Что сделал царь Александр II с крестьянином, который спас его от смерти в 1866 году?

Казалось бы, что может объединить простого крестьянина из Костромской губернии и российского императора? Случившееся 4 апреля 1866 года навсегда изменило жизнь обоих. Первый стал живым олицетворением поговорки "из грязи в князи". А для второго начались годы игры в русскую рулетку с жизнью. С тех пор покушения посыпались на царя-освободителя одно за другим.

Спаситель императора крестьянин Осип Комиссаров родился в селе Молвитино Костромской губернии в 1838 году. Уроженцы этого местечка за десятилетия своим трудом протоптали дорогу в шляпники - один за другим молвитинцы уезжали в крупные города, где промышляли шитьем головных уборов. Комиссарова еще мальчишкой отдали в Петербург, где он обучался у столичного мастера шляпных дел.

4 апреля 1866 года Осип Комиссаров прогуливался у Летнего сада в Петербурге. Он подошел к толпе зевак, которые собрались вокруг царского экипажа. Через толпу пробирался молодой человек, который грубо оттолкнул Комиссарова. Это был революционер-террорист Дмитрий Каракозов. Осип увидел, как тот достал пистолет и целился прямо в государя. За считанные мгновения до выстрела Комиссаров бросился на террориста и оттолкнул его. Первый в отечественной истории революционно-террористический акт провалился - пуля миновала императора и ушла в воздух.

События после толчка Каракозова для Осипа Комиссарова остались как в тумане. А в тот же день имя спасителя Александра II было на устах у всей столицы. Тем же вечером 4 апреля 1866 года император пригласил своего спасителя в Зимний дворец. Помимо царских объятий крестьянин удостоился ордена Святого Владимира (довольно массовая награда для военных и гражданских лиц) и потомственного дворянства.

Комиссаров оказался в нужное время в нужном месте и не струсил. После 4 апреля уже на дворянина Комиссарова-Костромского градом посыпались почести: золотая шпага от московской знати, памятник на малой родине, хвала от писателя Некрасова и многое другое. Очень часто так бывает, что человек не выдерживает случайно свалившейся на его плечи славы. Осип Комиссаров не стал исключением.

С 1877 года он переселился в своё имение на Полтавщине. Спаситель императора стал прикладываться к стакану и умер от белой горячки в возрасте всего лишь 55 лет. Что касается государя императора, то после 1866 года на него было совершено еще 10 покушений. В день гибели Александра II 1 марта 1881 года от одиннадцатого покушения второго Комиссарова рядом не оказалось.

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