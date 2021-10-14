Топ-10: самые странные находки, обнаруженные в пустынях по всему миру

Пустыни – идеальные природные тайники и укрытия для самых странных и невероятных вещей. Погода здесь бывает такой суровой, засушливой и жаркой, что не всякий путник решится пересечь бескрайние моря песков. Кладоискатели быстро теряют свой энтузиазм под палящими лучами в течение буквально нескольких часов. Отсутствие самых простых форм жизни, в некоторых пустынях даже бактерий, означает, что самые удивительные предметы могут сохраняться здесь намного дольше, чем в более привычных для человека условиях. Вдобавок, экстремальное окружение – отличный повод для зарождения абсолютно новых видов животных и растений. А еще пустыни – идеальное место для подозрительных типов творить свои грязные делишки, не переживая о непрошеных наблюдателях. Готовьтесь - в этой подборке вас ждут самые странные находки, когда-либо скрывавшиеся в песках!



10. Китайские узоры посреди пустыни







В 2011 году пользователи виртуального сервиса Google Earth обнаружили на спутниковых снимках неопознанные объекты прямо посреди песков пустыни Гоби в районе китайских провинций Синьцзян и Ганьсу (Xinjiang, Gansu). Сначала любители сочли находку паранормальными отметинами, похожими на геоглифы с полей Англии, привлекших особенное внимание уфологов с 1970-х годов.

Некоторые из рисунков Гоби оказались очертаниями крупных зданий, но значительная часть престранных композиций из белых линий, отпечатанных на поверхности земли, долгое время оставалась неразгаданной. Особенно загадочным казалось то, что эти узоры очень больших размеров и находятся в довольно удаленных и практически безжизненных зонах. Некоторые из начертаний растянулись от 800 метров до 2,5 километров в длину!





Ответ оказался не таким сенсационным, как многим хотелось бы. Эти рисунки посреди китайской пустыни служили когда-то отметинами для шпионских спутников, чтобы космические аппараты могли ориентироваться и калибровать по ним свои линзы. Имея в своем расположении данные о расстояниях и углах конкретных участков гигантских узоров, пилоты спутников могли сверять с ними другие свои расчеты и исправлять фокусировку камер. Кстати, эти спутники не были секретными, и подобная практика – не такая уж и уникальная для Китая. Схожая система взаимодействия спутника с наземными ориентирами с 1960-х годов существует и в районе Каса-Гранде в Аризоне (Casa Grande, Arizona).



9. Древнеегипетская погребальная лодка







Среди древних египтян захоронение какого-либо вида транспорта вместе с умершим человеком было довольно распространенной практикой. Например, в легендарной усыпальнице царя Тутанхамона было найдено целых 6 колесниц. Другие члены знатных семей предпочитали быть похороненными вместе с лодками. Впрочем, даже простые крестьяне и ремесленники старались соблюсти эту традицию, покупая перед смертью самые дешевые судна, чтобы в загробной жизни не остаться без средства для передвижения. Но 4500-летнее судно, обнаруженное в пустыне Сахара в песках некрополя Абусир (Abusir), было совершенно необыкновенным!





Лодка, раскопанная в 2016 году, имела 18 метров в длину, и это было всего на несколько метров меньше, чем длина военных кораблей тех времен. Судно было сделано из древесины высокого качества, и поэтому оно отлично сохранилось до самого дня раскопок. Самое странное было то, что плавательное средство не было захоронено в могиле благородного египтянина или военачальника. Напротив, на месте раскопок было обнаружено тело простого человека. Как бедняк мог позволить себе такой корабль? Как семья простого египтянина могла позволить себе купить практически военное судно или оплатить хотя бы его перевозку к месту захоронения родственника? Ответы на эти вопросы, возможно, до сих пор скрываются где-то в зыбучих песках Сахары.



