Утренние молитвы: читать утреннее правило на русском языке

Отцы церкви учат, что верующим нужно постоянно находиться в контакте с Богом через молитву. Если целый день молиться не получается, то хотя бы утром и вечером следует прочитать молитвенный свод. Утренние молитвы очень важны, ведь они настраивают человека на общение с божественной истиной. Я совсем недавно узнала, что моя одноклассница с детства верила в Бога и молилась.

Нам она ничего не рассказывала, потому что опасалась насмешек. Но я всегда замечала, что она чем-то отличается от всех одноклассников. В ней присутствовал какой-то внутренний свет, покой и умиротворение. Вот такое чудотворное действие производят молитвы, если их читать постоянно. В статье я расскажу вам об утреннем молитвенном правиле: как его читать, сколько раз и когда.

ЧТО ТАКОЕ МОЛИТВЕННОЕ ПРАВИЛО

Молитвенным правилом называются вечерние и утренние молитвы, которые православный христианин должен читать ежедневно. Тексты молитв находятся в Молитвослове — настольной книге каждого православного человека. Молитвенное правило формирует ритм духовной жизни верующего, без которого очень легко утратить веру и выпасть из церковной жизни. Ежедневные молитвы, читаемые всеми православными, объединяют их в единое целое.

Келейное молитвословие как явление возникло с появлением монашества в IV веке нашей эры.

Монахи жили либо вообще уединенно и общались друг с другом по праздникам, либо жили небольшими общинами и тоже встречались нечасто. В те времена и были составлены молитвенные правила, предназначенные для разных нужд. В России Молитвослов был утвержден в окончательном варианте лишь 200 лет назад.

Существует общее и индивидуальное молитвенное правило, которое подбирает для человека его духовник. При этом учитывается духовное и физическое состояние верующего, уровень занятости и иные нюансы.

Ежедневное чтение молитв:

укрепляет веру;

выправляет и дисциплинирует душу;

формирует правильный духовный настрой;

формирует надлежащие отношения с Богом;

предохраняет от влияния сатаны на разум;

предохраняет от совершения грехов;

помогает погасить внутренние страсти;

связывает верующих всех времен и народов воедино.

Когда мы читаем псалмы Давида, то как бы соединяемся с ним в духе, и между нашими душами происходит благотворное общение. Когда обращаемся к Богородице, как бы становимся с ней единой сутью. Это происходит на невидимом уровне. Но невидимый — не значит не существующий. Воспринимайте молитву как беседу с человеком, который вам благоволит.

Существует 3 варианта молитвенного правила:

полное;

краткое;

краткое прп Серафима Саровского.

Полное утреннее правило можно читать на русском языке в Молитвослове.

Краткое правило:

Краткое молитвенное правило преподобного Серафима Саровского адаптировано для суетной жизни мирян:

3 раза Отче наш; 3 раза Богородице; 1 раз Символ веры.

Это правило рассчитано на немощных физически людей, работающих по 10 часов в день и находящихся в тяжких обстоятельствах. Отцы церкви настоятельно рекомендуют ежедневно практиковать молитвенное правило, даже в самом сокращенном варианте. Иначе враг человечества быстро уведет и погубит душу.

Утреннее и вечернее правило — обязательная ежедневная духовная гигиена.

Основные православные молитвы следует знать наизусть. Учить специально не нужно: они запомнятся сами при ежедневном повторении. Текст утренних молитв можно читать не только после пробуждения, но и в любое время дня. Молитва — это беседа с Отцом Небесным, а не просто складный стих.

Если трудно воспринимать тексты на церковнославянском языке, можно обратиться за помощью к Толковому Молитвослову. Там можно найти перевод на современный русский язык. Произносить бессмысленно слова на старославянском, не понимая их значения, пользу не принесет. Нужно осознавать каждое слово, чтобы оно шло от самого сердца к Богу.

