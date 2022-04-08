Мифологические существа, которые существовали в действительности

У древних греков была тяга к мифологическим монстрам. Эта одержимость распространилась по всему миру и продолжается по сей день. Однако на создание многих мифологических существ вдохновило не воображение, а наука и природа.



Было обнаружено, что места действия древних мифов часто оказывались местами, где обнаруживалось большое количество окаменелостей. В попытке разобраться в том, что они увидели, у людей рождалось много мифов. Здесь мы рассмотрим 10 мифологических существ из древней Греции и со всего мира, которые, возможно, существовали в действительности.



10. Циклопы







Фото: amnh.org



В греческой мифологии циклоп (множественное число циклопы) был гигантским существом с одним глазом в центре головы. Они были известны главным образом своим варварством, и не боялись ни людей, ни богов. Самым известным циклопом был Полифем (Polyphemus), который напал на Одиссея в пещере и съел половину его людей. Одиссей ослепил циклопа, вбив деревянный кол в его единственный глаз. Затем Одиссей и его люди сбежали, привязав себя к животам овец.



Это может казаться неправдоподобным. Но некоторое время назад появились довольно веские доказательства существования циклопов. Было обнаружено много черепов с одной глазницей в центре. Оказывается, черепа принадлежали карликовым слонам. «Глазница» была центральной носовой полостью и отверстием для хобота слона. Многие черепа карликовых слонов были найдены на Кипре, особенно в пещерах, где, как предполагалось, жили циклопы. Поэтому, возможно, череп слона в свое воспринимался в качестве доказательства существования расы гигантских, поедающих человека существ с одним глазом и ужасными манерами за столом.



9. Кракен







Фото: BBC



Выпускайте кракена! Кракен появился в скандинавском фольклоре и, как говорили, был достаточно мощным, чтобы утащить корабль на глубину, обхватив судно гигантскими щупальцами, или плавая по кругу вокруг него, чтобы создать водоворот, который будет тянуть корабль вниз. Первое письменное повествование о кракене датируется 1180 годом, и существовало много свидетельств о гигантском морском чудовище с щупальцами, которое утаскивало корабли на верную гибель. Говорили, что кракен способен за один раз проглотить весь экипаж корабля.



Миф о кракене, вероятно, возник после того, как люди стали встречаться с гигантским кальмаром (Architeuthis dux), который может вырастать примерно до 18 метров в длину, или, возможно, после встреч с громадным кальмаром (Mesonychoteuthis hamiltoni), который значительно больше гигантского кальмара и может вырасти до неизвестной длины. Очень немногих громадных кальмаров удалось обнаружить неповрежденными, поскольку они живут в глубоких водах Антарктики. По этой причине оказалось очень трудно найти свидетельства того, как именно кальмары нападают на свою добычу. Некоторые недавние исследования показывают, что они обвивают добычу своими щупальцами, прежде чем притянуть ее к себе и съесть.



8. Утконос









Фото: National Geographic



Хотя это относительно недавняя история по сравнению с остальными, утконоса тоже когда-то считали мифологическим животным. Но оно вполне реальное, хотя и немного странное. Впервые обнаруженного 18 веке утконоса многие сочли нелепой мистификацией и не без оснований. Это был век, когда естествоиспытатели с помощью чучел и творческого воображения создавали всяких странных существ.



Например, у Альберта Себа (Albertus Seba) была целая кунсткамера. Некоторые из ее экспонатов существовали в реальности, а другие – нет. Например, семиглавая Гидра оказалась мешком змей, пришитым к телу ласки. Утконос выглядит также неправдоподобно. В 1799 году английский зоолог Джордж Шоу (George Shaw) писал, что он напоминает «клюв утки, приделанный к голове четвероногого».



Утконос примечателен по многим причинам, а не только своим необычным внешним видом. Натуралисты не могли определить, является ли это существо млекопитающим. Оно откладывает яйца или рожает живых детей? Ученым потребовалось еще 100 лет, чтобы найти ответ на этот вопрос. Утконос-один из немногих видов млекопитающих, откладывающих яйца.



