Какие достопримечательностей входят в список «7 чудес России» и какие знаменитые объекты в него не попали

Перечень семи чудес света, возникший еще в эпоху эллинизма, во всех смыслах может считаться устаревшим, хотя бы потому, что шести из этих чудес уже давно не существует.

А выражение «восьмое чудо света» используется настолько часто, что было бы странно рано или поздно не составить новый список. В 2007 году он появился. Увы, все семь новых чудес света находятся за пределами России, но почему бы тогда не назвать семь чудес России? Сказано – сделано!

Чудеса света – старые и новые

Первые чудеса света назвал еще Геродот в V веке до н.э., в «Истории». Их было три – самые большие сооружения во всей Элладе: тоннель, пробитый сквозь гору на острове Самос (выполнявший функции водопровода), дамба, защищающая гавань, и храм Геры – все было расположено на том же острове. Задолго до наступления новой эры появились те творения человеческих рук, которые вошли в классический перечень семи чудес света: пирамида Хеопса, висячие сады Семирамиды, статуя Зевса Олимпийского, храм Артемиды в Эфесе, Галикарнасский мавзолей, Колосс Родосский, Александрийский маяк. В разное время все, кроме пирамиды, были разрушены и полностью утрачены.

Великая китайская стена и статуя Христа в Рио удостоились звания новых чудес света

Но наступил 2007 год, было решено обновить список самых значительных для человечества памятников культуры, и по результатам голосования, в котором участвовали сто миллионов человек по всему миру (по телефону и через интернет), были определены новые семь чудес света.

Объявление победителей состоялось в Лиссабоне, а датой этого мероприятия было выбрано 7 июля, то есть 07.07.07.

ЮНЕСКО новый список не признала, а Египет заранее попросил не включать в голосование пирамиду Хеопса, единственное уцелевшее до наших дней чудо света. Но результаты были все же встречены с большим энтузиазмом, и туристическая привлекательность семерых победителей, само собой, еще больше выросла. Вот список новых чудес света: Великая китайская стена, статуя Христа Спасителя в Рио-де-Жанейро, древний разрушенный город в горах Перу Мачу-Пикчу, Петра в Иордании, священный город майя Чичен-Ица, римский Колизей и индийский Тадж-Махал.

Город Петра, высеченный в камне, тоже попал в список. Источник:

По каким-то причинам ни один из российских объектов культурного наследия в этот список «победителей» не попал, возможно, из-за меньшей доступности для туристов из-за рубежа они просто не пользовались в мире такой популярностью. Тогда сразу несколько российских средств массовой информации высказали идею провести свой собственный конкурс, в котором определить самые-самые из памятников России и заодно привлечь к ним внимание туристов.

Семь чудес России

Проект был запущен в 2007 году газетой «Известия», телеканалом «Россия» и радиостанцией «Маяк», в голосовании принимали участие жители всей страны, а победители определялись в несколько этапов. Из шестисот памятников первый тур успешно прошли 49, а в финале оказались 14, из которых и выбрали заветную семерку. Организаторы утверждали, что голосовавших было 26 миллионов человек. Интересно, что чудеса света по-российски уже не являлись непременно делом человеческих рук, большинство из них были созданы природой.

Долина гейзеров на Камчатке.

Долина гейзеров, расположенная в Камчатском крае, стала одним из чудес России по версии этого конкурса. Открытая в 1941 году геологами Кроноцкого заповедника, долина была признана уникальным природным объектом, сосредоточившим на небольшом участке десятки горячих источников – гейзеров. Облик Долины гейзеров постоянно меняется – и под влиянием природных катаклизмов, и в результате деятельности человека: некоторые гейзеры, открытые в сороковых, уже не существуют, другие, наоборот, появились.

Зима на озере Байкал выглядит и так тоже.

Другой природный объект и победитель конкурса – озеро Байкал, расположенное на территории Иркутской области и республики Бурятии. Это самое глубокое озеро в мире, а появилось оно 25-30 миллионов лет назад в результате разлома земной коры. Вода в Байкале настолько чистая, что на глубине 40 метров можно отчетливо видеть дно. Многие виды растений и животных не встречаются больше нигде – это эндемики Байкала.

Петергоф.

А вот среди рукотворных памятников, получивших звание «чуда России», - например, Петергоф, дворцово-парковый ансамбль на берегу Финского залива, созданный Петром I в качестве загородной резиденции. Император сам принимал участие в строительстве зданий и проектировании парков Петергофа, вдохновляясь французским Версалем. Дворцы, сады, фонтаны и аллеи возникали, менялись и совершенствовались при последующих правителях.

Одно из чудес России нашлось и в столице – это храм Василий Блаженного, или Собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву. Построенный в 1555-61 годах по приказу Ивана Грозного и в ознаменование присоединения Казанского ханства, он надолго стал не только самым красивым, но и самым высоким зданием в городе. С течением времени облик собора несколько раз существенно менялся, особенно значительной стала реконструкция при Екатерине II, выполненная после пожара в 1737 году, когда храм почти полностью сгорел.

Храм Василия Блаженного и монумент «Родина-мать» на Мамаевом кургане

В список чудес России вошел Мамаев курган с монументом «Родина-мать зовет!». Мемориал «Героям Сталинградской битвы» был построен в 1967 году на месте, где в 1942 – 1943 годах на протяжении двухсот дней велись ожесточенные бои. Курган, расположенный на правом берегу Волги, стал местом захоронения более чем 35 тысяч защитников города. Высота главной скульптуры ансамбля, изображающей женщину, держащую в руке меч, составляет 85 метров.

Семь чудес – или значительно больше?

Следующие два чуда России опять-таки относятся к результату творчества матушки-природы. Одно из них – Эльбрус, самая высокая точка России, гора с двумя вершинами, западная высотой 5642 метра над уровнем моря, восточная – 5621. Когда-то это был вулкан, сейчас горы покрыты снежными шапками, а ледники дают начало сразу нескольким рекам.

Эльбрус.

А седьмым чудом России назвали столбы Маньпупунер, которые находятся в республике Коми. Когда-то очень давно на месте этих столбов были горы, но время, ветер, дожди, снег, жара вызывали постепенное разрушение пород, в результате чего остались семь этих столбов – шесть из них распложены в ряд на ровном плато, один – чуть в стороне. С давних пор столбы были предметов легенд и сказаний о застывших в камне великанах, каменные фигуры были предметов культа местных племен.

Столбы Маньпупунер.

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