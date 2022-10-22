Мироточение – явление уникальное. Оно считается настоящим чудом, так как мироточить могут далеко не все иконы. Миро – это особое масло, которое выделяется на поверхности иконы, образах, мощах.

Оно источает приятное благоухание, консистенция миро может быть медовая, липкая как смола или похожей на росу.

Явление: иконы мироточат

Почему мироточит икона кровью?

Иконы и образы не плачут кровью в буквальном смысле. Если процесс мироточения не подделан искусственно (т.е. в иконе нет специальных дырочек, выпускающих влагу или масло) то, скорее всего, миро смешано с краской, что был нарисован образ, которая в своем смешанном состоянии имеет коричневатый оттенок.

ВАЖНО: С точки зрения эзотерики, такое явления может расцениваться, как примета. Предупреждающая о событиях в будущем (чаще всего плохих: война, потери, споры, гибель, болезни).

Почему иконы плачут кровью?

К чему мироточат, плачут иконы в церкви, дома: народные приметы

Толкования примет:

Икона «плачет» — знак, который предвещает вам перемены в будущем, если «слезы» светлые – они будут хорошими, если темные – плохими.

Икона покрылась «росой» — хороший знак, который говорит вам, что все будет хорошо.

Икона обильно мироточит – хороший знак, о приближающихся благоприятных событиях.

Икона мироточит в церкви – благоприятный знак для церкви, города, прихожан.

Икона мироточит дома – в семье случится хорошее событие

Что означает когда мироточит икона Вседержитель, Николая Чудотворца, Божией Матери, Семистрельная?

Толкования:

Мироточит икона Вседержителя – ждите благоприятных событий и перемен, ваши дела наладятся и жизнь станет счастливой.

Мироточит икона Николая Чудотворца – счастливое событие или сообщение, благоприятные жизненные перемены.

Мироточит икона Божией Матери – здоровье детей, появление ребенка, избавление от болезней.

Мироточит икона Семистрельная – покой и мир дома, защита от «дурного глаза»

Приметы о мироточащих иконах

Что делать, если мироточит икона дома?

Такую икону ни в коем случае не следует мыть или вытирать. Постарайтесь ее не тревожить и если у вас есть возможность, пригласите к себе домой священнослужителя, который бы мог засвидетельствовать это явление. Дождитесь пока мироточение не закончится, даже если оно будет очень долго длиться. Примите его, как Божью благодать и уважайте ту икону, что дала вам такой уникальный знак.

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