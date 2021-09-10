Как палач народов Сталин готовился к войне

Как известно,в середине мая 1941 года Жуковым и Тимошенко был разработан план операции «Гроза», который подписал сам Сталин. Согласно этому плану, именно СССР готовил наступательную операцию Красной Армии на цели , расположенные в Восточной и Юго-Восточной Европе с возможностью дальнейшего продвижения к историческим землям Германии.Однозначно, придерживаясь тактики победы мировой революции, Сталин усиленно готовился к мировой войне, не жалея средств на приобретение новейших образцов оружия. Ведь именно поэтому в начале войны по количеству и оснащенности Красная армия по многим параметрам , как ни странно, превосходила немецкие войска.

В сентябре 1941 года Гитлер говорил о том, что если бы он знал раньше о количестве танков в Красной Армии, он точно бы не напал. Здесь весьма кстати придется одна из цитат Черчилля, где он говорит, что сам готов стать коммунистом, чтобы иметь 10 тыс. танков. В 1941 году никто не верил, что есть армия, имеющая такое количество танков. Самолетов же в Красной Армии и авиации ВМФ было 18 914 единиц.

Любопытно также, что именно тогда для получения дополнительных средств на перевооружение армии Сталин , который в 1926 году сам инициировал декрет «по борьбе с алкоголизмом» , срочно отменил это постановление и начал усиленно «спаивать» свой народ ! Антиалкогольная пропаганда мгновенно была свернута и продажа алкоголя развернулась повсеместно. В медицинских изданиях даже появились публикации о том, что употребление алкоголя , наоборот, очень полезно для здоровья. Согласитесь, подобное мог сделать только безнравственный и подлый руководитель страны !

Много шума тогда вызвала сделка советского руководства с гениальным ученым Тесла по приобретению пушки, стреляющей заряженными микрочастицами со скоростью света (лучи смерти). Правда, взяв гонорар ,Тесла просто «кинул» советских военных , передав им теоретический проект, не воплощенный на практике!

Не секрет, что вермахт пытался повысить боеспособность своих воинов при помощи химических веществ и для этой цели даже пичкал своих солдат наркотиками !В СССР же предпринимались попытки более глубокой «переделки» — в буквальном смысле создания биороботов. Сегодня частично рассекреченными оказались несколько таких экспериментов.

С 1936 по 1941 год в СССР разрабатывался секретный проект по созданию суперсолдата! Подопытным комсомольцам делали различные операции, в частности, вживляли в мозг электроды из золота, снижающие болевые ощущения, а также заменяли кости конечностей более твердыми титановыми протезами. Суперсолдаты, не знающие усталости и боли, способные обходиться без еды и отдыха, не ведающие страха и слепо подчиняющиеся любым приказам — мечта любой армии.

В 1945 году американцы захватили на территории Германии нацистскую лабораторию, в которой были обнаружены обезображенные экспериментами трупы советских солдат. В их тела были вживлены титановые кости и механизмы, заменяющие суставы. Поначалу американцы считали это опытами немецких ученых, но при допросах выяснилось, что они лишь изучали захваченные у СССР «образцы».

Более подробно этот вопрос освещает американский историк Джефф Страсберг, отец которого возглавлял группу, созданную специально для изучения советских экспериментов.В своей книге «Секретное оружие Советов» он приводит ряд свидетельств того, что подобная программа в СССР действительно существовала в 1936—1941 гг..В ней участвовало 300 добровольцев, которым кости конечностей частично заменили на титановые протезы, практически неуязвимые для пуль, а в мозг вживили электроды, блокирующие болевые центры. Но побочным эффектом такой операции стали многочисленные психические отклонения. Возможно, именно из-за них советских боевых киборгов и не использовали.

Насколько успешным был эксперимент, сказать сложно, так как большая часть добровольцев, дислоцированная в Брестской области, была уничтожена немецкой артиллерией в первый день войны. Сам же проект летом 1941 года был свернут. Занимавшиеся им ученые были переведены на другие объекты, и почти все погибли в ходе боевых действий (есть мнение, что совсем не случайно). Судьба уцелевших «титановых солдат» доподлинно неизвестна — вся информация по проекту была изъята и засекречена после окончания войны.

