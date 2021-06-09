Как модный художник одной картиной разрушил жизни многих дам высшего света

Его студия в Вене была центром жизни культурного общества. Ему заказывали портреты, дизайн интерьеров салонов, костюмов и мебели (он стал основателем целого течения в её изготовлении).

Художник хотел проиллюстрировать шекспировский сюжет "Сон в летнюю ночь". Большим успехом пользовались его картины на исторические темы вроде "Смерть Клеопатры" и "Лавуазье в тюрьме".

"Смерть Клеопатры", Ганс Макарт, фрагмент картины

Император Австро-Венгрии Франц Иосиф в 1882 году заказал ему роспись спальни своей супруги. Но смерть от сифилиса – в те времена он был так же распространен, как в наши дни грипп, но не лечился – не позволила воплотить интересный замысел в жизнь.

В 1878 году Ганс Макарт написал картину "Вступление Карла V в Антверпен". В девятнадцатом веке была традиция устраивать торжественный показ новых картин известных художников – такой показ был настоящим событием и на него собирались все сливки общества.

"Вступление Карла V в Антверпен", Ганс Макарт, фрагмент картины

С этой картиной Макарта, правда, вышла неприятная история. Современник художника писал:

"Когда эту картину впервые выставили в Вене, она вызвала всеобщий ажиотаж. В изображенных на ней нагих куртизанках многие женатые мужчины венского общества узнали своих супруг, явно позировавших художнику, который в самой добросовестной и исчерпывающей манере увековечил их на полотне".

"Вступление Карла V в Антверпен", Ганс Макарт, фрагмент картины

Многие дамы высшего общества настолько обожали знаменитого художника, что посчитали честью позировать ему. Но вот их мужья не оценили их служения искусства: после выставки последовала череда самоубийств и разводов.