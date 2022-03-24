Жуткие городские легенды, о которых вы не слышали

Скорее всего, в мире не существует страны, города или деревни, где не было бы какой-нибудь страшной легенды, составляющей часть их истории. Городские легенды, основанные на фактах или вымышленных историях, существуют уже давно и, вероятно, будут передаваться из поколения в поколение. В этом списке – несколько наименее известных городских легенд, которые могут заставить шевелиться волосы на голове даже у самых бесстрашных читателей.



1.

Утонувший мальчик с Гавайев





Небольшая деревня на Гавайях – это центр райской жизни, переживший трагедию, которая не даёт покоя её жителям по сей день. Говорят, что в 1947 году группа детей играла у пруда в деревне, когда один мальчик потерял равновесие и упал в воду. Его друзья немедленно побежали за помощью, и через несколько минут на место происшествия прибыли водолазы-спасатели.

Когда водолазы обнаружили мальчика на дне пруда, они были потрясены: его безжизненное тело сидело на камне, словно он спокойно сидел в ожидании спасения. Его глаза и рот были широко открыты, а тело покачивалось в такт движениям воды. Водолазы преодолели ужас и вытащили тело на поверхность.

Жители пытались забыть о трагедии и жить дальше, но казалось, что утонувший мальчик не позволял им это сделать.

Вскоре появились сообщения о том, что невидимые пальцы дёргают за штаны тех, кто идёт вдоль пруда. Люди решили, что дух мёртвого мальчика остался в воде. Они считают, что он хочет затащить живых в пруд, чтобы они присоединились к нему в его водной могиле.

Несколько лет прошли без происшествий. Однажды мальчик прогуливался по берегу пруда, когда что-то потащило его внутрь. Отец, который шёл впереди, обернулся и увидел, как его сын исчезает в воде. Когда водолазы нашли мальчика, он тоже сидел на камне с открытыми глазами и ртом. К счастью, мальчика реанимировали, когда вытащили на поверхность.

После этого инцидента жители стали слышать жалобный крик из пруда в темноте ночи. Ходят слухи, что плач будет продолжаться до тех пор, пока мальчик не найдёт замену своему духу на дне пруда.

2.

Остерегайтесь Длинноухой





Сомали известна преступностью, пиратством, похищениями людей и террористическими атаками. Страна является одной из наименее развитых в мире, и более 70 процентов её граждан живут в бедности.

Матери, воспитывающие там детей, идут на крайние меры, чтобы уберечь их от окружающих угроз. Следовательно, эти женщины иногда пользуются легендой о Длинноухой, чтобы отбить у детей и подростков желание исследовать леса в Сомали, особенно если они живут поблизости.

Длинноухая (также известная как Дегдер) – женщина-каннибал, которая, как говорят, предпочитает потерявшихся детей. Она бродит по лесам, прижимая свои длинные уши к земле, чтобы услышать голоса детей, которые сбились с пути.

Если она наткнётся на потерянную маленькую душу, она съест этого ребёнка живьём за считанные минуты. Чтобы сделать эту историю ещё более пугающей для сомалийских детей, которые не хотят подчиняться предупреждениям своих родителей, говорят, что Длинноухая отдаёт предпочтение невоспитанным детям, которые не слушаются своих родителей.

3.

Катящиеся быки Ямайки





Ямайка – остров в Карибском море, известный своими буйными тропическими лесами, фантастическими пляжами, прекрасным ромом и кофе мирового класса. Люди приезжают со всего мира, чтобы попробовать всё, что может предложить Ямайка, будь то захватывающие виды или такие занятия, как водные виды спорта и прогулки в сочной зелени.

Однако, если вы захотите совершить ночную прогулку по Ямайке, обратите внимание на катящихся быков. Говорят, что это духи людей, которые были злыми при жизни (например, мясники).

Катящиеся быки – это именно то, на что похоже – существо, напоминающее быка и катящееся по дороге. Один из его глаз красный и может извергать огонь. Вы узнаете, что катящийся бык преследует вас, когда услышите грохот его цепей.