8. Кладбище морских млекопитающих посреди пустыни









Раз уж мы заговорили о гробницах… Корабли, захороненные в песках далеко от морских или речных берегов, - не самые необычные предметы, которые когда-либо находили в пустынях. В чилийской пустыне Атакама (Atacama) есть холм, символично названый Cerro Ballena (Китовый холм). Это место находится на высоте 40 метров над уровнем моря, и обнаружено оно было в 2010 году во время строительства новой дороги. Рабочие нашли здесь останки почти 40 доисторических китов и коллекцию костей других морских обитателей (предков современных дельфинов, морских котиков и даже древних родственников марлиновых). Доисторический природный некрополь поражал своими масштабами и вызывал у палеонтологов немало вопросов. Как могло несколько десятков животных столь разных видов умереть почти одновременно в одном и том же месте и так хорошо сохраниться?





Самое вероятное объяснение состоит в том, что киты, рыбы и другие морские животные погибали здесь на протяжении долгого времени, а строители обнаружили такое массовое скопление костей благодаря работе в районе возвышенности. Судя по всему, это открытие ждало своего часа около 6-9 миллионов лет. Ученые полагают, что причиной такой смертности могло быть и отравление ядовитыми водорослями. Так или иначе, в итоге список достопримечательностей Чили пополнился весьма примечательным кладбищем доисторических животных.



7. Неожиданная находка нового озера посреди песков Туниса









Появление посреди пустынного горизонта желанной озерной глади – одна из самых распространенных галлюцинаций, если вы давно потерялись в жарких песках и сильно обезвожены. Разум цепляется за надежду на выживание, и мозг посылает человеку миражи, которые в итоге оказываются оптической иллюзией. Однако в этот раз посреди тунисской пустыни люди обнаружили самое настоящее озеро. В июле 2014 года в 25 километрах от города Гафса (Gafsa) путники открыли новое озеро, и им оказался небольшой водоем площадью примерно в 10 500 квадратных метров и глубиной в 18 метров.



Естественно, услышав о новом оазисе, многие путешественники потянулись к водоему. Когда ты находишься в пустыне, где жара достигает 40 градусов по Цельсию и выше, очень уж не хочется упускать возможность отдохнуть и охладиться в водичке. Однако новое озеро оказалось не лучшим местом для купаний из-за своей близости к фосфатным шахтам. Вероятно, оно образовалось из подземных источников, связанных со старыми шахтами, а это значит, что вода здесь заражена канцерогенами и потенциально радиоактивными веществами. Власти Туниса пока не запретили плавание в новом озере, но в итоге каждый сам в ответе за свое здоровье…



6. Египетские геоглифы из песчаных конусов









А теперь давайте вернемся в Египет. В 2014 году общественность была шокирована снимками со спутника популярного сервиса Google Maps. Необычные спиралевидные узоры были обнаружены неподалеку от красноморского курорта Эль-Гуна (El Guana), и они определенно состоят из рукотворных фигур конической формы. Всего узор занимает примерно 93 000 квадратных метров, а диаметр центрального конуса составляет около 30 метров.



К величайшему сожалению любителей мистики, уфологов и прочих фантазеров, композиция оказалась результатом работы творческой группы, назвавшей узор «Дыханием пустыни». Песочный шедевр был сооружен еще в 1997 году под присмотром греческой художницы Данаи Страту (Danae Stratou), и на его воплощение ушло несколько лет работы. Похоже, что люди слишком быстро забыли о таком масштабном проекте энтузиастов.



Затем о нем вспомнили в 2009 году, когда в прессе появились упоминания Данаи о том, что вокруг центральной пирамиды был вырыт ров, и его до самых краев наполнили водой. Конечно, в пустыне вода надолго не задерживается, и поэтому во время повторного открытия этого места уже в 2014 году здесь оставались только песчаные холмики и ямы, собранные в упорядоченную последовательность в форме спирали.



