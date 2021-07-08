Загадочный и могущественный злой гений Англии: Взлёт и падение Томаса Кромвеля

Когда-то один немецкий художник по имени Ганс Гольбейн младший написал два портрета. На одном из них— сэр Томас Мор, британский аристократ, великий философ и гуманист. Его имя известно и уважаемо во всём мире. На втором — Томас Кромвель, сын простого кузнеца, который стал правой рукой самого короля Генриха VIII и одним из самых влиятельных людей того времени.

Если поставить их рядом, может показаться, что они находятся в одной комнате и смотрят друг другу прямо в глаза. Хотя это не так. Полтысячи лет назад всем было ясно, кто из двоих Томасов герой, а кто злодей. Но недавно всё изменилось...

Такие разные люди

Портреты Томаса Кромвеля и Томаса Мора, Ганс Гольбейн младший.

Образ Томаса Мора дышит благородством. У него аристократичный профиль, он взирает открыто, но строго. Мор богато одет. Второй же Томас изображён без лести. Одет просто, над двойным подбородком плотно сжатые губы. Взгляд маленьких глаз Кромвеля невозможно разгадать.

Серый кардинал

В отношении Томаса Кромвеля это выражение звучит как каламбур. Ведь старт его политической карьеры состоялся с работы на самого настоящего кардинала по имени Томас Вулси. Да, тоже Томас.

Кардинал Вулси.

Эти Томасы были очень похожи. Дело в том, что кардинал Вулси тоже был простого происхождения.

Он был сыном мясника. Вулси окончил Оксфорд когда ему было всего пятнадцать. Затем талантливый молодой человек попал в окружение короля Генриха VII. Когда на трон взошёл молодой и дерзкий Генрих VIII, карьера Вулси пошла на резкий взлёт. Сначала он стал архиепископом Йоркским, всего год спустя — кардиналом. Ходили слухи, что честолюбивый кардинал всерьёз подумывал о папском престоле.

Отец Анны Болейн называл Кромвеля «псом мясника». Но это было не совсем так. Томас был верен своему хозяину. Но был не просто его верным слугой, он был его учеником. Причём настолько талантливым, что смог превзойти своего учителя.

Кромвеля часто называют циничным предателем, шедшим по головам, не щадя даже тех, кто ему покровительствовал. И опять это не совсем правда. Хоть карьерный взлёт Томаса и совпал с падением власти Вулси, но молодой человек никогда не предавал его. Дань уважения Кромвель воздал своему учителю даже на своём гербе, который у него появился после резкого взлёта. Кардинал Вулси к этому времени уже умер. На гербе Кромвеля красовались две галки и роза Тюдоров. Люди, которые разбираются в геральдике сразу поймут откуда эти галки. Даже после смерти учителя Томас остался ему верен. Кромвель был принципиален до мозга костей. Неудивительно, что это многих раздражало.

Слева: герб кардинала Вулси. Справа: герб Томаса Кромвеля.

Любвеобильный король

«Развёлся — казнил — умерла — развёлся — казнил — пережила». Так школьники в Великобритании учат порядок и судьбу жён короля Генриха VIII. По несчастью именно Кромвелю удалось приложить руку к началу этой зловещей последовательности. Первой женой короля стала Екатерина Арагонская. Этому предшествовала очень странная история. Сначала юная Екатерина стала супругой старшего сына Генриха VII, Артура, но он скончался. После этого почти десять лет девушка провела в Англии в весьма неопределённом статусе. То на ней собирается жениться старый король, то он назначает её послом... Перед смертью король приказал сыну Генриху взять в жёны Екатерину.

Портрет Генриха VIII, Ганс Гольбейн Младший.

Генрих был одержим получением наследника мужского пола. С женой ему в этом плане не повезло. У Екатерины родилось пятеро детей. Выжила же лишь одна девочка. По иронии судьбы именно она годы спустя и станет королевой. А пока Генрих VIII был просто в отчаянии. Кроме того, Генрих был ловеласом. Вскоре горячий мужчина увлёкся девушкой, которая была намного младше его жены. Он начал искать повод, чтобы развестись с Екатериной.

Этот повод циничный Генрих отыскал в Ветхом Завете. Там есть такие слова: «Если кто возьмёт жену брата своего: это гнусно; он открыл наготу брата своего, бездетны будут они». Генрих полностью проигнорировал контекст фразы, а также то, что в Новом Завете есть другие слова: «Если у кого умрёт брат, имея жену, и если он бездетен, да возьмет брат его жену и восстановит семя брату своему». Генриха это не интересовало. Тем более дети-то были, просто не мальчики.

Мария I Тюдор, дочь Екатерины Арагонской и Генриха VIII.

Единственной загвоздкой во всём этом было то, что нужно было получить благословение от папы римского. Для разговора с главой католической церкви был избран кардинал Вулси. Ему не удалось добиться разрешения на развод. Кардинала обвинили в государственной измене и сместили. На его место был назначен Томас Кромвель. Новый советник нашёл выход из ситуации. Он предложил Генриху реформацию. До этого Генрих VIII весьма активно выступал против этой идеи. Папа римский даже дал ему титул «защитник веры». Желание избавиться от нелюбимой жены и жениться на другой, чтобы получить долгожданного сына — заслонило собой всё.

