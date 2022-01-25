7 любопытных фактов о Вселенной

Вселенная, в которой мы живем — довольно странное место. Человек даже не изучил ее полностью, поскольку просто не имеет такой возможности. Большая часть имеющейся на данный момент информации — это теоретические выкладки ученых. Они, по счастью, подтверждаются наблюдениями космических аппаратов, но кто знает, что на самом деле происходит в глубоком космосе?

1.

Межпланетная транспортная сеть



Звучит, будто название книги писателя фантаста. Однако межпланетная транспортная сеть — чуть ли не самое удивительное явление в нашей Вселенной. Она представляет собой набор путей, основанных на конкурирующей тяжести небесных тел. Спутники и даже космические аппараты могут использовать транспортную сеть, чтобы перемещаться между объектами без использования энергии.

2.

Гравитационные волны



Альберт Эйнштейн сообщил о существовании гравитационных волн еще в 1916 году, а вот доказали его выкладки только через сто лет. Мир науки был в полном восторге: люди осознали, что пространство-время — вполне ощутимая материальная величина.

3.

Плазма





Большинство из нас учили в школе, что есть три типа материи: твердая, жидкая и газообразная. Но есть и четвертая: плазма, наиболее часто встречающаяся материя во Вселенной.

4.

Свечение неба





Уникальное явление, которое можно увидеть только из космоса. Свечение появляется из высвобождения энергии атомов и молекул высоко в атмосфере. Выпуская свою энергию, полученную за день от солнца, молекулы могут производить видимый свет — кислород, к примеру, дает зеленый.

5.

Регуляция Солнца





Солнце самостоятельно регулирует состояние собственного ядра. Когда слишком много атомов водорода сталкиваются и слияние происходит при слишком высокой скорости, ядро нагревается и слегка расширяется к внешним слоям. Дополнительное пространство уменьшает плотность атомов и, следовательно, частоту столкновений — ядро начинает охлаждаться, запуская обратный процесс.

6.

Темная материя





Одна из самых странных вещей, с которыми приходится сталкиваться астрономам — темная материя. Это гипотетическое вещество, из которого (гипотетически) состоит 80% Вселенной. Ученые разбивают частицы в Большом адронном коллайдере, пытаясь понять, существует ли она на самом деле.

7.

Другие миры





Хотя ни одна миссия до ближайшей после Солнца звезды, Проксима Центавра, запланировано не было, именно там и стоит искать внеземной разум. К сожалению, космический аппарат будет путешествовать к Проксиме Центавра целых 74 000 земных лет.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2398879102236887622/

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