Согласно другим версиям легенды, оба глаза быка красные, и из ноздрей существа вырывается огонь. Иногда его задние лапы похожи на козлиные, в то время как одна передняя лапа человеческая, а другая – лошадиная.

Катящиеся быки преграждают путь случайным прохожим. Как только путник начинает убегать, существо преследует его с намерением истязать.

Если вы столкнётесь лицом к лицу с катящимся быком, вы можете отвлечь его, бросив предметы на землю, чтобы он посчитал их. Или вы можете начать бежать к ближайшему перекрёстку и опередить его.

Как вариант, вы можете приобрести просмоленный кнут и держать его под рукой во время ночных прогулок. Если вы ударите катящегося быка просмоленным кнутом, держа его в левой руке, он побежит (или покатится) в гору.

4.

«Цена – три мешка»





Согласно легенде, давным-давно в неназванной деревне в Шотландии из окружающего её леса появилась ведьма и предупредила жителей, чтобы они перестали рубить деревья, освобождая место для новых сельскохозяйственных угодий. Она пригрозила сделать всю их землю – а также всех женщин в деревне – бесплодными, если они проигнорируют её предупреждение.

Между сельскими жителями и ведьмой была заключена сделка, согласно которой можно было вырубить только небольшую часть леса. Взамен жители деревни должны были оставлять один мешок продуктов на опушке леса после каждого сбора урожая.

На протяжении веков всё шло, как надо. И вот однажды новое поколение сельских жителей вырубило почти весь лес, чтобы построить мельницу.

Ведьма вернулась, чтобы принести страдания за нарушение договора. Жители села схватили ведьму и повесили её. На последнем вздохе она воскликнула, что теперь её цена – три мешка продуктов.

Хозяин мельницы боялся ведьмы даже после её смерти и послушно оставлял три мешка с продуктами на опушке леса после каждого сбора урожая. Его урожай обильно рос, и со временем он стал отцом трёх прекрасных дочерей.

В конце концов, хозяин мельницы стал самодовольным и жадным. Он перестал платить обещанное. На следующее утро после того, как он не заплатил три мешка за урожай, его младшая дочь пропала.

Пока жители деревни собиралась на поиски девушки, заработала мельница. Внезапно рабочие закричали от испуга. Между жерновами текли ручейки крови. Дочь владельца фабрики была обнаружена раздавленной между ними.

К 1960-м годам на месте мельницы оказался старый полуразрушенный силос. Мальчик осмелился остаться в бункере на ночь, чтобы понять, преследует его ведьма или молодая девушка, которая погибла на мельнице.

Когда на следующее утро друзья нашли его, они были шокированы, увидев, что мальчик сломал обе лодыжки, когда спрыгивал с чердака силоса. На вопрос, почему он это сделал, он сказал, что несколько пустых мешков из-под зерна внутри мельницы «ожили» и тянулись к нему, чтобы убить.

5.

«Восемь футов ростом»





Япония – центр множества жутких легенд. Кто может забыть «Женщину с разрезанным ртом», или Теке Теке, призрак молодой женщины, которая упала на рельсы, и её тело разрезал пополам поезд?

Она волочит верхнюю половину тела на локтях, всё время издавая звук теке-теке. Она преследует ничего не подозревающих жертв, а когда ловит их, разрезает пополам, чтобы они страдали так же, как она.

Дети в Японии, похоже, тоже не находятся в безопасности, особенно с учётом того, что демон по имени «Восемь футов ростом» кричит мужским голосом «По-По-По» в попытке заманить детей возрастом от 9 до 11 лет.

«Восемь футов ростом» (он же Хатисакусама) часто принимает вид женщины с длинными чёрными волосами ростом 244 сантиметра (8 футов). Она одета во всё белое и ходит без обуви.

Как и Слендермен, она преследует детей несколько дней или даже месяцев. Когда наступает подходящий момент, она хватает ребенка, чтобы пытать и убить его. Иногда «Восемь футов ростом» принимает облик одного из членов семьи, чтобы быстрее заманить ребёнка.

6.

