Воробьи: почему на Руси эти птицы считались проклятыми

К воробью на Руси и в самом деле нередко относились с пренебрежением. Такое отношение к птице было связано с легендами, возникшими уже после принятия христианства. За свои поступки во время распятия Христа воробей и считался проклятым.

Воробей в преданиях и приметах

Как утверждают авторы издания «Легенды и мифы о животных» (составитель Виктория Часникова), воробей в древних народных преданиях и русском фольклоре никогда не играл положительной роли. Так, согласно поверьям, именно в воробья мог вселиться злой дух, который приносил деньги своему хозяину. Кроме того, множество примет, связанных с этой птицей, также имеют негативную окраску. Например, считалось, что воробей, пролетевший над головой с чириканьем, сулит неудачу. Воробей, влетевший в окно, воспринимался как предвестник большой беды. Чаще всего это указывало на скорое появление в доме покойника.

Мало того, на Киевщине и в некоторых южнорусских губерниях ночь на 1 сентября называли «воробьиной». Именно в это время все воробьи исчезали, так как слетались в одно место, где черт, являющийся эдаким «начальником» над воробьями, их считал. Известный лексикограф Владимир Даль писал: «…черт меряет воробьев четвериками (под гребло), убивая всех, сколько войдут в меру, и отпуская их из-под гребла».

За что наказан воробей

Иными словами, черт или злой дух мерил птиц огромной меркой, сгребая их греблом. Тех, кто не помещался в меру, он смахивал с ее краев и отпускал на размножение, а оставшихся ссыпал чертям в пекло. Такая кара настигала воробьев за их поведения во время распятия Христа.

Легенда о воробьях появилась в народе в уже поздние, христианские, времена. Согласно этой легенде, многие птицы стремились отвести преследователей от того места, где скрывался Иисус Христос, и только воробей указал на это место своим пискливым чириканьем. Более того, как указано в издании «У истоков мира. Русские этиологические сказки и легенды» (составители: Г. Кабакова и О. Белова), воробьи услужливо подносили гвозди палачам, казнившим Христа. Также, в тот момент, когда Спаситель уже находился на кресте, голуби, желая прекратить его страдания, ворковали: «Умер, умер!», а воробьи, напротив, твердили: «Жив, жив!», а, обращаясь к Иисусу, язвительно чирикали: «Терпи, терпи!».

С этих пор, как верили русские, воробей и попал в разряд проклятых птиц. Как гласит древнее предание, во время выборов птичьего царя птицы за злодеяния, учиненные воробьем, связали ему лапки. Именно поэтому воробей не ходит, а передвигается мелкими прыжками. В соответствии с другой версией, так наказал воробья сам Господь. Неудивительно, что в большинстве христианских стран воробей считается нечистой птицей, а его мясо запрещено к употреблению. На Руси же еще одним признаком «нечистоты» воробья называли его нежелание чтить Благовещенье: только воробей вьет в этот день свое гнездо.

Другая сторона медали

Однако есть у этой истории и другая сторона. На самом деле нельзя однозначно сказать, что русские наделяли воробья исключительно негативными качествами. Эта птица действительно никогда не была ярко выраженным положительным героем, однако она обладала некоторыми полезными чертами. Не зря в народе до сих пор популярны такие пословицы и поговорки как: «Старого воробья на мякине не проведешь», «И у воробья сердце есть», «И воробей на кошку чирикает», «Лучше воробей в руке, чем петух на кровле». Несмотря на то, что воробья, наделяемого мужской символикой, чаще всего изображали как неказистого «маленького мальчишку в сером армячишке», в хороводах воробья выставляли как эдакого удалого любовника, соблазнителя и гуляку. Кроме того в народных сказках мужья героинь нередко превращались именно в воробьев. Да и в свадебных обрядах и песнях жениха сравнивали с воробьем. Мало того, считалось, что если воробей устроил на крыше гнездо, то в этом доме скоро будет свадьба.

С этих пор, как верили русские, воробей и попал в разряд проклятых птиц. Как гласит древнее предание, во время выборов птичьего царя птицы за злодеяния, учиненные воробьем, связали ему лапки. Именно поэтому воробей не ходит, а передвигается мелкими прыжками. В соответствии с другой версией, так наказал воробья сам Господь. Неудивительно, что в большинстве христианских стран воробей считается нечистой птицей, а его мясо запрещено к употреблению. На Руси же еще одним признаком «нечистоты» воробья называли его нежелание чтить Благовещенье: только воробей вьет в этот день свое гнездо.

Другая сторона медали

Однако есть у этой истории и другая сторона. На самом деле нельзя однозначно сказать, что русские наделяли воробья исключительно негативными качествами. Эта птица действительно никогда не была ярко выраженным положительным героем, однако она обладала некоторыми полезными чертами. Не зря в народе до сих пор популярны такие пословицы и поговорки как: «Старого воробья на мякине не проведешь», «И у воробья сердце есть», «И воробей на кошку чирикает», «Лучше воробей в руке, чем петух на кровле». Несмотря на то, что воробья, наделяемого мужской символикой, чаще всего изображали как неказистого «маленького мальчишку в сером армячишке», в хороводах воробья выставляли как эдакого удалого любовника, соблазнителя и гуляку. Кроме того в народных сказках мужья героинь нередко превращались именно в воробьев. Да и в свадебных обрядах и песнях жениха сравнивали с воробьем. Мало того, считалось, что если воробей устроил на крыше гнездо, то в этом доме скоро будет свадьба.

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