5. Останки кенгуру с «рогами»







В австралийской пустыне Налларбор (Nullarbor) в прибрежном районе в 2002 году во время раскопок была обнаружена целая коллекция скелетов, которых местные СМИ окрестили «странными кенгуру». Останки принадлежали виду животного больших размеров, намного более крупному, чем обычные кенгуру. У этих причудливых позвоночных существ были не только массивные когти, приспособленные специально для копания, но и необычные отростки над глазницами. Сначала ученые решили, что это рога, но они были слишком маленькими и едва выступали над уровнем лба. Следующая версия звучит более правдоподобной – вероятно, это были своеобразные надбровные дуги, защищающие глаза от попадания в них посторонних предметов, травм и палящих лучей солнца. Эксперты также отметили, что у неизвестного вида кенгуру был луковицеобразный выпуклый нос. Как бы там ни было, исследование скелета указывает на то, что существо было травоядным и не представляло бы для людей никакой опасности, доживи оно до современных дней.



4. Эти магические круги много лет не давали ученым покоя









Звучит интригующе, не так ли? Но не спешите представлять себе нечто совсем уж сказочное. На самом деле вся загадочность этого места связана в первую очередь с тем, что в таинственных геоглифах буквально нет никакой жизни, и потому происхождение этих африканских узоров долгое время бередит умы исследователей и не дает им покоя.



В пустыне Намиб (Namib, район юго-восточного побережья Африки, большая часть дюн находится на территории Намибии) и в Австралии обнаружили странные круги. Узоры находятся среди поросшей растительностью местности, где земля достаточно плодородна для неприхотливой флоры, но по какой-то причине именно внутри этих кругов никакая трава не растет. Любители уфологии сразу же заподозрили инопланетное вмешательство, но скептически настроенные ученые долгое время связывали свои теории с влиянием ветра и пожарами. Однако версии исследователей никак не могли объяснить, почему трава не растет здесь на протяжении уже нескольких десятилетий. Природа не терпит пустоты, и 75-летний срок для резко очерченной безжизненности посреди буйствующих трав кажется просто невероятным и даже сказочным. В итоге в 2012 году эксперты признали, что они не в состоянии разобраться в причинах появления и сохранения этих таинственных узоров. Никаких правдоподобных версий не существовало вплоть до 2017 года.



На сегодняшний день согласно самой жизнеспособной теории комбинация из пустынных кругов – это места опустевших колоний термитов, которые расположены друг от друга как раз на подходящем расстоянии, учитывая склонность этого вида насекомых к конкуренции и территориальности. Существует также и другая версия. Возможно, растительность исчезла местами из-за того, что корневая система ближайших трав сильно повлияла на распределение воды из подземных источников. Поскольку кустарники вытягивают всю доступную им влагу, образуются участки, где ее нет совсем, а значит, и условий для появления там травы тоже нет. Хотя ни одна из этих теорий не способна объяснить, почему круги не зарастают уже так долго. По крайней мере эти версии несколько более правдоподобные, чем сказочные теории заговоров, происки фей или, что это инопланетные маячки.



3. Работы древних людей







Впервые эти узоры на земной поверхности в 1927 году заметил британский пилот Перси Мейтленд (Percy Maitland), но долгое время загадочные начертания почти не интересовали общественность. На территории Иордании в районе оазиса Азрак (Azraq) на земле были обнаружены целые сотни загадочных геоглифов, ширина которых составляет 25-30 метров. Внешне они напоминают рисунки колес, и «работами древних людей» эти узоры назвали бедуины. На территории Иордании в районе Черной пустыни есть еще 2 таких гигантских колесах, и археологи считают, что им около 8500 лет. Это значит, что таинственные артефакты древнее самой старой в мире пирамиды, что делает их еще более загадочными объектами.



Предназначение этих объектов до сих пор неизвестно. Одна из самых популярных версий гласит, что некогда здесь было древнее кладбище, но это утверждение так и не было доказано и остается спорным. Узоры выстроены из камней и предположительно представляют собой некие символы. Согласно самому популярному мнению эти конструкции связаны с астрономическими познаниями древних обитателей этого региона, поскольку большинство спиц «колес» оазиса Азрак вытянуты в сторону восхода Солнца во время зимнего солнцестояния.



