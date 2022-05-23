  На печи 30 лет и 3 года: какой болезнью страдал Илья Муромец                                                                                                                                                         

Когда наши современники пытаются переосмыслить старинные былины, предания и сказки, возникают теории, что ступа Бабы Яги – это реактивное средство передвижения, а меч-кладенец – чуть ли не боевой лазер. Вот и таинственная болезнь Ильи Муромца рассматривается исследователями с точки зрения передовой медицинской науки. И хотя чудесное исцеление былинного богатыря, произошедшее благодаря неким «каликам перехожим» кажется фантастическим, существует несколько диагнозов, при которых подобное выздоровление возможно.

Травма позвоночника

Известный историк и писатель Владимир Ларионов в своей книге «От царской Скифии к Святой Руси» (Москва, 2005 г.) отметил, что просидевший на печи 30 лет и 3 года былинный богатырь – это святой Илия, мощи которого находятся в пещерах Киево-Печерской Лавры. По мнению исследователя, легендарный герой жил в эпоху князя Владимира Мономаха. То есть, подвиги, описанные в народных преданиях, были совершены в конце XI – начале XII века. А сам Муромец служил на одной из приграничных застав, обороняя родную землю от захватчиков.

Действительно, многие современные историки склонны отождествлять святого Илию из Киево-Печерской Лавры с былинным богатырем. Например, среди них – писатель и публицист Сергей Баймухаметов, который в книге «Ложь и правда русской истории» (Москва, 2005 г. ) предположил, что Илья Муромец в детстве получил травму позвоночника, и поэтому долгие годы не мог встать с печи.

«Добавлю еще, что описанная в былинах болезнь была на самом деле. В Муром как-то приезжал ученый человек из Киева и рассказывал, что при помощи новейшей аппаратуры проводили обследование мощей Ильи, что покоятся в Киево-Печерской лавре. И обнаружили, что у богатыря была травма позвоночного столба», – написал С.Т. Баймухаметов.

Сам писатель предположил, что в результате полученного в детстве повреждения Муромец в юные годы страдал от защемления позвоночного нерва.

Туберкулез костей

На самом деле, в 1988 году мощи святого Илии, находящиеся в Киево-Печерской Лавре, были исследованы специалистами межведомственной комиссии, организованной министерством здравоохранения Украинской ССР. Об этом в своей книге «Мифы и загадки нашей истории» (Санкт-Петербург, 2015 г.) рассказал писатель Владимир Малышев.

«Оказалось, что это был сильный мужчина в возрасте 44-45 лет, ростом 177 см, по тем временам высокий, поскольку средний рост в XII веке составлял 165 см. На его костях были обнаружены следы ранений, полученных в многочисленных битвах», – отметил В.В. Малышев.

По словам исследователя, представители межведомственной комиссии выяснили, что у русского богатыря был туберкулез костей. И именно поэтому Илья Муромец долгое время не мог ходить.

Кстати, туберкулез костей – инфекционное заболевание, которое поражает позвоночник и конечности человека. Люди с таким диагнозом становятся вялыми и слабыми, жалуются на сильные боли, они быстро утомляются, любые физические нагрузки причиняют им сильный дискомфорт. Не удивительно, что Илья Муромец до своего чудесного выздоровления только и делал, что сидел на печи.

Спондилоартроз

Доктор географических наук Сергей Хведченя долгие годы занимался исследованиями обширных подземелий Киево-Печерской Лавры. Он неоднократно общался со специалистами-рентгенологами, изучавшими останки святого Илии, и выяснил, что тот страдал спондилоартрозом. Об этом ученый сообщил в интервью журналистке еженедельника «Аргументы и Факты» Лидии Юдиной. Статья под заголовком «Илья Муромец существовал на самом деле: до 30 лет богатырь не мог ходить, а ростом был – всего 177 см» опубликована 28 сентября 2011 г.

Спондилоартроз, как известно, поражает межпозвоночные суставы и серьезно ограничивает подвижность человека. Причиной болезни может стать как травма, так и плохая наследственность. В тяжелых случаях больному требуется хирургическое вмешательство, но обычно помогают физиотерапевтические процедуры и специальный массаж.

