», придется терпеть при отправлении ритуалов власти на Красной площади и Ленина в Мавзолее, и могилу Сталина, и все захоронения героев эпохи РСФСР и СССР. Без этого у нынешней власти нет даже видимости исторической легитимности.

Вообще варварство и дремучесть современных российских западников-либералов поражают. Попробовали бы они в какой-нибудь из стран НАТО заикнуться про разрушение или гробокопательство, скажем в мавзолее президента Гранта в Нью-Йорке (символ триумфа в Гражданской войне Севера над Югом), мавзолее отца-основателя современной светской Турции Ататюрка. Или заговорить о «предании земле» отца-основателя II Речи Посполитой маршала Пилсудского или императора Наполеона, чьи гробницы выставлены на обозрение.

Как видно, вся аргументация некрофобов из «Единой России» и ее либеральных подпевал шита белыми нитками. Налицо попытка свести исторические счеты с великой советской эпохой на фоне никчемности нынешней власти, все более показывающей свою государственную несостоятельность на фоне реальных достижений CCCH.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Автор этой статьи или слабоумный придурок, или просто провокатор!Ленин, рожденный Марией Срулевной Бланк – еврейкой по национальности, с детских лет патологически ненавидел всё русское,считая русских людьми второго сорта, годными только к тяжелой физической работе.Во многих своих работах постоянно писал о поганом «великорусском шовинизме», многовековом русском рабстве и порабощении других народов. Ленин с самого начала планировал истребление доброй половины населения России, заявляя:«Никакой пощады этим… врагам социализма»! Ленин планомерно уничтожал жителей России – «тысячами», «десятками тысяч», «каждого десятого».

Именно поэтому на заре Советской власти в центральных органах коммунистической партии большевиков практически не было русских. И это вовсе не случайность, поскольку Ленин считал, что русские слишком добры от природы, чтобы жестко следовать линии партии по установлению в стране диктатуры пролетариата,поэтому единственная опора, которая осталась у большевиков, это угнетенное еврейское меньшинство,которое и занимало руководящие посты !Как ни парадоксально,но даже в состав созданных большевиками судебных «троек», которые выносили расстрельные приговоры,в основном входили евреи !

Изначально идея разыграть карту «Ленин против России» пришла в голову немецкому иудею, рейхсканцлеру Теобальду фон Бетман-Гольвегу. Итогом этого сотрудничества с большевиками стало получение Лениным от немецких иудеев 50 миллионов марок золотом для осуществления государственного переворота .

Известно, что инициатором и посредником финансовой поддержки гражданской войны со стороны немцев стал Александр Парвус, который долгое время оставался в тени и который фактически являлся «купцом» Октябрьской революции!Известно, что Парвус был немецким социалистом и активно дружил с Троцким, который позже наряду с Лениным стал вождем революции.Именно через руки Парвуса спонсировалось большевицкое движение, а также он являлся одним из основателей принципов их движения. Именно он выставил идею вооруженного захвата власти в стране.

Получив достатчную финансовую поддержку, немецкий холуй и шпион Ленин тайно проехал из Швейцарии в Швецию в пломбированном вагоне вместе с 31 соратниками, большинство из которых были иудеями. Германия, воевавшая с Россией и странами Антанты, была крайне заинтересована в дестабилизации политического положения в России. И тут Ленин с его кровожадными интернациональными заговорщиками пришёлся им очень кстати. В связи с этим хотелось бы отметить, что ни в одной стране мира ,пожалуй, не было такого факта, чтобы агент иностранных спецслужб покоился в мавзолее с такими почестями, как Ленин.

В этом отношении заслуживает внимания поездка в сентябре 1918 года Дзержинского в Швейцарию , куда партия формально отправилана его встречу с женой и сыном.Казалось бы, дело гуманное, однако после этой поездки, как утверждает писатель Николай Непомнящий, в швейцарских банках появились личные счета: Ленина (95 млн. швейцарских франков), заграничного агента большевиков Ганецкого (60 млн.), Зиновьева (80 млн.), Троцкого (90 млн. франков и 1 млн. долларов США), ну и самого Дзержинского (80 млн.). Будущее партии должно было быть обеспечено при любых обстоятельствах.Вот она – продажная и ненасытная сущность кровожадных большевиков во главе Ленина !