Схожие, но более простые отметины на земле были найдены также и в Саудовской Аравии. Огромные каменные треугольники изучены так мало, что ученым неизвестна даже приблизительная дата их происхождения. Кроме треугольников, здесь также обнаружили другие странные артефакты – рукотворные образования в форме буквы «U», высеченные в земле или собранные из свыше трех сотен камней. Находки позже окрестили воротами. Похоже, что эти геоглифы и вовсе уникальны, поскольку за пределами Саудовской Аравии такие конструкции больше нигде не встречаются. Ученые все еще разводят руками и не могут объяснить предназначение всех этих начертаний.



2. Гигантский Человек Марри









Эта 4-километровая белая гравировка на юге Австралии неподалеку от города Аделаида (Adelaide) – настоящий шедевр неизвестных авторов, нарисовавших посреди пустыни гигантского охотника, бросающего палку. Геоглиф был обнаружен в 1998 году, и для создания этих очертаний кому-то явно пришлось потрудиться в поте лица, ведь выкопать 30-сантиметровые траншеи шириной в целую дорогу на такой обширной территории – задача не из простых. Рассмотреть это необыкновенное изображение древнего охотника удалось только с воздуха на высоте 3000 метров, и эксперты все еще не знают, кто, как и когда это сделал. Кстати, Человек Марри (Marree Man) настолько большой, что даже попал в Книгу рекордов Гиннесса.



Вероятнее всего автором композиции является Бардиус Голдберг (Bardius Goldberg, австралийский художественный деятель). Такое предположение основано на том, что когда-то он сам делился с прессой желанием изобразить что-то подобное. Мужчина утверждал, что его работу будет видно из космоса, и что уже начал консультации по поводу дизайна своего нового творческого проекта. Однако никакой информации о начале работ, найме исполнителей или аренде оборудования нет, а сам Голдберг скончался еще в 2002 году. Не существует никаких доказательств его причастности к Человеку Марри, и сам мужчина уже не сможет пролить свет на свое отношение к этому объекту. Когда исследователи начали расспрашивать местных жителей о самом гигантском геоглифе на планете, многие стали утверждать, что участвовали в его создании. Но экспертов все еще смущает, как этому шедевру так долго удавалось оставаться абсолютно незамеченным и неизвестным.



1. Выпотрошенное тело Райена Синглтона







Последний пункт этой подборки будет не таким мистическим, как прошлые, и не связан с археологией или загадками старины. Вместо этого вас ждет трагичная история молодого американца.



В 2013 году в пустыне Мохаве (Mojave, Калифорния) любителями пеших прогулок был обнаружен труп 24-летнего уроженца Джорджии Райена Синглтон (Ryan Singleton, Georgia). Парень работал в модельном бизнесе и ни от кого не скрывал, что был гомосексуалистом. На момент обнаружения тела он был в розыске уже 2 с половиной месяца. Тело было найдено в необычном состоянии – у покойного Синглтона отсутствовали глаза, легкие, печень, почки и сердце. На месте не было найдено никаких улик, которые помогли бы привести к преступнику или разобраться в произошедшем.



Пропавшие органы чаще всего свидетельствуют в пользу дельцов, работающих на черном рынке трансплантологии. Однако полиция отмела этот вариант, поскольку официальное заключение судмедэкспертов указывает на то, что исчезнувшие внутренности были съедены дикими животными. Но и эта версия имеет свои недостатки. Например, непонятно, почему тело модели практически не повреждено, что никак не вяжется с повадками голодных животных. Райена выпотрошили слишком уж аккуратно.



Семья жертвы подозревает, что либо парень обзавелся врагами в модельном бизнесе и сфере развлечений, либо его убили из-за сексуальной ориентации в порыве ненависти. А если парень умер ненасильственной смертью, то почему именно посреди пустыни и в одиночестве? Расследование все еще ведется.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2322755748965125071/

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Интересные факты о птицах (https://otari.mirtesen.ru/blog/43893705733/)

Самое интересное о пустыне https://otari.mirtesen.ru/blog/43792642379/

5 наставлений святой Матроны Московской https://otari.mirtesen.ru/blog/43937569928/