7. Русалки







Фото: ocean.si.edu



Легенды о русалках существовали практически столько же времени, сколько люди плавали по морям. Одной из первых русалок, о которой появилось упоминание, была русалка из Фессалоников (Thessalonike). Говорят, она была сводной сестрой Александра Македонского. Отправившись в опасное путешествие, чтобы обнаружить Источник молодости, он ополоснул волосы своей сестры в воде бессмертия. Когда Александр умер, его сестра (которая, возможно, также была его любовницей) попыталась утопиться в море. Но она не смогла умереть, поэтому превратилась в русалку. Легенда гласила, что она спрашивает матросов: «Жив ли царь Александр?» Если они отвечали: «Он живет, правит и завоевывает мир», - она позволяла им уплыть. Но если они отвечали, что он мертв, она превращалась в монстра и утаскивала корабль на дно океана.



Одним из возможных объяснений, почему свидетельства о наблюдениях русалок встречаются постоянно, заключается в том, что моряки ошибочно принимали за русалку - сказочное существо с телом рыбы, но головой и туловищем красивой женщины - ламантина (он же морская корова). Справедливости ради стоит сказать, что ламантин не самое привлекательное существо на Земле. Так как же моряки могли так ошибаться? Дело в том, что ламантины могут высовывать свои головы из воды и поворачивать их из стороны в сторону так же, как это делает человек. И если смотреть на животное сзади, то его грубая кожа может походить на длинные волосы. Также известно, что моряки, плавающие долго в море, испытывали морские галлюцинации. Поэтому, возможно, если ламантин находился на дальнем расстоянии, или освещение было плохим, его вполне можно было принять за русалку. Или, возможно, причиной тому был ром.



6. Вампиры









Современный взгляд на вампира сформировался после романа Брэма Стокера (Bram Stoker) «Дракула» (1897) и мало изменился с тех пор— это бледный, худой незнакомец с невероятным акцентом, который спит в гробу и в той или иной степени бессмертен. Хорошо известно, что в качестве прототипа для своего героя Стокер взял исторического персонажа - Влада Цепеша. Также возможно, что Стокера вдохновляли множество слухов и суеверий, окружавшие в то время смерть и погребение, а также отсутствие знаний о том, как разлагается человеческое тело.



После смерти, кожа на трупе усыхает. Таким образом, его зубы и ногти становятся более заметными и, кажется, что они выросли. По мере того как разлагаются внутренние органы, из носа и рта может вытекать жидкость, оставляющая темное пятно. Люди могли интерпретировать это так, что труп, пьет кровь живых. Были также доказательства прямо из самого гроба. Иногда на внутренней стороне гробов находили следы царапин, которые служили доказательством того, что мертвые ожили и восстали из своих гробов.



К сожалению, более вероятно, что немертвые становились мертвыми, потому что, например, людей, впавших в кому, могли хоронить, когда те фактически оставались еще живыми. После того, как сознание возвращалось к ним, они, возможно, пытались освободиться из гроба. Считается, что таким образом погиб философ и монах Джон Данс Скотус (John Duns Scotus). Говорят, что его тело было найдено в склепе возле гроба с окровавленными, израненными руками, которые он повредил в попытке освободиться.



5. Гиганты







Фото: livecall.io



Гиганты были частью фольклора на протяжении тысяч лет. В греческой мифологии есть племя Гигантес, состоящее из 100 гигантов, которые родились от богини Гайи после того, как она была оплодотворена кровью, собранной во время кастрации Урана. Фу. В скандинавской мифологии, Аургельмир (Aurgelmir) был создан из капель воды, которые образовались, когда земля льда (Нифльхейм (Niflheim)) встретила землю тепла и огня (Муспельхейм (Muspelheim)). Должно быть, гигант был довольно большим. После того, как он был убит богами, из его плоти появилась земля, из крови - моря, из костей – горы, из зубов - камни, из черепа – небо, а облака – из мозга. Его брови даже стали забором, окружившим Мидгард (Midgard), что на языке викингов означает «земля».



Некоторые верования о гигантах можно объяснить наследственным гигантизмом. Ученые считают, что им удалось выделить ген, который может стать причиной семейного гигантизма. По мнению исследователей, у людей с гигантизмом также может быть опухоль в гипофизе, которая стимулирует их рост. Рост библейского гиганта Голиафа составлял более 274 см. Сегодня нет конкретного понятия, какой рост позволяет назвать вас гигантом, поскольку в разных обществах разный средний рост, и разница может доходить до 30 см.



Исследование, опубликованное в медицинском журнале Ulster Medical Journal, показало, что Голиаф, лихо убитый Давидом с помощью пращи, имел «идентифицируемое семейное древо, наводящее на мысль об аутосомно-доминантном наследовании». Булыжник, брошенный Давидом, попал Голиафу в лоб. Если бы Голиаф страдал от опухоли гипофиза, давящей на его оптический хиазм, у него могли бы возникнуть зрительные нарушения, из-за которых ему было бы сложно увидеть камень.



