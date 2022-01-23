Что такое венчание, зачем люди венчаются и почему не стоит венчаться в церкви даже христианам, особенно славянам по происхождению, да и вообще всем не иудеям.

Зачем люди венчаются? Что происходит во время обряда венчания в православной церкви? Все, что говорится во время обряда венчания – это некий договор с Богом, да и супругов друг с другом, который заключается на всю жизнь.

А что может быть важнее, чем договор с самим Богом? Читаете ли вы важные документы, которые подписываете?

Поэтому соответственно своей важности этот договор перед его «заключением» нужно внимательно пересмотреть и скрупулезно перечитать, чтобы быть осознанно уверенным, что то, на что вы соглашаетесь в процессе обряда венчания, соответствует произносимому священником тексту и договору.

Но почему-то при всей этой важности каждого слова, под которым мы подписываемся на пожизненный срок, несем ответственность за его исполнение перед самим Богом, большинство людей просто дожидаются окончания этого ритуала.

При этом отбывают ритуал венчания как обычную скучную формальность, чаще всего даже не разбирая, что говорит священник на старорусском языке или очень странным быстрым образом, так что отдельные слова вообще редко получается разобрать.

Тогда зачем люди вообще венчаются? Как происходит венчание?Чтобы вы могли осознанно и ответственно принять решение о том, стоит ли венчаться в церкви (кроме росписи в официальных государственных органах), я как главный редактор портала саморазвития и человек, достаточно глубоко и давно изучающий эту тему, напомню основные спорные моменты и некоторые странности в логике и тексте обряда венчания. Речь пойдет о православном церковном бракосочетании.А также напомню судьбы, характеры и жизненные истории людей, о которых упоминается в данных текстах и ритуалах, и на кого, по мнению церкви, следует равняться в жизни мирской и духовной. Тех, кто считается церковью образцами чистоты, доброты, мудрости и целомудренности.Ведь сами посудите, как мы можем подражать кому-то, толком не вспомнив основные их благодеяния и самые известные факты из их жизней.

Основные проблемные места обряда венчания в православной церкви

Итак, давайте начнем. Первой проблемой и, можно сказать, первым недоумением славянских семей в обряде венчания в православной церкви чаще всего бывает фраза, которую можно встретить в разных вариантах, но так или иначе она чаще всего произносится.

Это может быть – «Венчается раб божий (имя) с рабой божьей (имя) во славу Израиля!» или «Во славу Израиля венчаю я (или их)».

Или в середине – « Благословит тебя Господь с Сиона, и увидишь благоденствие Иерусалима во все дни жизни твоей.Увидишь сыновей у сыновей твоих. Мир на Израиля!»

Есть ли в обряде венчания патриотизм?

Кажется немного странным, что славянскую пару молодоженов где-нибудь в России, Украине или Белоруссии венчают именно в пользу и во славу государства Израиль. Причем часто никто из этих пар даже не был в Израиле, как собственно и сам священник.

Есть, конечно, и имя такое – Израиль, и возможно был этот человек хорошим и благочестивым евреем, но от этого ритуал венчания не становится более славянским или более патриотичным именно для той страны, в которой он проходит и людей, которые в данном государстве родились.

Почему бы не на благо своей страны жениться, венчаться и рожать детей, почему, например, хотя бы не на благо Японии, Дании или Парагвая, почему именно во благо Израиля?

Почему не венчаться для блага и мира на своей земле, и вообще, во всем мире? Почему мир должен быть только на Израиль, а на своей земле что, трава не расти?

Разве Израиль – центр христианства?

Почему если и дается благословение от самого Бога, то оно должно быть именно с Сиона? Почему так считают священнослужители, или те, кто писал слова для данного ритуала (что, кстати говоря, не очень-то и известно). Неужели Бога нет на наших землях?

Тем более, венчаться православным христианам во имя Израиля – религиозно не очень обосновано, ведь все основные центры христианства находятся далеко за территорией Израиля, да и здесь христиан по процентному соотношению чуть ли не меньше всего на планете. Сейчас Израиль – не центр христианства.

К тому же большинство народа в этих краях однозначно проголосовали за распятие «Божьего сына», естественно, не жалея об этом до сих пор.

Более того, родись он там еще раз в наше время, по наставлениям духовных писаний этой страны его распяли бы еще раз, ибо заповедано: «Если пророк или толкователь снов появится среди тебя и покажет знамение или чудо, и если это знамение или чудо сбудется… тот пророк или толкователь снов должен быть предан смерти» (Книга Второзаконие 13:1-5)

Дальше по тексту: «Если твой родной брат или сын, или дочь, или любимая жена, или твой ближайший друг станут тайно искушать тебя, говоря: «Пойдем, чтобы служить другим богам» … не слушай его. Не жалей его. Не щади и не покрывай. Ты непременно должен убить его» (Книга Второзаконие 13:6-9)

То есть если верить тексту Библии, вы непременно должны убить любого своего родственника, лучших друзей и родителей, если они исповедуют другую религию или являются атеистами.

Да еще и созвать на казнь соседей и родственников, а в случае массового отступничества уничтожить целые города и народы (Книга Второзаконие 13:14-16).

Это уж точно не христианство, а какая-то бесовщина. Мне кажется, это жестковатый выход даже для очень ревнивых христиан, и это нисколько не соотносится с христианскими идеалами прощения своих врагов и «возлюбливания» всех ближних.

Лично мне не хотелось бы, чтобы меня окружали люди с подобным мировоззрением. Слишком много убийств и крови уже пролилось ради всемилостивого, всепрощающего и всех одинаково любящего Бога.

Все это никак не может быть рекомендацией к счастливой и благостной жизни адекватного человека в наше время.