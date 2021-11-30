От расставания до полного разорения: 5 историй людей, выигравших в лотерею

Уильям Пост потерял состояние

Уильям Бад Пост выиграл в пенсильванской лотерее $16,2 млн. Дело было в 1988 году, а к 1989 году Бад не просто потратил все деньги, он оказался в долгах. «Я бы хотел, чтобы этого никогда не случалось, — признается Пост. — Это был просто кошмар». Его бывшая девушка уговорила Уильяма разделить выигрыш с ней, а собственный брат нанял киллера, в надежде, что после смерти унаследует его состояние. Пост вкладывал деньги в несколько семейных предприятий, но все прогорели, так что пришлось влезть в долги. Начались срывы, Бада посадили в тюрьму за то, что он приставил ружье к голове коллектора долгов.

К счастью, Бад выпутался из этой ситуации и счастливо жил на скромную зарплату, с ужасом вспоминая время, когда ему приходилось думать, куда деть 16 миллионов.