С.Б. Хведченя предположил, что знаменитые «калики перехожие» были отличными костоправами. Они поставили будущего богатыря на ноги, используя методы мануальной терапии.

По мнению исследователя, Илья Муромец ушел в монастырь после тяжелых травм, полученных в боях с многочисленными врагами. Например, исследователи обнаружили у богатыря перелом правой ключицы и двух ребер, предположительно полученный в результате мощного удара палицей.

При этом погиб герой в сражении, что неудивительно, ведь в XII веке православные монастыри часто становились объектами нападения захватчиков. Специалисты, проводившие анализ останков Илии, обнаружили несовместимую с жизнью травму – некий противник вонзил копье прямо в его грудную клетку. Защищаясь, монах прикрыл сердце рукой. Так что копье пробило еще и кисть.

Полиомиелит

Еще один вероятный диагноз богатыря, который в своих работах указывают многие исследователи, это полиомиелит, вызвавший паралич нижних конечностей в детстве. Речь идет о тяжелом вирусном заболевании, поражающем спинной мозг. Ребенок, страдающий полиомиелитом, часто не может самостоятельно ходить: его ноги не сгибаются и не разгибаются как надо, а мышцы отказываются работать.

В тяжелых случаях дефект сохраняется пожизненно, но иногда больной может достичь полного выздоровления. Правда, для этого требуется комплексное лечение, включающее в себя как лекарственное, так и физиотерапевтическое воздействие.

Миотония Томпсона

Впрочем, парализованные мышцы быстро атрофируются от длительной неподвижности. Даже в случае выздоровления требуется внушительный восстановительный период. А как известно из былины, Илья Муромец исцелился мгновенно и сразу же начал совершать свои подвиги. Поэтому некоторые специалисты считают, что будущий богатырь 30 лет и 3 года страдал от редкого наследственного заболевания, известного современным врачам как миотония Томпсона.

В результате особой мутации генов человек с таким диагнозом не способен вести активный образ жизни. При любой попытке совершить какое-либо действие (встать с печи, например) в мышцах возникает спазм, который медленно проходит. Миотония Томпсона часто проявляется в раннем возрасте.

Одна из характерных особенностей таких пациентов – это атлетическое телосложение. Люди, привыкшие затрачивать огромные усилия даже ради незначительных движений, волей-неволей поддерживают свои мышцы в постоянном тонусе. Если знаменитые «калики перехожие» знали какой-то секретный рецепт, позволяющий исцелить миотонию Томпсона, то неудивительно, что вставший с печи Илья сразу же шокировал родных и соседей своей богатырской силушкой. Например, вырвал с корнем огромное дерево. Его мышцы больше не страдали от спазмов, и герой сразу же начал вести очень активный образ жизни.

Акромегалия

В своем интервью об исследованиях останков святого Илии доктор географических наук С.Б. Хведченя также указал, что «…на костях у мумии были обнаружены хорошо развитые бугристости – это значит, что у человека при жизни была хорошо развита мышечная система. При рентгенологическом исследовании обнаружены изменения, характерные для акромегалии – заболевания, нарушающего пропорциональный рост костей и внутренних органов».

Люди с таким диагнозом, как правило, имеют «косую сажень в плечах», у них крупные головы и большие конечности. Причем, в старину данный тип телосложения действительно могли считать богатырским. Мощные кости делают пациентов с акромегалией почти неуязвимыми для обычных ударов, чтобы сокрушить этих противников в бою требуется немалая силушка.

А вообще, речь идет о нарушении в деятельности гипофиза, который вырабатывает чрезмерное количество соматотропного гормона (СТГ), что вызывает расширение и утолщение черепа, кистей и стоп человека. У пациентов с таким диагнозом часто наблюдаются артриты, различные поражения суставов, головные боли.

Примечательно, что некоторые актеры и рестлеры, изображающие злодеев в различных шоу, являются людьми с выраженными проявлениями акромегалии.

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А вы знали об этом?

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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