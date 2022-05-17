7 известных женщин, которых провозглашали ведьмами

История знает немало случаев, когда женщину провозглашали ведьмой, хотя особых причин для этого не было. При этом в число женщин, использующих магию, запросто могли попасть совершенно невинные барышни, чьим уму и красоте кто-то просто позавидовал.

Впрочем, если одни на самом деле стали просто жертвой оговоров, то другие успели прославиться жестокими поступками. А некоторых называли ведьмами даже после того, как времена охоты на них давно прошли.

Матильда Кшесинская

Матильда Кшесинская.

Эту легендарную балерину подозревали в принадлежности к клану ведьм. Ведь Матильда Кшесинская буквально завораживала публику своей пластикой, а её способность обольстить любого мужчину считалась колдовской. Якобы бабушка балерины владела секретами ворожбы, а мама была настоящей ведьмой, передавшей дочери секреты манипулирования людьми. За глаза балерину называли «царской ведьмой», а магическим способностям Матильды Кшесинской завидовал даже Григорий Распутин.

Анна Эскью

Анна Эскью.

Английскую писательницу и поэтессу в 15-летнем возрасте отец выдал замуж за католика Томаса Кайма, хотя сама она была протестанткой. Религиозные убеждения Анны и протестантская литература никак не могли быть поводом для ареста.

Анна Болейн

Но супруг выставил её за дверь, оставив себе двоих детей, а Генрих VIII приказал заключить Анну в тюрьму Тауэр, объявив её еретичкой. Но она и под пытками на дыбе не отказалась от своих убеждений, за что и была сожжена на костре как ведьма. А единственным её преступлением было нежелание отступиться от своей веры.

Анна Болейн.

Не будучи красавицей, эта женщина умела очаровать любого мужчину. Не устоял перед её обаянием и Генрих VIII, отбросивший ради Анны Болейн все условности. Он пошёл против воли папы римского, не позволившего королю развестись с Екатериной Арагонской. Генриха VIII не тревожил тот факт, что Анну простой народ сразу же окрестил «чёрной ведьмой», приписав ей связь с валлийскими колдуньями. В будущем Генрих VIII сам использует эти слухи и домыслы, чтобы обвинить Анну во всех смертных грехах и приговорить её к сожжению. Правда, её не сожгут, но казнят, отрубив голову.

Мари-Мадлен де Бренвилье

Мари-Мадлен де Бренвилье.

В семье, где росла Мари-Мадлен, атмосфера царила не самая лучшая. Родные братья домогались её, она сама вынуждена была заниматься не слишком благовидными делами. Отец Антуан де Обре, занимавший высокий пост, не особенно интересовался происходящим в семье. Это не помешало Мари-Мадлен получить образование, научиться грамоте и письму, и выйти замуж за маркиза де Бренвилье. Правда, надежды её на счастливую семейную жизнь не оправдались, а супруг без зазрения совести проматывал приданое жены.

В душе её копилась злость, и в результате она завела себе любовника шевалье Годена де Сент-Круа, который даже поселился в доме супругов на правах друга семьи. Отец Мари-Мадлен, узнав о поведении дочери, тут же упёк её приятеля в Бастилию, где он узнал секреты ядов у итальянского отравителя Экзили. Поделившись знаниями с Мари после выхода из тюрьмы, он словно выпустил наружу исчадие ада.

Исповедь Мари-Мадлен де Бренвилье.

Маркиза испробовала яды на пациентах больницы, которую посещала, а затем она отправила в мир иной всех родственников, кроме сестры, успевшей укрыться в монастыре. Мари-Мадлен смогла прибрать к рукам всё семейное богатство, но обнаруженные после гибели её любовника письма с описанием их совместных с маркизой дел, открыли правду. Маркизу прилюдно казнили, развеяв прах по ветру после сожжения.

Графиня Елизавета Батори

Графиня Елизавета Батори.

Она мечтала оставаться вечно молодой и красивой, а потому обзавелась собственной колдуньей, которой стала Доротта Шентез-Дорвулю. Но Елизавета Батори, помимо красоты, отличалась ещё и весьма жестоким нравом, и характер её ухудшался год от года. Она нещадно избивала служанок и выгоняла их обнаженными на мороз за малейшую провинность.

Ящик Пандоры был открыт в тот самый момент, когда графиня обнаружила первые морщинки на своём лице. По совету домашней колдуньи Батори ежедневно в течение десяти лет купалась в крови невинных девушек, которые стали десятками пропадать в окрестностях. Правда открылась благодаря священнику, забившему тревогу после отпевания в замке сразу девяти усопших.

Графиня Елизавета Батори.

В замке представители властей обнаружили умирающих от пыток женщин, а в подземелье были в прямом смысле слова горы трупов. Елизавету Батори окрестили ведьмой, но не казнили, приговорив к заточению в тесной комнатушке её же замка, куда никто не имел доступа, а скудная еда подавалась через узенькое окошко. Лишь спустя почти три года жители графства смогли избавиться от страха, узнав о смерти графини.

Маркиза Франсуаза-Атенаис де Монтеспан

Маркиза Франсуаза-Атенаис де Монтеспан.

Фаворитка Людовика XIV на протяжении семи лет не просто пользовалась расположением короля, а буквально вила из него верёвки. Она осчастливила его рождением семерых детей и добивалась исполнения всех своих прихотей. Когда же Людовик XIV стал охладевать к маркизе, она стала заказывать чёрные мессы у Ла Вуазен, слывшей настоящей ведьмой, в надежде вернуть расположение «короля-солнца».

Маркиза Франсуаза-Атенаис де Монтеспан.

Правда всплыла наружу благодаря проговорившейся знахарке, принимавшей участие в омерзительных обрядах маркизы. Именно знахарка в подпитии рассказала о готовящемся отравлении короля зельем и о пропитанных ядом перчатках, подготовленных для его новой фаворитки. Ла Вуазен казнили вместе с сообщниками, а маркиза получила клеймо ведьмы и была отправлена Людовиком XIV в изгнание с весьма солидным пожизненным пансионом.

Жанна д’Арк

«Жанна д’Арк». Картина Рубенса.

Её боялись враги и любили простые люди, почитавшие Жанну д’Арк как святую. Она помогла взойти на престол Карлу VII, а он даже не подумал вступиться за неё, когда Жанна д’Арк попала в плен в одном из сражений и была осуждена святой инквизицией. Обвинения в ношении мужской одежды, использовании против короля колдовских чар и ересь стали поводом для сожжения. Та, которую назвали ведьмой в 1431, спустя 478 лет будет причислена к лику святых.

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А вы знали об этом?

В 1748 году восьмилетний Иван Антонович очень серьёзно заболел — оспой и корью одновременно. Комендант тюрьмы спросил у императрицы , можно ли допустить к ребёнку врача. В этой просьбе Елизавета отказала. Природа оказалась гуманнее царицы, мальчик выжил. Конец несчастнейшей жизни был положен трагедией 1764 года. 4 июля под руководством подпоручика Смоленского пехотного полка Василия Мировича, служившего во внешнем карауле крепости, была предпринята попытка освободить секретного узника Григория — бывшего императора Ивана Антоновича. Вследствие мятежа тюремщики-офицеры Власьев и Чекин, по их собственному свидетельству, «видя превосходящую силу неприятеля, арестанта умертвили». Тело Ивана пролежало несколько дней, после чего, по указу Екатерины II, было тайно закопано во дворе Шлиссельбургской крепости. Точное место захоронения не известно.

Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43667606689).

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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