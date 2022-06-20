Почему их называли "варварами"

Каменный век "блестяще" завершился, и человечество перешло на новую стадию развития, освоив более совершенные технологии обработки камня, перейдя на металлические изделия. Казалось бы, у древнего человека появилась возможность стать культурнее, приблизиться к "цивилизации"

Но почему древние люди продолжали оставаться "варварами"? Что же их отличало от цивилизованных представителей рода человеческого?

Кадр из х/ф "Конан-варвар"

Бронзовая эпоха , продлившаяся с III тысячелетия до первых веков I тысячелетия до нашей эры, определяет самое главное достижение древних людей того времени: они научились обработке металлов, а в частности, бронзы.

Социальный строй

К этому периоду произошло четкое разделение людей по труду на:

скотоводов, которые обитали во временных жилищах, перемещаясь по огромным территориям;

земледельцев - они вели оседлый образ жизни, строили крепкие жилища, способные защитить людей от набегов кочевников-скотоводов и от диких животных.

Появилась дифференция по наличию имущества: люди стали делиться на богатых и бедняков. Так же пропадает матриархат.

Да-да, до среднего варварства в родовых группах преобладали матриархальные отношения: женщины были на одной ступени с мужчинами, или даже выше, так как именно они поддерживали огонь в очаге.

Изображались на картинках только мужчины

Началось возвышение мужчин, так как увеличилось значение их деятельности. Именно они строили защитные сооружения, пасли скот, обороняли жилища от врагов. А кочевники-мужчины становились более жесткими, подчиняли себе женщин, воровали их. Появилось рабство.

Орудия труда и оружие средних "варваров"

Обработка металлов происходила недалеко от тех мест, где они были обнаружены. Известно, что медь и бронза - это довольно мягкие металлы. Поэтому еще часто встречались и каменные орудия. Наиболее всего в эту эпоху распространились такие предметы быта, как:

12-18 сантиметровые ножи в виде листьев с четырехгранным или круглым в сечении черенком;

10-12 сантиметровые четырехгранные или округлые шилья;

вислообушные топорики;

копья с крупными наконечниками и длинной втулкой. Кстати, крепились они к древку с помощью гвоздя.

относительно ровные серпы; ножевидные скребки и пластины для разделки шкур;

шлифованные топоры-мотыги с поперечными лезвиями (они встречались редко и были еще грубо обработаны).

Бронзовые наконечники для стрел

Учеными обнаружено много вещей из эпохи среднего варварства, необходимых для ведения боевых действий. Ведь именно тогда люди стали переходить от охоты на животных к охоте на людей. Начались захватнические набеги и появилось социальное неравенство.

Облик человека

В данное время возникли многие отрасли хозяйства, обеспечивавшие людей материальными благами. И развивать некоторые из них можно было только в определенных климатических условиях.

Поэтому общество стало развиваться неравномерно: стали возникать разные культуры, которые отличались обычаями, языком и даже особенностями антропологического развития.

Рабы в древнем мире

Человечество стало делиться на расы. Внешний облик древних людей стал более похожим на современного человека. К сожалению, четкой границы, когда именно и каким образом происходило это деление, ученым найти не удалось. Пока.

Но теорий много. Моя собственная теория такова: разделение на расы произошло из-за переселения народов в результате раскола одного цельного материка. А потом наши предки разбрелись в разные концы планеты.

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А вы знали об этом?

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