Сам проект признали бесперспективным, так как появилась атомная бомба, выдержать разрушительный удар которой не помогли бы и титановые кости.Хотя, помимо книги Джефф Страсберга, существует еще несколько свидетельств, например, интервью Сергея Коноваленко — врача из Витебска, который обнаружил скелет с вживленными титановыми конечностями и костями, никаких материальных свидетельств не сохранилось. А если они есть, то остаются хорошо засекреченными, как, впрочем, и сами программы по созданию суперсолдат, которые были не только у СССР, но и у США и других стран, претендующих на звание сверхдержав.

Любопытно, что в этом плане не подвели и молодые советские комсомолки, которые на призыв партии, не задумываясь согласились на половое сношение с обезьянами в сухумском обезьяннике для выведения особого воинствующего гибрида суперсолдата !К сожалению, суперсолдат из этой «грандиозной» затеи так и не получился, а вот обезьянки еще долго тосковали по темпераментным и сексуальным советским комсомолкам !

Одновременно с этим тайная мобилизация и подготовка к войне Красной Армии были столь масштабными , что скрыть это от вермахта было невозможно. Отправной точкой операции «Гроза» следует считать 11 марта 1940 года, когда были объявлены масштабные учебные сборы и у западных военных округах СССР были сосредоточены свыше 2 млн. 200 тыс. солдат, кроме этого, около 8 тысяч танков и бронемашин, до 6500 самолетов и более 37 тысяч орудий и минометов.

Ведь именно поэтому Сталину нужен был пакт Молотова-Риббентропа в первую очередь для разжигания с помощью Германии кровопролитной войны в Европе, чтобы максимально ослабить европейские страны и потом уже оккупировать Европу, навязав ей утопический социалистический путь развития! Осуществить же подобный заветный и коварный замысел можно было единственным способом –достигнув соглашения с Гитлером, который без страховки на Востоке никогда не напал бы на Польшу ,Францию и другие европейские страны! Причем, сам Гитлер не раз заявлял, что если бы не был заключен пакт с Советским Союзом, он никогда бы не напал на Польшу и тем более на СССР.

Любопытно также , что в сентябре 1939 года западная граница СССР ушла далеко на запад, а летом 1940 года, в связи с присоединением Прибалтики к СССР, примерно на пятьсот километров сократилась её протяжённость. В связи с переносом границы и под впечатлением сопротивления, оказанного финнами на линии Маннергейма, нарком обороны Ворошилов и начальник Генштаба Шапошников в январе 1940 года предложили Сталину сооружение оборонительной линии укрепрайонов вдоль новой границы.

К началу войны в июне 1941 года так называемая «линия Сталина» близилась к полному завершению, когда Сталин , окончательно решив первым напасть на Германию, приказал законсервировать строительство и демонтировать огневые точки. Несомненно, это чудовищное и преступное решение стало одной из причин трагических событий в начале войны!

Безусловно, Сталин , готовясь к наступательной войне, допустил непростительный пpосчет , pазместив войска, основные запасы матеpиальных сpедств и аэродромы вблизи госудаpственной гpаницы , в результате чего они с пеpвых же часов войны оказались в зоне огневого воздействия пpотивника. Именно этим в первую очередь можно объяснить катастрофические потери в начале войны , поскольку советское военно-политическое руководство ничего не делало для надежной обороны страны. Кроме того, дожидаясь существенного ослабления европейских стран в результате кровопролитной войны с Германией , Сталин опоздал с готовящейся наступательной операцией, в результате чего Гитлер опередил его и первым напал на СССР !

Однозначно Гитлер обвел Сталина вокруг пальца, как лоха , причем, развел не только пактом о ненападении, но глубоко внушенной мыслью, что главный враг Германии — Англия и что им необходимо объединиться для ее разгрома. И «великий полководец» не только поверил «преданному дружку» , но даже в день нападения немцев 22 июня запретил своим солдатам стрелять в противника. Вплоть до 12 июля облапошенный Сталин вообще считал, что на западной границы страны идет не война, а отвлекающий конфликт и надеялся урегулировать его переговорным путем.

Таким образом, Советский Союз во Второй мировой войне был не только жертвой агрессии, но и сам являлся агрессором и инициатором пересмотра международных границ !Скажу больше, диктатор Сталин, захватив многие европейские страны, не собирался заканчивать победоносную войну и собирался начать новую войну, но уже против США и всего мира, и обязательно захватил бы его, если бы американцы первыми не сделали бы атомную бомбу!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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