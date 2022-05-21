Княжна Тараканова: загадки жизни и смерти самой известной лже-принцессы в истории России

В 18 веке эта загадочная история всколыхнула практически весь мир.

В истории России было немало лже-наследников престола. Но вот история лже-княжны Таракановой полна тайн до сих пор. Нет-нет, да и возникает сомнение: "а может, всё-таки не лже-"

Кто она и откуда

Флавицкий. Княжна Тараканова

Сложно ответить на вопрос о человеке "кто он и откуда", если он и сам толком об этом не знает. Так получилось и с княжной Таракановой.

Не было гибели в застенках Петропавловской крепости, так проникновенно изображённой на картине Флавицкого. Помните, перепуганную девушку, которая спасаясь от воды, стоит на кровати, а у её ног мокрые крысы. Такое наводнение в Петербурге случилось 21 сентября 1977 года. В это время княжны Таракановой уже два года, как в живых не было.

Она и сама то о себе знала только, то, что родилась между 1745 и 1753 годами. Ни точных сведений о дате её рождения, ни хоть какой-то информации о её родителях, ни настоящего имени, ни происхождения - ничего не известно!

Известно только, что она была!

Так как так получилось, что совершенно неизвестная персона стала в один ряд с самыми обсуждаемыми историческими личностями?

Наверное, потому, что эта девушка была действительно незаурядной личностью, с высокими амбициями в отношении российского престола.

А ещё известно, что она обладала невероятным даром убеждения, благодаря которому она легко добивалась своих целей.

Ей ничего не стоило "обвести вокруг пальца" купца, тюремщика или государственного деятеля.

Тяга к авантюризму

По некоторым, опять таки неподтвержденным данным, этой девушке приписывали отца - то ли трактирщика из Праги, то ли булочника.

Но вот несостыковочка: не могли люди уровня булочника дать дочери такого образования и воспитания, коим обладала эта авантюристка. Все ее манеры, знание языков, истории, архитектуры, образованность указывали на то, что не из простой она семьи.

Сама же девушка легенду о своем происхождении интерпретировала так, как выгодно в определённый момент, и в соответствии со своими целями.

Девушка отличалась природной красотой. Вот как описывал её Алексей Орлов:

«Росту небольшого, тела очень сухого, лицом ни бела, ни черна, а глаза имеет большие и открытые, цветом тёмно-карие, косы и брови тёмно-русые, а на лице есть и веснушки». Граф Алексей Орлов

Пользуясь своей красотой, незаурядными умственными способностями, и подталкиваемая стремлением к богатству и роскоши, девушка не испытывала недостатка в страстных поклонниках. Их она использовала совершенно бессовестным образом, ничуть не жалея, доводя до полного разорения и тюрьмы.

Авантюристку и саму преследовали кредиторы по всей Европе, по которой она кочевала с разным имиджем и под разными именами: то она девица Франк, а потом Шель, а после Тремуйль.

В 1772 году, переехав в Париж, она вдруг стала султане Али-Эмете, Элеонорой.

Однажды, она вдруг решила покопаться в себе и поискать русские корни. Сначала аферистка решила назвать принцессой Азовской, а потом уже и принцессой Елизаветой Владимирской.

По её легенде к данному имиджу, авантюристка происходила из древнего рода Владимирских князей. Долгое время воспитывалась у своего дяди в Персии. А потом, почему-то приехала в Европу, для того, чтобы получить причитающуюся ей часть наследства, находящегося в России.

Елизавета Петровна и Алексей Григорьевич Разумовский

Потом она передумала, и приехав в Бордо, где уже представлялась незаконнорожденной дочерью Австрийского императора Франца I.

И она бы, пожалуй, так и колесила бы по Европе, меняя имидж и имена, проворачивая свои аферы, если бы однажды не пришла ей в 1774 году в голову идея представиться дочерью российской императрицы Елизаветы Петровны и ее фаворита, Алексея Григорьевича Разумовского.

Политические игры

Лже-принцесса открыто заявила, что это она законная наследница престола, а Екатерина ll - наглая самозванка. И у неё тут же появилась группа поддержки в лице "извечных друзей" России - представителей польской знати, окружавших князя Радзивила, которые остались ни с чем после раздела Речи Посполитой. Они видели в молодой аферистке надежду на новые возможности.

Таким образом, и появилась княжна Тараканова, которая объявила себя дочерью русской императрицы Елизаветы Петровны и ещё, к тому же, сестрой Емельяна Пугачёва.

Для дальнейшего осуществления своих планов на российский престол, дамочка отправилась в Константинополь, рассылая по пути письма султану, Орлову-Чесменскому, графу Панину, где сообщает, что Елизавета - её мать, описывала своё житье при царствующей матери до тех пор, пока ей не исполнилось 9 лет, и прочее…

Информация об этих "манифестах" дошла до Екатерины ll. Императрица, почувствовав угрозу своему положению, церемониться не стала. Она обратилась графу Алексею Орлову - младшему брату своего фаворита Григория Орлова, с щекотливым поручением "схватить бродяжку".

Екатерина ll

Дело, конечно, темное, и неприглядная роль графа А. Орлова в нём серьезно подпортила ему репутацию в глазах общества и потомков. Но поручение императрицы Алексей Григорьевич тогда выполнил. Находясь в Италии, граф обнаружил лже-княжну. Бедняжка думала, что её женские чары подействуют на Орлова, как и на всех других мужчин, и он поможет ей занять российский трон. Наивная!