Папа римский Климент VII.

Так из-за прихоти одного человека англиканская церковь откололась от католической. Король развёлся с Екатериной Арагонской и вступил в брак с Анной Болейн. Кромвель же стал одним из самых влиятельных и могущественных людей в Англии. Опять же, по иронии судьбы тот же Кромвель будет иметь непосредственное отношение к казни Анны. Забавно, что несмотря на то, что Генрих был отлучён от церкви, титул «защитника веры» он не отдал. Его по сей день носят английские монархи, вопреки позиции Ватикана.

Екатерина Арагонская и Анна Болейн.

Падение Анны Болейн

События, которые привели к аресту и казни второй жены Генриха VIII, а также её брата и ряда придворных в мае 1536 года, имели под собой некую мистическую почву. Некоторые историки считали, что это был заговор при активном участии Томаса Кромвеля. Якобы советник был слишком озабочен огромным влиянием Анны на короля и захотел устранить её. Но здесь была одна интересная деталь. Томас не просто так прицепился к Болейн. На то у него были веские основания.

Анна Болейн, Ганс Гольбейн младший.

Кромвель утверждал, что причиной его негативного внимания к Анне, за которым последовало тщательное расследование и обнаружение её вины, было пророчество. Это пророчество гласило, что королю грозит смерть в результате заговора близких ему людей. В тексте пророчества использовались слова «тайная измена». Это значило, что это будет не восстание, а именно заговор. Кроме того там говорилось о том, что это будут люди Тогда это имело значение. Это подтолкнуло Кромвеля к началу расследования тайно симпатизирующие традиционной Римско-католической церкви.

Здесь нужно упомянуть одну интересную подробность. Анна возражала против того, чтобы отнятые у монастырей средства шли в казну короля. Она желала направить их на благотворительность. Кроме того, соратник Анны, Скип, выступил в парламенте с обличающей речью против Кромвеля. Он заявил, что Томас Кромвель — это злобный и алчный Аман. И нужно защитить традиционные церковные церемонии от любых изменений. Параллели с пророчеством были просто поразительными. Королева мешала религиозной политике.

Одно из немногих сохранившихся писем Кромвеля.

Тогда Генрих легко поверил, что супруга участвовала в заговоре. Слухи стали доказательствами, разговоры - заговором, а флирт — изменой. Всё в соответствии с пророчеством.

Два Томаса

В то время как Томас Кромвель стал первым королевским советником, должность лорд-канцлера занял Томас Мор. Мор был сдержан и благороден. Его можно назвать величайшим гуманистом тех времён. Лорд-канцлер очень старался сдерживать неуёмный пыл молодого короля. Генрих же уже почувствовал пьянящий вкус власти и сдержанный Мор стал для него лишь препятствием на пути. Тем более, что Томас Мор позволил себе не признать короля главой церкви. Он выступал против его развода. В результате оказался осуждён и казнён.

Томас Кромвель.

Томас Мор спустя несколько столетий был причислен к лику свтых. О нём вообще нельзя было сказать ничего дурного. Да, ему можно пенять за гордыню. Перед казнью сэр Томас посмел сравнить себя с Иисусом Христом. Он отказался от поданного вина со словами: «Христу подавали уксус, а не вино». Но в остальном Мор был порядочным и принципиальным человеком, оставшимся верным себе до конца.

Многие задаются вопросом: были ли Кромвель и Мор врагами? Вряд ли. Им приходилось по роду службы много общаться, и Кромвель всегда проявлял к Мору неизменное уважение. По поводу того, когда впервые встретились два Томаса, существует множество теорий, одна фантастичней другой. Но эта тайна историкам неизвестна. Ясно только одно: благодаря одному молодому, амбициозному и пылкому монарху они вдвоём сначала достигли небывалых высот, а потом оказались на плахе. С разницей всего в пол десятка лет.

Они вполне могли бы быть друзьями. Оба принципиальные и верные своим принципам до конца. Готовые умереть за то, что считали правильным. Кромвель не предал своего учителя Вулси, а Мор не предал католицизм. К сожалению, история сложилась таким образом, что один стал душегубом и злодеем, а второй — героем веры и святым мучеником.

Образ Томаса Кромвеля в сериале «Тюдоры».

Падение Кромвеля

Томас Кромвель безусловно был личностью противоречивой и многогранной. На его поступки можно смотреть по-разному. Конечно, Кромвель однозначно пал жертвой алчности. Он стал одним из самых богатых людей Англии, третьим после Генриха и герцога Норфолка. И следы преступления, конечно, были обнаружены. Томас был отправлен на эшафот. Кто-то радовался этому, кто-то скорбел. Только король впоследствии горько пожалел о содеянном. Лучшей эпитафией Томасу Кромвелю могут служить брошенные однажды в сердцах слова короля: «Своими фальшивыми обвинениями вы заставили меня казнить самого верного слугу, какой у меня когда-либо был!»

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