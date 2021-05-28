Домашние тюрьмы для аристократок на Руси, или Как ломали женские судьбы

Обычно люди представляют себе русский терем как красивую добротную избу. Не все знают, что этим словом назывался не весь дом, а всего лишь его часть. И предназначалась она для проживания женщин — жен, дочерей, сестер и матерей представителей аристократии древней Руси.

Это была своеобразная женская тюрьма. Эту традицию изменил Петр I, однако тысячи женских судеб были сломаны. Читайте, почему терем был для женщин тюрьмой и как они вырывались из заточения.

В тереме как в тюрьме и как девушки на свободу вырывались

Аристократки испытывали зависть к простолюдинкам, ведь те могли жить иначе.

Если обратиться к словарю Даля, то можно прочитать, что терема описываются как помещения, находящиеся на возвышении. Это могут быть, как ярусы большого боярского дома, так и отдельно стоящие башенки, порой располагающаяся над крепкими воротами. С другими помещениями, то есть с палатами, терем был связан посредством сеней (обычно свободных, просторных) или переходов. И хотя терема были красивы, добротны и весьма живописны, на деле для представительниц высшего сословия в старые времена они представляли собой настоящую тюрьму.

Почему же женщины должны были находиться в заточении? В старой Руси самой важной добродетелью женщины считалась непорочность.

Терема служили гарантом, что девица будет ограждена от мирских соблазнов. Зачем испытывать судьбу, проще изолировать женщину, чтобы мужчины не могли ее увидеть. Однако никто не задумывался, что в результате бедняжка лишалась элементарных радостей существующей снаружи жизни.

Девушка могла вырваться из терема всего двумя способами: она могла стать монашкой или же пойти замуж, сменив при этом свой терем на другой. Но, уйди из родительского дома, женщина не становилась свободной. По сути менялось только место проживания.

В сказках часто присутствуют царевны, которых освобождает добрый молодец. На деле невестам из царской семьи было тяжелее всех, так как статус обязывал их выходить замуж только за принцев, а, как говорится, принцев на всех не напасешься. Из-за этого такие девушки нередко уходили в монастырь в надежде, что их жизнь наполнится смыслом. Многие высокородные невесты завидовали простым крестьянкам, которые жили иначе — могли свободно общаться с с мужчинами, а также покидать дома по своим нуждам, а не исключительно для того, чтобы посетить храм. Аристократки же и в церковь должны были ехать в каретах, в которых окна были плотно задрапированы занавесками. Прохожие не имели права рассматривать лицо дамы, находящейся в экипаже.

Почему терема гаремы напоминали

Мужчины не имели права находиться в теремах.

Интересно, что в энциклопедии Брокгауза и Эфрона термин «терем» приравнивается в своем значении к гарему. На слух эти два слова отличаются всего двумя буквами, а такой вариант нередко возникает после транскрипции каких-то звуков. И действительно, терем можно сравнить с гаремом. В него не имели права входить мужчины, которым уже исполнилось 12 лет. Такое право имел только хозяин дома и священнослужитель. На женской половине боярских домов находились лишь дети (если это были мальчики, то только до указанного выше возраста), а также нянечки, кормилицы и сенные девки. Настоящее женское царство со своими правилами и традициями.

Кстати, гаремы существовали не только в восточных странах. Им нашлось место и в Византии, то е сть в православной стране. Возможно, из нее они и пришли в древнюю Русь.

Царские терема и царевна Софья, которая стала свободной

Первой из царского терема вырвалась царевна Софья Алексеевна.

Последняя «женская тюрьма», то есть терем, был построен в царском дворце, возведенном на территории Московского Кремля, и было это в далеком 1637 году. Указ о строительстве издал царь Михаил Федорович. Когда к власти пришел Алексей Михайлович, он постарался смягчить суровые правила проживания в дамской части дворцов. Это было вызвано тем, что его жена, Наталья Нарышкина, получила разрешение на регулярный выход из дома и проезд в экипаже без задрапированных окошек. Однако, появляясь в Благовещенском соборе (а в храм прямо из царского терема был проложен потайной ход) женщина должна была встать так, чтобы никто вокруг не мог разглядеть лица царицы. Это же относилась и к тем дамам, которые ее сопровождали.

Первой бунтаркой, освободившейся от домашнего плена, была царевна Софья, то есть сестра Петра Первого. Она была смелой женщиной и рискнула заняться общественной деятельностью. Впоследствии Петр использовал пример Софьи и издал указ, который разрушил странную и несправедливую традицию изолирования в теремах женщин знатного рода.

Как создавали златоверхие терема и почему они не радовали женщин

Терема делали очень красивыми и высокими, чтобы обратить внимание Бога.

Терема делали очень красивыми, уделяя особое внимание внешнему убранству. Бояре старались изо всех сил, тратя немало денег на возведение мудреных лестниц, установку резных наличников. Использовали живые краски, самые разные элементы декора были невероятно изящными и запоминающимися. Крыша всегда строилась высокой. Говорили, что чем она выше, тем ближе к небесам, к Господу. Таким образом старались обратить внимание Бога на обитателей дома. С этой же целью крыши покрывались листами из меди или позолоченными пластинами. Терем сверкал в лучах солнца и смотрелся роскошно. Господь должен был его обязательно увидеть. Отсюда пошло словосочетание «терем златоверхий».

Внутри также старались оформить все богато, не жалея финансовых средств и материалов. В красный угол помещались иконы для чтения молитв. На пол укладывали дорогущие ковры, поверхность стен расписывали фресками. Высокий потолок смотрелся восхитительно за счет изображенных на нем звезд, луны и солнца. Да, в «дамских тюрьмах» было на что посмотреть. Однако даже роскошные интерьеры не радовали женщин, которые томились в заточении. Они скучали, проводя свои дни в работе — рукодельничали, обычно создавая золотое и серебряное шитье для монастырей. Золотая клетка оставалась клеткой.

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