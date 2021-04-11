Женщины, которые правили миром

Мы ведем сегодня рассказ о женщинах, которые оставили свой след в истории. На протяжении тысячелетий представительницы слабого пола пытались править миром. Некоторые из них были рождены царицами и императрицами, некоторые были готовы на убийства и манипуляции людьми ради трона.

В мире, где правят мужчины, знаменитые женщины, добившиеся самых заоблачных высот в управлении государством, могут приравниваться к сверхъестественному явлению. Перед вами 8 самых ярких представительниц.

Хатшепсут, египетская царица

Эта женщина правила Новым царством Древнего Египта на протяжении 20 лет после смерти мужа, фараона Тутмоса. Историки отмечают сильный волевой характер царицы. Ей удалось привести свою страну к процветанию путем восстановления старых торговых путей. Она оставила после себя необычное и богатое наследие сооружений, включая собственный погребальный храм, который расположен на входе в Долину Царей.

Императрица Феодора

В юности будущая византийская императрица была уличной артисткой. Император Юстиниан I влюбился в нее с первого взгляда и даже изменил закон, чтобы он смог жениться на простолюдинке. Монаршая чета выстроила большую часть Константинополя (нынешнего Стамбула). При них появился собор святой Софии, который на протяжении тысячи лет считался самым большим храмом в христианском мире. Императрица Феодора расширила права женщин и приняла законы, которые позволяли жительницам Византии разводиться, иметь собственное имущество, а также закон, который приравнивал изнасилование к тяжкому преступлению, карающемуся смертью. При них появился собор святой Софии, который на протяжении тысячи лет считался самым большим храмом в христианском мире. Императрица Феодора расширила права женщин и приняла законы, которые позволяли жительницам Византии разводиться, иметь собственное имущество, а также закон, который приравнивал изнасилование к тяжкому преступлению, карающемуся смертью.

Императрица У Цзэтянь

Единственная императрица Китая прославилась тем, что на пути к престолу убивала и манипулировала мужчинами. Когда дочь торговца пиломатериалами стала наложницей императора Тай-цзуна, она использовала хитрость, чтобы получить титул супруги сына правителя Китая. После кончины Тай-цзуна она фактически правила страной на протяжении 40 лет. Она дала политические и юридические права женщинам и распространила китайскую экспансию на территории Центральной Азии и Кореи.

Алиенора Аквитанская

Эта женщина считалась богатейшей особой Европы в 12 веке и единственной, которая была королевой Франции (1137–1152), а затем и Англии (1154–1189). Наследница процветающего княжества Аквитании не смогла родить королю Людовику VII сына, и их брак был аннулирован. В течение 8 недель Алиенора стала супругой будущего короля Англии Генриха II. В этом браке сыновья родились. Двое из них впоследствии стали правителями Англии: Ричард I Львиное Сердце и Иоанн Безземельный.

Королева Елизавета I

Младшая дочь короля Генриха VIII отказалась выйти замуж и разделить власть с супругом, утверждая, что она замужем за Англией. Елизавета (она на главном фото) мастерски пользовалась женскими чарами, чтобы объединять коалицию сторонников против католических врагов, как дома, так и за рубежом.

Императрица Нур Джахан

20-я жена монгольского императора Джахангира сумела не только стать главной женой, но и фактически издавала указы. Нур Джахан жила в парандже и шептала инструкции своему некомпетентному мужу из-за ширмы. Ее связи с благородными женщинами из других азиатских стран помогли Монголии укрепить торговые пути и международную дипломатию.

Екатерина Великая

Урожденная немецкая принцесса, став женой российского императора Петра III, уже через два года получила престол в свои руки. Вместе со своими фаворитами Григорием Орловым и Григорием Потемкиным, Екатерина II покорила Украину и расширила Российскую империю к берегам стратегически важного Черного моря.

Королева Виктория

Рекорд королевы Виктории, которая правила Англией на протяжении 63 лет, был побит Елизаветой II в 2015 году. 9 детей дали ей возможность носить гордый титул «бабушка Европы». Когда ее супруг Альберт умер, Виктория приняла 40-летний траур. Она резко негативно относилась к движению суфражисток и расширила Британскую империю до пределов одной четвертой части суши Земли.