МАЛОЕ УТРЕННЕЕ ПРАВИЛО

Для начинающих христиан разрешается с утра читать малое молитвенное правило, которое содержит 5 основных православных молитв:

1. Нужно осенить себя крестным заменением, произнести:

2. Далее нужно произнести молитву «Отче наш».

3. Далее следует прочитать трижды с осенением крестом и поясным поклоном молитву «Трисвятое»:

4. Далее читается молитва Богородице:

5. В завершении читают молитву Святому Духу:

Это короткое правило подходит для новичков, в дальнейшем нужно прибавлять другие молитвы из Молитвослова.

КАК ЧИТАТЬ ПРАВИЛО

Во время чтения молитв важно иметь правильный внутренний настрой. Недопустимо иметь в сердце вражду на ближнего, вынашивать в уме планы мести врагам и находиться в суетном состоянии. Силы верующего должны быть направлены не на борьбу с внешними врагами, а на борьбу со своими собственными грехами. Это «внутреннее делание» очень важно для верующего и составляет суть православной традиции.

Существуют две беды у верующего, практикующего молитвенное правило:

утренняя спешка;

вечерняя усталость.

Беседу с Богом нужно проводить в радостном настрое, а не бубнить слова «для галочки». Такие слова не дойдут до Престола Божьего, потому что лишены искренности. Читать текст утренних молитв лучше до завтрака, сразу после пробуждения. В случае утреннего цейтнота можно читать и по дороге на работу, отцы церкви это разрешают.

То же самое касается и вечернего правила. Нельзя читать молитвы, засыпая на ходу и валясь с ног от усталости. Поэтому правило можно начинать выполнять намного раньше отхода ко сну, а перед сном произнести завершающие правило молитвы.

Важно! В молитвенной жизни должны быть порядок, регулярность и дисциплина.

Во время чтения следует уединиться в комнате, зажечь свечу или лампаду перед иконой и полностью отрешиться от мирских размышлений. Кому-то помогают настроиться церковные песнопения, можно их немного послушать перед чтением. Если все члены семьи воцерковленные, можно проводить совместные молитвы.

Начинать молитвенное правило нужно с осенения себя крестным знамением и поясных поклонов. Только после соответствующей настройки можно приступать к молитвословию. Завершать молитвенную беседу с Богом нужно искренним благодарением за возможность пообщаться. В утренней молитве также просят у Бога благословения на предстоящие важные дела, если таковые намечаются.

Что важно при совершении утреннего правила? В это благословенное время верующий благодарит Бога за прошедшую спокойную ночь и просит благословения на грядущий день. Но не следует думать, что на произнесении утреннего молитвословия можно успокоиться и забыть о Боге до вечера. Христианин должен начинать с Богом всякое дело, мысленно прося его благословения. «Без Бога не до порога», — так говорили наши бабушки.

Также важно помнить, что христианин — не простой обыватель, а воин Христов. Во время крещения им была дана присяга на верность. Он несет службу как военнообязанный. Военная служба проходит по строгому распорядку и при должной военной дисциплине. Воин Христа принимает участие в битвах, только объектом поражения служат грехи. Ежедневное молитвенное правило — это и есть служение Богу, которое происходит по церковному уставу.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2501696331565500436/

А вы знали об этом?

Татария/Тартария происходит от имени народа татар, которым в Западной Европе назвали пришедших в первой половине XIII века на равнины Во Согласно восточной исторической традиции, татары враждовали с племенем Чингисхана и были почти поголовно истреблены могучим завоевателем. Случайно уцелели немногие. До сих пор среди монголов есть этнографические группы, возводящие себя к тем изначальным татарам.сточной Европы монголов и конгломерат подчинившихся им тюркских племён. Обычно Тартарию делили на Малую и Великую. Малая Тартария располагалась ближе к Западной Европе. Как правило, она включала степи Северного Причерноморья и Крымское ханство, населённые тюркскими народами. Великой Татарией считалось пространство за Уралом или даже за Волгой к востоку до Тихого океана и к северу до Ледовитого.

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