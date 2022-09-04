Как правильно войти в церковь и как вести себя в ней

Каждый день жизни - бесценный подарок от Господа. И в какой же суете, порой, проходят эти дни! Мы так торопимся жить, что забываем о благодарности Богу за данное нам время.

Давайте на секунду остановимся, сделаем передышку и сходим в храм. Как правильно войти в церковь и как себя вести в ней, рассказано в статье.

Когда идти в храм?

В церковных кругах ходит шутка: не ждите доставки в храм, идите туда самостоятельно. Под доставкой подразумевается отпевание, а оно, как известно, бывает посмертно. Поэтому стоит задуматься и посетить церковь, пока еще есть силы и возможности прийти туда своими ногами.

Как выбрать время? На самом деле, все элементарно. Есть два варианта посещения храма: вне Богослужения и приход на службу.

Как правильно войти в церковь, если выбран первый вариант?

Узнаем время работы ближайшего храма.

Выбираем момент, идем в него.

Буквально раз-два и готово. То же самое касается посещения церковной службы. Сначала выясняем, когда она начинается, а потом просто приходим в храм к положенному времени.

Собираемся в церковь

Вопрос о том, как правильно войти в церковь, может показаться устаревшим. Все мы мало-мальски, но сталкиваемся с христианскими традициями. Женщины знают, что в храм нужно идти в платке.

А мужчинам, наоборот, положено входить под своды церкви без головного убора. Об одежде и прочих дополнениях можно и не знать, мол, в храм идут к Богу, а Он смотрит на наши сердца, а не на джинсы и футболки.

Давайте разбираться в данном вопросе. Господь сказал, что не должно на женщине быть мужской одежды. Излюбленные наши брюки и джинсы, хотя и вошли прочным образом в дамский гардероб, изначально не являлись женской одеждой. Они были предназначены для мужчин. Поэтому собираясь посетить храм, просто следуйте данным правилам:

Женщине необходимо надеть юбку или платье. Причем юбка должна быть достаточно длинной - по колено или ниже.Стоит одеваться скромно, максимально закрыто. Футболки с короткими рукавами, кофты с декольте, прозрачные блузы оставьте для выхода в свет. Церковь - дом Божий, сюда уместнее надеть закрытую рубашку с длинным рукавом, нежели вызывающую блузку.Пожалуйста, воздержитесь от использования губной помады. Надумаете приложиться к иконам, а нельзя будет - запачкаете образ. В идеале при посещении храма нежелательно пользоваться косметикой вообще.Как входить в церковь мужчинам, что надевать? Никаких шорт, маек, борцовок и прочих открытых одежд. Джинсы или брюки, рубашка с длинным рукавом, в холодное время года - свитер или джемпер. Скромно, просто и без особых проблем, ибо перечисленная одежда есть у любого мужчины.И снова о женщинах. Во время нечистоты (критических дней) нельзя ходить в храм. Выждите неделю, как это положено церковным уставом, а потом смело отправляйтесь в дом Божий.Собираясь на службу, приходите заранее, минут за 15-20 до начала. Успеете спокойно написать и подать записки, купить свечи, приложиться к иконам. Если опоздали на службу, то тихонько встаньте на одном месте, не надо ходить по храму, прикладываясь к иконам. Это можно сделать после службы.

Учимся заходить в храм

Как входить в церковь женщине, мужчине и ребенку? Правила одинаковые для всех. Подходите к храму и видите купола - трижды перекреститесь и сделайте три поясных поклона. В этот момент необходимо внутренне помолиться или обратиться к Господу своими словами. Например, поблагодарить Его за то, что привел вас в церковь.

Напротив входа в обитель чаще всего находится алтарь. Его сразу можно узнать по красивым вратам и нахождению на возвышении. Снова трижды креститесь, делаете три поясных поклона. После чего можно идти в церковную лавочку за свечами.

Поведение во время богослужения

Как входить в церковь, мы выяснили. Теперь расскажем о том, как же вести себя во время богослужения.

О том, что опаздывать на него - неуважение к Богу, мы уже указали. Приходить стоит заранее, чтобы успеть сделать все необходимое. Когда ставите свечи, то молитесь своими словами. Обращайтесь с просьбами к Богу, Богородице и святым, перед чьими образами ставите свечи.

Кстати, а как их ставить? Сначала слегка опаляете низ свечи, это необходимо, для того чтобы воск немного расплавился, и она ровно стояла в подсвечнике. Затем зажигаете сам фитиль, ставите горящую свечу в подсвечник. Два раза креститесь, делаете два поклона (поясных), целуете образ. Отходите, снова накладываете на себя крестное знамение, делаете один поклон и беседуете со святым.

Как только священник в алтаре произносит слова: "Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков", знайте, что началось богослужение. И перемещаться по храму нельзя до окончания службы. Выберете себе место, стойте, внимайте пению, молитесь Богу вместе с остальными людьми.

Ребенок в храме

Как правильно войти в церковь, мы уже рассказали. Как вести себя на службе, тоже выяснили. А как быть, когда приходишь в храм с ребенком? Если с грудничком все понятно - он спит на руках у мамы или папы, то дошкольник и младший школьник так спокойно вести себя не будет.

В первую очередь необходимо следить за тем, чтобы потомок не бегал по храму, издавая громкие крики. Увы, но это просто бич в современной церкви. Родители молятся - дети бегают и кричат до тех пор, пока кто-то из прихожан или служителей не сделает замечание родителям. Мамы и папы, следите за детками. Если они шалят, не желают слушаться, нарушают величественность службы своими криками и отвлекают молящихся, необходимо вывести их из храма.

Заключение

Мы выяснили, как правильно входить в церковь и выходить из нее - трижды перекрестившись, сделав три поясных поклона. Ничего сложного в этой науке нет.

Источник

А вы знали об этом?

Согласно исламу, пророк Иса ибн Марьям аль-Масих является одним извеличайших исламских проповедников, и его имя множество раз встречается на страницах Корана. Мусульмане также почитают Иисуса как Мессию, но не считают, что он был распят на кресте. Согласно исламским воззрениям, пророк Иса не был распят, а волею Всемогущего Творца в возрасте 33 лет был поднят на небеса ангелами. Подтверждением служат строки из Корана (4:157-158): «За то, что говорили: «Убит был нами сын Марйам — Мессия Иса, посланник Божий». Кроме того, по мнению богослова Абу Юсуфа Яакуба бен Ибрахима ал-Куфи Аллах не мог допустить, чтобы Иса был умерщвлён посредством распятия, поскольку такая казнь в мусульманской среде считалась наиболее позорной и ей подвергали только насильников, грабителей и прочих преступников.

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.

Рекомендую также прочесть:

Для чего Запад спровоцировал спецоперацию России на Украине «https://otari.mirtesen.ru/blog/43648314579/

Ваше мнение для меня важно, поэтому буду весьма благодарен за ваши комментарии!