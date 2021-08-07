Самый сильный ритуал на выигрыш в лотерею на 40 синих свечей

Азартные люди обожают испытывать свою судьбу, покупая различные лотерейные билеты. Как же приятно, когда Фортуна благоволит вам! Наверное, каждый из нас мечтает ощутить радость победы, нежданного выигрыша, чтобы понять – удача на нашей стороне.

Конечно, выиграть получается редко. Обычно деньги на лотерейные билеты потрачены, а настроение испорчено. Что же делать, чтобы изменить ситуацию в свою пользу? Конечно, нужно заручиться поддержкой госпожи Фортуны до того, как вы отправитесь в киоск за счастливым билетиком.

Известно много ритуалов для выигрыша в лотерею. Главное, правильно их проводить. А для этого выбирайте период, когда Луна растет, а не убывает. Подходящие дни недели – это среда и воскресенье.

Однозначно, ваши намеренья нужно держать в тайне. Даже самым близким людям не рассказывайте о том, что вы читали заговор перед тем, как купить лотерейный билет.

Обряд на выигрыш на 40 синих свечей.

Для проведения ритуала вам нужно остаться дома в полном одиночестве. Даже домашние питомцы могут помешать, поэтому оставьте их за дверью комнаты. Итак, подготовьте 40 свечей синего цвета, мелкую монету и соль.

Лучше всего проводить конкретно этот ритуал в пасмурный дождливый день, надеть старую серую мрачную одежду с карманами.

В один из карманов спрячьте монетку.

В таком виде отправляйтесь к ближайшему водоему, повторяя шепотом «удача, приди ко мне!» Станьте возле озера или на берегу реки лицом к воде. Достаньте монету и проговорите над ней: «Деньги в воду – мне выигрыш!»

Выбросьте монету в воду, а вместо нее спрячьте в карман любой мелкий камушек, найденный на берегу. Он будет вашим денежным талисманом. После того, как вы придете домой, обязательно нарисуйте на камне маркером денежный символ. Иначе амулет не сработает.

Вечером в каждом углу вашего жилища поставьте посудину с солью, а свечи расставьте по периметру комнаты. Ближе к полуночи идите по кругу против часовой стрелки по комнате и поджигайте свечи одну за другой. Дождитесь, пока все свечи догорят. Теперь посыпьте их солью с углов дома. Соберите все в один пакет и отнесите на тот же водоем. Нужно забросить содержимое пакета как можно дальше.

Теперь смело покупайте лотерею или участвуйте в розыгрышах! Удача обязательно вам улыбнется.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2275309295199325009/

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