"Схватил бродяжку"

Доподлинно, как всё случилось, неизвестно, но самая распространенная версия звучит следующим образом:

Граф Орлов по приказу императрицы, должен был заключить аферистку под стражу и доставить её в Россию.

Герой Чесмы быстро отыскал девицу в Риме. Легко вошёл в доверии к девице, которая не сомневалась в собственных женских чарах. Князь клялся девушке в любви, говорил, что верит в её царственное происхождение, снял для неё шикарный дом, оплачивал все её расходы. Более того, Орлов предложил лже-княжне руку и сердце, а дабы окончательно усыпить её бдительность, предложил обвенчаться прямо здесь в Италии, а потом уже появиться в Санкт-Петербурге с венчаной женой, где должна свершиться историческая справедливость. И окажется на троне она - дочь Елизаветы.

Граф привёз Тараканову в Ливорно, где на одном из кораблей русской эскадры якобы имелся православный священник. Самое противное: обряд венчания действительно состоялся, но проводили его два лицедея, которых граф нанял за небольшие деньги. Так что княжна была уверена в том, что стала супругой графа Алексея Орлова.

Граф Алексей Орлов

Да и как не верить, если новобрачных вышел встречать сам командир эскадры адмирал Грейг.

На берег была выслана шлюпка с эскортом, её можно всеми почестями, как истинную принцессу доставили на корабль под названием "Три иерарха".

И всё! Конец сказке! На судне самозванку схватили, и именем Екатерины Великой арестовали. Тараканову заковали в кандалы и поместили в трюм. Там она и провела всю дорогу до Санкт-Петербурга. Скорее всего, именно в том тёмном и сыром трюме арестантка и подхватила чахотку.

Так самозванка оказалась в Петропавловской крепости.

Допросы

В 1775 году, самозванка и ещё её несколько польских союзников оказались в Петропавловской крепости. Здесь вся компания была подвергнута допросу, который проводил фельдмаршал князь Голицын. Надо сказать, что сама Екатерина ll лично контролировала ход этих допросов. Польские соратники самозванки не стали упираться на допросе. Сообщили, что не верили легенде лже-княжны и просто использовали её в собственных интересах.

Надо отдать должное стойкости самозванки: на всех допросах она повторяла одно и то же: она дочь императрицы Елизаветы, родилась в Петербурге, воспитывалась в Персии, и что Петр lll несколько раз пытался убить её.

Кроме того, Тараканова отмела всё обвинения в попытке захватить престол, заявив, что просто хотела выяснить свое происхождение и вернуть положенный ей титул.

Предполагаемый портрет княжны Таракановой

Союзники самозванки тут же раскололись, сообщив, что не верили рассказам Таракановой, а лишь преследовали свои интересы.

Однако сама княжна так и не раскрыла своих истинных намерений. Она даже написала письмо императрице, подписавшись именем Елизавета, что окончательно императрицу разгневало и никакой встречи "с бродяжкой" она не пожелала.

Врачи, осмотревшие лже- княжну, обнаружили у неё чахотка, которой она скорее всего заболела до того, как попала в каземат. Императрица, узнав такую новость, предложила пленнице свободу в обмен на правду. Но упрямая Тараканова настаивала на своём.

Когда во время одного из допросов ей сообщили, что появилось сведения о том, что её отец - трактирщик из Праги. Тараканова ужасно разозлилась и пообещала выцарапать сплетникам глаза.

Умерла она 4 декабря 1775 года, от чахотки. И даже перед смертью священнику она упорно продолжала твердить свою легенду,

Похоронили самозванку у стен Петропавловской крепости без всяких почестей.

Версии

Но, существует немало версий о судьбе этой удивительной женщины. Так И. В. Куракин - советский историк утверждал, что скорее всего лже-княжну спрятали в одном из монастырей Санкт-Петербурга, где она и доживала свой век.

Французский дипломат и биограф - Жан Анри Кастер считает, что княжна Тараканова вовсе не самозванка, а действительно дочь Елизаветы Петровны и ее фаворита, которую вывезли из России, опасаясь за жизнь юной наследницы.

Другой историк, Пётр Долгорукий в 1867 году предположил, что самозванка была родом из семьи польских евреев. По его мнению, девушка, действовала при поддержке Литовского князя Радзивилла. И граф Орлов тоже был её союзником, однако просто предал её.

Последняя версия касается именно фамилии Тараканова, которая созвучна с фамилией Дараган. Алексей Разумовский, фаворит императрицы Елизаветы в Швейцарии своих племянников Дараганов, Закоевских и Стрешенного. Вполне возможно, что из-за искажения фамилии Дараганов и всплыла легенда о дочери Елизаветы и Алексея Разумовского.

И в заключении, еще одна таинственная история

В 1785 году императрица Екатерина ll приказала заключить в Ивановском монастыре некую особу, которую заставили принять постриг под именем Досифеи. Все тогда считали, что это и есть настоящая принцесса.

Место упокоения монахини Досифеи (Возможной княжны Таракановой)

Досифея провела в монастыре 25 лет, ни с кем не общаясь, даже с монахинями. Скончалась она в феврале 1810 года. И можно было бы опять списать все это на слухи, но погребли Досифею в родовой усыпальнице Романовых. И отпевал ее не кто-нибудь, а епископ Августин. И помимо прочих, в последний путь провожал Досифею граф Иван Васильевич Гудович - родственник Алексея Григорьевича Разумовского.

Но как знать! А вдруг, и правда дочь!