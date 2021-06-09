Как модный художник одной картиной разрушил жизни многих дам высшего света

Австрийский художник Ганс Макарт был настоящим примером успешного художника. При жизни он был обожаем как в высших кругах Австро-Венгрии, так и в народе. Однако эта популярность сыграла злую шутку с его поклонницами и, как бы это неожиданно не звучало, с их мужьями и семьями.
Ганс Макарт, портрет и автопортрет
Его студия в Вене была центром жизни культурного общества. Ему заказывали портреты, дизайн интерьеров салонов, костюмов и мебели (он стал основателем целого течения в её изготовлении).
Художник хотел проиллюстрировать шекспировский сюжет "Сон в летнюю ночь". Большим успехом пользовались его картины на исторические темы вроде "Смерть Клеопатры" и "Лавуазье в тюрьме"."Смерть Клеопатры", Ганс Макарт, фрагмент картины
Император Австро-Венгрии Франц Иосиф в 1882 году заказал ему роспись спальни своей супруги. Но смерть от сифилиса – в те времена он был так же распространен, как в наши дни грипп, но не лечился – не позволила воплотить интересный замысел в жизнь.
В 1878 году Ганс Макарт написал картину "Вступление Карла V в Антверпен". В девятнадцатом веке была традиция устраивать торжественный показ новых картин известных художников – такой показ был настоящим событием и на него собирались все сливки общества."Вступление Карла V в Антверпен", Ганс Макарт, фрагмент картины
С этой картиной Макарта, правда, вышла неприятная история. Современник художника писал:
"Когда эту картину впервые выставили в Вене, она вызвала всеобщий ажиотаж. В изображенных на ней нагих куртизанках многие женатые мужчины венского общества узнали своих супруг, явно позировавших художнику, который в самой добросовестной и исчерпывающей манере увековечил их на полотне"."Вступление Карла V в Антверпен", Ганс Макарт, фрагмент картины
Многие дамы высшего общества настолько обожали знаменитого художника, что посчитали честью позировать ему. Но вот их мужья не оценили их служения искусства: после выставки последовала череда самоубийств и разводов.
Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!
Рекомендую также прочесть :
С чем Гитлер поздравил Сталина в 1939 году https://otari.mirtesen.ru/blog/43072667293
Почему стрелки идут «по часовой», а не наоборот? https://otari.mirtesen.ru/blog/43186731457/
Почему вес драгоценных камней измеряют «каратами»? https://otari.mirtesen.ru/blog/43464453053/
Свежие комментарии