Дорога семи сестёр





В начале 1900-х годов молодой человек пришёл в ярость во время спора со своими родителями в доме, который он делил с ними и семью сёстрами. Он ушёл, не решив проблему, и прогуливался по лесу недалеко от дома.

В его голове родился план, и он ждал, пока родители уйдут из дома. Он вернулся внутрь и выводил сестёр по одной, вешая каждую из них на разные деревья, высаженные в идеальный ряд.

Много лет спустя семь деревья пришлось срубить, чтобы проложить дорогу всего в нескольких километрах к югу от Небраска-Сити. Эта дорога стала известна как «Дорога семи сестёр» после того, как стали появляться сообщения о криках, эхом разносящихся в ночи, и о том, что фары автомобилей сами по себе выключаются, когда автомобилисты едут по дороге.

Одни водители утверждают, что слышали звон колоколов в темноте. Другие говорят, что видели красные глаза, смотрящие на них из тени.

Ещё одна версия гласит, что именно отец повесил своих дочерей на деревьях, чтобы отомстить своей жене за измену.

7.

Посмотрите в зеркало заднего вида





Похоже на что-то из фильма ужасов. Судя по всему, сиднейская легенда пытается научить водителей смотреть в зеркало заднего вида, чтобы удостовериться, не проскользнули ли нежелательные пассажиры на задние сиденье без ведома владельца автомобиля.

Вдоль дороги Wakehurst Parkway, которая соединяет Сифорт и Наррабеен, находится заповедник Дип Крик. Заповедник известен необъяснимыми убийствами и паранормальными явлениями.

Несколько автомобилистов, которые проезжали по этой дороге, сообщали, что их радиоприёмники внезапно выходили из строя или двери запирались без видимой на то причины. Одна из историй рассказывает о Келли, девушке, на которую напали и убили на Wakehurst Parkway в 1970-х годах.

Келли появляется на заднем сиденье ничего не подозревающего водителя автомобиля и сносит машину с дороги, если водитель её не замечает. Если он увидит девушку, он должен крикнуть «Уходи, Келли», чтобы не попасть в статистику дорожно-транспортных происшествий.

Во время съёмок фильма «The Parkway Hauntings» актёры и съёмочная группа были в ужасе после встречи с Келли. За спиной актрисы, играющей роль Келли, появилось сияние, которое осталось даже после того, как всё освещение было выключено.

Актрисе стало очень холодно, потом она рассказывала, что жутко замёрзла. Продюсер Бьянка Биази сочла произошедшее настолько тревожным, что поклялась никогда больше не возвращаться в заповедник Дип Крик и не ездить по Wakehurst Parkway.

8.

Исчезнувший гостиничный номер





В 1889 году мать и дочь путешествовали по Европе, когда мать внезапно заболела. Прибыв в Париж, пара забронировала номер в роскошном отеле, и мать сразу же легла спать.

Её дочь забеспокоилась и послала за доктором. Врач выписал рецепт, а дочь отправилась на поиски лекарства. Она гуляла по городу, изо всех сил пытаясь найти аптекаря или кого-нибудь, кто бы говорил по-английски, поскольку она не знала французский.

Вернувшись, наконец, в отель с лекарством, дочь с удивлением обнаружила, что номер в отеле пуст. Более того, комната выглядела совершенно иначе.

На шторах, ковре и обоях были другие узоры. Дочь огляделась в поисках багажа, чтобы убедиться, что она попала в нужный номер. Но его нигде не было.

Обнаружив возле комнаты уборщицу, дочь спросила, видела ли та её мать. Уборщица посмотрела на неё, затем повернулась и ушла. Такой же ответ она получила при обращении к другим сотрудникам отеля. Все сотрудники, а также менеджер отеля отрицали, что когда-либо видели мать и дочь раньше.

Дочь отправилась в посольство. Она надеялась, что кто-то сможет ей помочь, но тамошние чиновники решили, что она сумасшедшая, и отправили её в психиатрическую лечебницу. В приюте, где никто не верил в её рассказ, дочь на самом деле тронулась умом и умерла спустя несколько лет.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2441638277624629667/

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