Поучительна книга Василия Варги «Гений зла», в которой можно найти много любопытных фактов про кровавых вождей революции, усиленно скрывающиеся советской пропагандой. Например , как ни странно, но мы до сих пор точно не знаем, кто все-таки зачал вождя мирового пролетариата , а , следовательно, и его национальность по отцу (по матери он еврей)! Существует довольно распространенная версия, что отцом Ильича был любовник матери домашний доктор Иван Сидорович Покровский.

Любопытно, что после смерти Ленина, когда его сестры Анна и Мария Ульяновы, ранее думавшие что их мать француженка, установили ее еврейские корни, они срочно доложили об этом Сталину, выразив пожелание опубликовать найденную информацию. По своей наивности они надеялись, что Сталин разрешит им это сделать, чтобы хоть как-то прекратить рост в 30-х годах антисемитизма в СССР. Однако «вождь народов» категорически запретил это делать, сказав : «Пусть этот факт будет известен через 100 лет»!Правда, эта информация стала доступна общественности гораздо раньше.

Ленин был замкнутым и злобным человеком, не любившим работать и жившим до 40 лет на иждивении своей матери. Кроме того, Ленин, как многие большевики, был невероятным мошенником. Например, свой псевдоним «Ленин» он получил благодаря украденному поддельному паспорту и никакой якобы девушки Лены, реки Лены и прочей ерунды в истории с псевдонимом и вовсе не было. А нужен был ему этот паспорт для зарубежных поездок. Правда, когда он захватил власть, то многие представители настоящей купеческой фамилии Лениных были им репрессированы и расстреляны!

Кроме того, по сведениям Василия Варги дед Ленина по отцовской линии был женат на собственной дочери и именно в результате кровосмешения на свет появился отец Ленина , Илья. Безусловно, это не могло не сказаться на психике и моральном облике генетически неполноценного изувера Ильича. Действительно , моральный облик Ленина никак нельзя было использовать для воспитания молодого советского поколения, как это стремились делать коммунисты, скрывая подлинное лицо этого тирана!

Чего только стоит неподражаемая семейная «идиллия» вождя, когда он поставил супругу Наденьку Крупскую(Фишберг) в известность, что в будущем они будут жить втроем с Инессой Арманд . Причем,Наденьке в этом «гареме» отводилась роль домохозяйки и служанки, а вот любвеобильная и темпераментная Инесса надолго заняла место в пролетарской постели Ильича !

Отец Инессы рано умер, и из-за материальных трудностей девочку отдали на воспитание к тетке, которая жила в Москве. Там она познакомилась с богатым фабрикантом Александром Армандом и вышла за него замуж.Родив от него четырех детей, она вдруг влюбилась в родного брата мужа, Владимира Арманда. Тот был революционером и под его влиянием Инессу охватила страсть переменить мир к лучшему.

Она бросила мужа с детьми и целиком окунулась в омут революционной борьбы. В 1904 году Инесса стала членом РСДРП, ну а затем, как и положено истинному революционеру, отправилась в ссылку – за участие в революционных событиях 1905 года.

Инесса настолько удовлетворяла сексуальные потребности вождя мирового пролетариата, что после того, как она была арестована французскими властями за подрывную деятельность, Ленин пригрозил французам расстрелять за неё всю французскую миссию в Москве, в результате чего страстная любовница вождя была немедленно освобождена ! Кроме того, «сексуальный плутишка» Ленин, не забывая страстные ночные «вакханалии » с ней, в знак признательности и благодарности за ,доставленные Инессой в постели удовольствия, приказал почетно похоронить «буржуазную» любовницу в Кремлевской стене. Кроме того , видимо, чтобы она не «скучала» и напрасно не «ждала» в загробном царстве своего Володеньку, которого так и не предали земле, вместе с ней в могилу сверху был захоронен друг Ильича и видный деятель Компартии Америки Джон Рид!