4. Банши







Фото: celtic-weddingrings.com



В ирландском фольклоре банши (что на гэльском языке означает «женщина фея») была красивой молодой женщиной со струящимися белыми волосами и красными от слез глазами, которая «причитала», чтобы предупредить человека о том, что в его семье кто-то умрет. Вместо того, чтобы угрожать, банши давала людям время попрощаться со своими близкими. Неясно, когда впервые возникла эта легенда. Сообщения о банши встречаются в письменной истории деревни Торлоу (Torlough) - Cathreim Thoirdhealbhaigh, относящейся к 1350 году, и подобные случаи описывались также в середине 19-го века.



Причитание было традиционным «женским» способом выражать свое горе. Женщины собирались у могилы и плакали о своей утрате. В 19 веке эта практика практически сошла на нет, после того, как наблюдение за плакальщицами на настоящих ирландских похоронах стало чем-то вроде туристического развлечения. Однако легко понять, почему романтичные ирландцы, которые всегда были готовы поверить в сверхъестественное, приняли идею о сказочной женщине и смешали ее с печалью женщин, оплакивающих своих мертвых, чтобы создать красивую банши, призывавшую вернуться домой и сказать последнее «прости».



3. Гидра









В греческой мифологии гидра была гигантским морским змеем с девятью головами, одна из которых была бессмертной. Если отрезать одну голову, из свежей раны вырастут еще две. Убийство гидры было одним из 12 подвигов Геракла. Чтобы достичь этого, он заручился помощью своего племянника, который прижигал раны, когда Геракл отрезал головы, пока не осталась только бессмертная голова. Геркулес отрезал и ее, и закопал голову под тяжелым камнем.



Миф о гидре, возможно, был вдохновлен природой. Есть много задокументированных случаев о змеях с несколькими головами (хотя девять - это слишком). Процент заболеваемости полицефалией среди рептилий значительно выше, чем у любых других видов. Ученым, изучающим, сиамских близнецов, даже удалось создать животных с полицефалией. В начале 20-го века Ханс Шпеманн (Hans Spemann) соединил молодые эмбрионы саламандры с прядью волос ребенка человека, чтобы получить малышей с двумя головами.



2. Лютоволки







Фото: BBC



Сегодня лютоволки наиболее известны по ассоциации с детьми Старков в Игре престолов (Game of Thrones). Однако лютоволк – это не плод воображения создателей. Гораздо больший по размеру, чем современный волк, лютоволк жил в Америке до того, как исчезнуть около 10000 лет назад. Более 4000 окаменелых останков лютоволков были обнаружены на ранчо Ла Брея (La Brea Tar Pits) в Лос-Анджелесе. Считается, что они попали в ловушку, когда ели туши других пойманных в ловушку животных.



У лютоволка был огромный череп, но мозг меньше по размеру, чем у современного волка. Возможно, если бы мозги лютоволков были больше, они бы поняли, что по какой-то причине эти животные оказались в ловушке. Нет никаких доказательств, что когда-либо существовал лютоволк-альбинос, хотя в современной популяции волков рождались детеныши-альбиносы.



1. Василиск







Фото: gawker.com



Согласно греческому мифу и книге про Гарри Поттера, василиск (он же как кокатрис) был змеем со смертельным взглядом и ужасным дыханием. Говорят, что он появился из яйца, снесенного петухом и высиженного змеем. Предположительно, он боялся только крика петуха и ласки, которая была невосприимчива к его яду (или меча Гарри Поттера). В греческом мифе василиск был обычного размера, хотя к тому времени, когда он добрался до Хогвартса, василиск вырос до гигантских размеров.



Хотя маловероятно, что петух когда-либо отложит яйцо или что змея захочет его высидеть, идея существования василиска, похоже, имеет определенные основания. Вполне вероятно, что мифический василиск на самом деле был египетской коброй – очень опасной змеей, которая все время шипит и выплевывает яд на расстояние 2,4 метра, целясь в глаза своего врага.



Этим может объясняться миф о том, что василиск убивал тех, кто смотрел ему в глаза. Самым крупным хищником, охотящимся на кобру, является мангуст, который очень похож на ласку. Александр Великий, как известно, использовал зеркало, чтобы победить василиска. Когда змея посмотрела на свое изображение, она мгновенно умерла. Джоан Роулинг также использовала версию этой истории в своем романе.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2451761306648709249/

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