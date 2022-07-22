7 привычек, благодаря которым отношения в паре длятся долго

Иметь одного партнера всю жизнь - мечта многих. Наверняка, когда вы видите пожилую пару на улице, которая держится за руки, то задаете себе вопрос: «Что же они делали, чтобы быть счастливыми спустя столько лет?". Точного ответа на этот вопрос нет. Все отношения разные, так же как и люди. Тем не менее, есть привычки, которые имеют почти все счастливые пары. Хотите узнать, какие? Мы подготовили для вас 7 самых распространенных!

Следующие 7 правил улучшают отношения и помогают партнерам развиваться вместе. Если вы добавите хотя бы 2 пункта в свою жизнь, ваша любовь станет крепче.

1. Говорите «я тебя люблю»

Говорить "я тебе люблю" может показаться простым и излишним, но для многих - это бальзам для души. Особенно в тяжелые времена важно произносить эту фразу. Она заставляет людей чувствовать себя увереннее и счастливее.

2. Ложитесь спать вместе

Всегда ложитесь спать вместе или хотя бы старайтесь иногда это делать. Даже если вы жаворонок, а ваш партнер — сова. Перед сном вы можете обсудить всё, что произошло за день, а потом уснуть в объятьях друг друга, ощущая телесный контакт. Это придает уверенность, здорово укрепляет отношения и делает людей счастливыми.

PS. И никаких телефонов в кровати!

3. Найдите общие интересы

Отношения, которые сформировались на почве дружбы, как правило, длятся очень долго. Также люди, которые имеют общие интересы, не надоедают друг другу. Это не значит, что вы должны смотреть футбол вместе со своим ненаглядным, если не можете терпеть эту игру. Вам нужно подыскать то, что будет интересно вам обоим.

4. Заведите общий ритуал

Придумайте какой-то общий ритуал и никогда его не нарушайте, даже когда в ссоре. К примеру, вы решили всегда провожать любимого на работу и целовать в щеку либо писать СМС на ночь. Так делайте это при любых обстоятельствах. Обиды пройдут значительно быстрее.

5. Держитесь за руки

Неважно, сколько вам лет, и тем более плевать, что подумают другие, держите за руку свою вторую половинку. Показывайте свое счастье всему миру!

6. Гордитесь своим партнером

Важно не только поддерживать своего партнера, но и гордиться его результатами, даже если это маленькие победы. Все мы с детства любим похвалу. Говорите любимому человеку, что он молодец и что вы верите в него. Он, в свою очередь, начнет поддерживать вас.

7. Учитесь прощать

Одно из самых важных правил в отношениях - умение прощать. Конечно, бывают вещи, из-за которых нужно рвать отношения немедленно. Но маленькая обида не стоит больших слез. Умейте просить прощения и прощайте. Вы же так любите друг друга!

Отношения - работа двоих. Поэтому, если вы хотите, чтобы у вас еще долго-долго было всё прекрасно, поделитесь этими правилами со своей второй половинкой.

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А вы знали об этом?

На Руси соития происходило при свидетелях, в процессе празднования свадьбы.Молодым обустраивали отдельное помещение или ложе за загородкой, занавеской. Особое внимание уделяли брачному ложу. Под него укладывали поленья, рядом раскладывали снопы ржи и мешочки с мукой, устилали мягкими перинами.Наблюдатели стояли рядом, со свечками в руках. Именно оттуда пошло выражение: «держать свечку». Они контролировали соблюдение всех положенных ритуалов и являлись доверенными свидетелями. Если девушка оказывалась «порченой», то судьба ее была горькой. Гнев новых родственников, презрение родни и односельчан вынуждали невест утопиться в реке! Был и еще один фактор, который мог довести юную девушку до ближайшей реки. Браки часто были договорными, хотя любящие родители старались прислушиваться к сердечному зову своего чада. При таком сговоре, невеста видела будущего мужа только в день свадьбы. И, если он вызывал резкое неприятие, то после первой ночи молодая жена предпочитала утопиться.

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