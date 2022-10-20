Так был ли Ленин немецким агентом

Вождь пролетариата, несомненно, брал деньги у кайзера, но действовал в своих интересах

Немецкие субсидии большевикам

«Россия оказалась самым слабым звеном в цепи наших противников, – писал в своём меморандуме кайзеру Вильгельму II министр иностранных дел Германии Рихард Кюльманн 3 декабря 1917 года. – Перед нами стояла задача постепенно ослабить её и, когда это окажется возможным, изъять её из цепи… Только тогда, когда большевики начали получать от нас через различные каналы и под различным видом постоянный поток денежных средств, они оказались в состоянии издавать свой собственный орган – “Правду”, проводить энергичную пропаганду и значительно расширить свою прежде узкую базу».

Факт финансирования партии большевиков в 1917 году из немецких источников подтверждён документально. Из него делают далеко идущие выводы: 1) Ленин был немецким агентом; 2) большевистская революция сделана на немецкие деньги. Между тем, такие выводы совсем не очевидны.

Германская империя пала через год, Советское государство просуществовало 73 года

Свидетельством выполнения Лениным каких-то обязательств перед кайзером, в обмен на денежную поддержку, многие считают заключение большевиками Брестского мирного договора в марте 1918 года – грабительского для России.

Однако к моменту заключения этого договора России было нечем воевать с немцами. Любое другое правительство России, на месте советского, тоже было бы вынуждено в этот момент капитулировать перед требованиями Германии. Развал же армии был совершён не столько большевиками, сколько ещё Временным правительством.

Учтём, что через год после прихода к власти большевиков революция произошла в самой Германии. Причём под непосредственным влиянием большевистской революции. Революция в Германии происходила под лозунгом «Сделаем как в России!» Там создавались Советы рабочих и солдатских депутатов. Кайзеровский режим пал, и Германия проиграла Первую мировую войну.

Советское же государство, основанное Лениным, просуществовало ещё 73 года после Брестского мира.

Можно сказать, что Ленин и большевики, взяв у кайзера деньги, оставили его в дураках.

Противники Ленина имели куда больше средств, но Ленин их переиграл

Рассекреченные в 1958 году документы из архива рейхсминистерства иностранных дел свидетельствуют о передаче большевикам нескольких десятков миллионов немецких марок. Конечно, такие субсидии помогли большевикам наладить работу своей партии в условиях бардака, созданного в России Февральской революцией.

Однако давайте сравним это со средствами, которые имелись в распоряжении противников большевиков – Временного правительства и поддерживавших его партий широкого спектра. Во-первых, это весь госбюджет Российской империи. Во-вторых, это займы союзников, которых Временное правительство успело сделать на 1,8 млрд. рублей (4 млрд. марок).

Что мешало правительству направить часть этих средств на противодействие пропаганде большевиков? Ничто не мешало. Более того, они использовались по назначению. Низкая эффективность этого использования может свидетельствовать только об одном: в России 1917 года была, очевидно, масса причин для народного недовольства властью, а не одни только немецкие субсидии большевикам!

Так что для захвата власти недостаточно одних денег. Нужно ещё прилагать к ним ум. Ну или, если угодно, хитрость. Что в политике часто ещё ценнее ума.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Хватит вешать лапшу на уши бедным россиянам , многих из которых коммуняки и так развели как лохов!Кроме того, пожалуй , ни в одной стране мира не было такого факта , чтобы агент иностранных спецслужб покоился в Мавзолее с такими почестями!Нахождение Ленина – творца и основоположника социализма в мавзолее оправданно было во времена СССР , символом которого он и являлся. Однако сейчас, когда его бредовые идеи о торжестве мировой революции и социализма рухнули и СССР развалился как карточный домик, какой смысл держать его там .Это тогда он был живее всех живых, а теперь он мертвее всех мёртвых! Если бы Ленин знал , что теперь творится с его социалистическим государством , в котором он намеревался даже христианскую религию полностью заменить ленинской , то ,несомненно , сам бы зарылся как можно глубже в землю , чтобы не быть свидетелем своего позора и краха своих утопических идей!

Для особо пламенных сторонников большевиков хочу привести еще два поучительных исторических факта, которые однозначно свидетельствуют о непосредственном планировании и руководстве Западом переворотов в России. Как известно, двумя самыми видными деятелями и организаторами переворота 1917 года, бесспорно, можно назвать В.И. Ленина и Л.Д. Троцкого. Изначально идея разыграть карту «Ленин против России» пришла в голову немецкому иудею, рейхсканцлеру Теобальду фон Бетман-Гольвегу. Итогом этого сотрудничества с большевиками стало получение Лениным от немецких иудеев 50 миллионов марок золотом для осуществления государственного переворота . Известно, что инициатором и посредником финансовой поддержки гражданской войны со стороны немцев стал Александр Парвус, который долгое время оставался в тени и который фактически являлся «купцом» Октябрьской революции!Известно, что Парвус был немецким социалистом и активно дружил с Троцким, который позже наряду с Лениным стал вождем революции.Именно через руки Парвуса спонсировалось большевицкое движение, а также он являлся одним из основателей принципов их движения. Именно он выставил идею вооруженного захвата власти в стране.

Получив достаточную финансовую поддержку, немецкий шпион Ленин тайно проехал из Швейцарии в Швецию в пломбированном вагоне вместе с 31 соратниками, большинство из которых были иудеями. Германия, воевавшая с Россией и странами Антанты, была крайне заинтересована в дестабилизации политического положения в России. И тут Ленин с его интернациональными заговорщиками пришёлся им очень кстати.Как подмечал Уинстон Черчилль: Ленин тогда был доставлен в Россию "как чумная бацилла". В этом отношении заслуживает внимания поездка в сентябре 1918 года Дзержинского в Швейцарию , куда партия формально отправила его на встречу с женой и сыном.Казалось бы, дело гуманное, однако после этой поездки, как утверждает писатель Николай Непомнящий, в швейцарских банках появились личные счета: Ленина (95 млн. швейцарских франков), заграничного агента большевиков Ганецкого (60 млн.), Зиновьева (80 млн.), Троцкого (90 млн. франков и 1 млн. долларов США), ну и самого Дзержинского (80 млн.). Будущее партии должно было быть обеспечено при любых обстоятельствах!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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