Крах любви: 10 женских поступков, из-за которых мужчина теряет интерес

Казалось, еще вчера в паре все было хорошо и ничего не предвещало беды…

А теперь он перестал звонить, игнорирует сообщения, не проявляет никакой инициативы. Знакомая ситуация? Значит, что –то пошло не так.

Поступок №1: делать из внешности культ

Иногда желая заинтересовать мужчину, женщины пускают в ход разные уловки: от смены имиджа и гардероба до разных дорогостоящих процедур. Все это делается с одной целью — своим роскошным видом сразить мужчину наповал. Но действительно ли это нужно мужчинам, стремящимся построить серьезные отношения?

Конечно, «по одежке встречают», и первые секунды при знакомстве внешний вид играет важную роль. Но женская привлекательность в глазах мужчины в первую очередь зависит от эмоций, которые он испытывает, находясь рядом с ней. Можно носить яркую одежду, делать стильные укладки и макияж, но делать это стоит только для себя. Уделять много времени внешности и совсем не вкладывать сил и энергии в отношения — шаг в никуда.

Поступок №2: считать, что внешность не главное

Другая женская крайность — вообще не обращать внимания на свою внешность и постоянно находить себе оправдания, мол, «устала», «маленькие дети», «перед кем мне красоваться дома» или «еще успею привести себя в форму к лету».

Ну и главный аргумент: «если ты со мной, то люби меня такой, какая я есть».

Да, в этих словах есть рациональное зерно — и про любовь, и про внешность. Конечно, любовь стерпит многое. Но ухоженный внешний вид — это в первую очередь индикатор отношения и любви к себе, а не к партнеру. Когда мы заботимся о себе, своем теле и здоровье, то окружающие это считывают. И любить ту, которая относится к себе с нежностью и вниманием, гораздо проще, чем ту, которая «забивает» на себя (или и вовсе ненавидит свою внешность).

Поступок №3: желание только брать

«Берущая женщина», как и «берущий мужчина», постоянно манипулирует своим избранником. На первое место во взаимоотношениях она ставит деньги, материальные ценности и свои желания. Она любит и уважает только себя, и на этом любовь ее заканчивается. Она любит качественные вещи и знает себе цену. Причем отдавать что-либо взамен она не хочет. Мужчина рядом с ней очень быстро выдыхается. И эта крайность не наполняет, а лишь забирает энергию. Ведь это самый настоящий энергетический вампиризм.

В психологически здоровых отношениях партнеры могут многое сделать друг для друга и с достоинством принять подобающее вознаграждение. Они понимают, чего хотят, но и точно знают, как порадовать близкого человека или приятно удивить его. В таких отношениях партнерам комфортно, и они пойдут на любые свершения и подвиги, только бы не нарушить хрупкий баланс и гармонию.

Поступок №4: удобной должна быть только кровать

Полностью полярное состояние «берущей женщине» — «женщина-жертва». Однако и такое поведение истощает, поскольку жертва (в силу комплексов, непроработанных психологических травм) живет жизнью мужчины, забывает о себе, о своих желаниях, о своей наполненности, не любит и не уважает себя. Такие женщины пытаются «завоевать» любовь, часто сосредотачиваясь на хозяйстве и заботе о партнере. При этом они могут неосознанно давить на слабости мужчины и требовать жалости, в результате чего возникает чувство вины, однако на этой эмоции невозможно построить отношения, поскольку гармоничного обмена энергией в паре нет и не может быть.

Поступок №5: позиция ребенка

Истерики, манипуляции, капризы, требования любви — все это переход в позицию маленькой, капризной девочки. Такое часто случается с детьми на улице. А если такое происходит со взрослым человеком, о комфортном общении речи быть не может. Причем касается это не только женщин, но и мужчин.

Это поведение говорит о неумении контролировать себя и свои эмоции, про защиту личных границ токсичным способом. Его может выдержать только определенный тип мужчин — «папочка» или такой же ребенок, который начнет играть в абьюз и манипуляции. Человек с адекватной психикой не будет терпеть такое отношение и уйдет.

Поступок №6: быть для мужчины мамой

Заботиться и опекать — это функция мамы, а не жены. Ведь именно мама переживает и заботится о своем ребенке: надел ли ее ребенок шарфик, не забыл ли он перчатки, вовремя ли он пообедал. Мужчина давно перестал быть ребенком, а значит, он не нуждается в подобной заботе, как и в маминых наставлениях.

Не стоит отчитывать и поучать своего мужчину, «воспитывать» его как ребенка при помощи интонаций, слов или действий. Или, еще страшнее, использовать в своей речи пресловутое «мы», как про грудничка: «мы сегодня не пошли на работу», «мы устали». Забота — это хорошо, но вполне достаточно утром подобрать подходящий по цвету галстук.

Поступок №7: быть учителем и всезнайкой

Стремиться к равным партнерским отношениям — дело хорошее. Но помогать мужчине в его делах, лезть со своими советами, контролировать каждый его шаг и действие — идея так себе. Также, как и нет необходимости делать за мужчину то, что он должен делать сам. Держать грань между заботой и чрезмерной опекой — очень важно, чтобы сохранить отношения.

Поступок №8: манипулировать сексом

Некоторые женщины, когда за что-то злятся на мужчин, придумывают им наказание. И самое изощренное из них — отлучение от секса под различными предлогами. Финал такой истории чреват разладом в отношениях — поиском отдушины на стороне или планом побега от манипулятора при первой удобной возможности.

Поступок №9: стирать личные границы

Личное пространство и личные границы в паре очень важны. Вовлеченность в жизнь партнера — дело хорошее, но растворяться в его быту, друзьях и интересах — путь в никуда. Чем сильнее желание одного партнера в постоянном слиянии, тем сильнее желание второго партнера в отстранении. Необходимо соблюдать грань между личным пространством и вовлеченностью в жизнь партнера.

Общее времяпровождение — прекрасно, но все должно быть в меру. Оставляйте время партнеру для его интересов и себе время для своих увлечений. И цель здесь не в том, чтобы перестать следовать за мужчиной или заставить его следить за женщиной. Важно иметь собственные интересы и получать удовольствие от них.

Поступок № 10: перекладывать ответственность за себя на другого

Все сказки заканчиваются тем, что кто-то встретил свою любовь, и словами, что «жили они долго и счастливо». То есть с детства в нас живет программа, что счастливым можно быть лишь с кем-то. Или что этот кто-то должен сделать все для нашего будущего. И вот встретив своего суженного, все ожидают счастье. А при первой же оплошности или ошибке начинают упрекать. Нести груз ответственности за настроение партнера в силах не каждый.

Истина любви и счастливых отношений в балансе. Истина в гармонии. Гармонии собой и своим мужчиной. Важно не быть жертвой, уважать себя и своего партнера, жить полной жизнью и самой творить ее, не впадая в крайности.

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А вы знали об этом?

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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