Правда, злые языки утверждали , что Зиновьев (Апфельбаум) в свое время вытеснил Инессу из революционного сердца и постели Ильича, став страстным гомосексуальным партнером вождя пролетариата! Вместе с тем Ильич на партийные деньги из большевистского «общака» не отказывал себе в удовольствии посещать публичные дома, где и подцепил «пикантную болезнь» – сифилис , которой впоследствии «наградил» неутомимую в постели Инессу ,а ,возможно , и своего страстного поклонника Зиновьева ! Любопытно, что все эти факты старательно скрывались в советское время и , наоборот, жизнь Наденьки и Ильича подавалась как пример для подражания молодоженов советской страны. Однако от народа невозможно все утаить и позже возникла довольно известная поговорка: «Трехспальная кровать – Ленин с нами»!

Следует также отметить, что, несмотря на атеистические взгляды Ленина и Крупской , они все же венчались в церкви. Впрочем, идеальной супругой в общепринятом понимании этого слова Надежда Константиновна действительно не стала. Кстати, мать Ленина выбор сына не одобряла и относилась к невестке подчеркнуто прохладно. К тому же поговаривают, что Крупская , которая до замужества тесно общалась с несколькими мужчинами, после замужества не устояла перед высоким и статным красавцем Курнатовским – одним из первых русских марксистов.

Любопытно также, что поскольку Крупская, как и многие высшие партийные деятели, часто неправильно писали в творительном падеже отчество Ленина : вместо «Ильичом» писали «Ильичем», лингвисты сделали негласное исключение, официально приняв это единственным утвержденным правилом правописания отчества вождя. А вот все остальные обладатели аналогичного отчества обязаны были подчиняться принятым нормам. Подобное негласное исключение, связанное с советской идеологией, могло произойти только в такой нецивилизованной и диктаторской стране, как СССР!

К сожалению, сохраняющийся и по сей день культ Ленина является одной из причин того, что его тело до сих пор валяется в Мавзолее и не предано земле. Несмотря на то, что ряд общественных деятелей время от времени высказывается в пользу захоронения тела лидера большевиков, подобные заявления получают резкий отпор, в частности, от партии КПРФ (Коммунистическая партия Российской Федерации), которую в современной России , на мой взгляд, давно пара запретить из-за геноцида большевиков, устроенному своему народу .Причем этот геноцид надо признать самым варварским и чудовищным истреблением собственного населения в истории человечества, чем ,собственно, он и отличается от уже признанных геноцидов, в которых турки и немцы уничтожали представителей других национальностей, а не свой народ !

В этом отношении заслуживает внимания позиция настоятеля храма Воронежского святителя протоиерея Митрофания Димитрия Смирнова, который сказал: «О личности Ленина могу только сказать, что это был самый большой злодей, который когда-либо ходил по русской земле, поэтому ленинские останки надо просто сжечь и сбросить пепел в какую-нибудь забытую шахту, о местонахождении которой никто не знал бы !Кроме того, я бы не стал разрушать мавзолей, а превратил бы его в музей, в котором рассказывалось бы обо всех репрессиях»!

Заслуживают также внимания слова Бунина, сказанные о Ленине «Выродок, нравственный идиот от рождения, Ленин явил миру как раз в самый разгар своей деятельности нечто чудовищное, потрясающее, он разорил величайшую в мире страну и убил несколько миллионов человек – и все-таки мир уже настолько сошел с ума, что среди бела дня спорят, благодетель он человечества или нет? » ! Еще более жесткую характеристику дает Ленину скандально известный писатель-перебежчик Григорий Климов, который выразил единственную благодарность Ленину лишь за то, что тот не оставил потомства, дабы не плодить далее выродков!

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