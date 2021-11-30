От расставания до полного разорения: 5 историй людей, выигравших в лотерею

Когда мы читаем новости о том, что кто-то сорвал джекпот и в одночасье стал богачом, нас нередко переполняет зависть. Но мы никогда не задаемся вопросом о том, как сложилась судьба победителей после получения выигрыша.
Уильям Пост потерял состояние
Уильям Бад Пост выиграл в пенсильванской лотерее $16,2 млн. Дело было в 1988 году, а к 1989 году Бад не просто потратил все деньги, он оказался в долгах. «Я бы хотел, чтобы этого никогда не случалось, — признается Пост. — Это был просто кошмар». Его бывшая девушка уговорила Уильяма разделить выигрыш с ней, а собственный брат нанял киллера, в надежде, что после смерти унаследует его состояние. Пост вкладывал деньги в несколько семейных предприятий, но все прогорели, так что пришлось влезть в долги. Начались срывы, Бада посадили в тюрьму за то, что он приставил ружье к голове коллектора долгов.
К счастью, Бад выпутался из этой ситуации и счастливо жил на скромную зарплату, с ужасом вспоминая время, когда ему приходилось думать, куда деть 16 миллионов.
Мартин и Кэй Тотт выиграли $5 млн, но потеряли билет
Супругам Мартину и Кэй Тотт из Великобритании в 1994 году посчастливилось выиграть $5 млн, но пара потеряла билет.
Самое интересное, что если бы пара вовремя заявила о своей пропаже, им бы вернули выигрыш. Они могли сделать это только в течение 30 дней с объявления победителей, но не сделали.«Сама мысль, что ты можешь получить такие деньги очень освобождает. А вот когда ты узнаешь, что ничего не выйдет, чувствуешь прямо противоположное чувство, — поделилась Кэй. — Это отнимает жизненные силы и подвергает ваш брак серьезному испытанию. Это была самая жестокая пытка из всех возможных».
Шэрон Тирабасси вернулась к работе
Даже большие деньги потратить довольно просто, если задаться такой целью. Выиграв в 2004 году $10 млн, Шэрон последовательно тратила их на «большой дом, красивые машины, дизайнерскую одежду, экзотические поездки» и меньше чем за десять лет (что не так уж мало, если подумать) вернулась к тому, с чего начинала: к работе за рулем автобуса и жизни в арендованном доме. К счастью, у нее остались кое-какие деньги в трастах для детей, которые смогут получить их, когда им исполнится 26.
Иби Рончаоли убил собственный муж
Жительница Онтарио выиграла $5 млн в 1991 году, но не призналась своему мужу в том, как решила их потратить. Когда гинеколог Джозеф Рончаоли выяснил, что Иби отдала $2 млн своему ребенку от другого мужчины, о котором он даже не знал, он отравил ее обезболивающими. Джозефа Рончаоли признали виновным.
Эвелин Адамс проиграла свой выигрыш в казино
Элен выиграла в лотерею дважды — в 1985 и 1986 годах, вот уж точно поцелованная фортуной. Но сумма в $5,4 млн не удержалась в руках женщины. Ей хотелось большего. Она отправилась в Атлантик Сити, зашла в казино и... просадила все свои деньги.
Материал предоставлен редакцией издания Cosmo
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