Украинские танки едут в сторону границы с Россией. Военкоры бьют тревогу - это не вброс ЦИПСО

ФОТО: THOMAS IMO/PHOTOTHEK/GLOBALLOOKPRESS

Украинские танки замечены на марше в сторону границы с Россией. Русские военкоры бьют тревогу - это реальная угроза, а не очередной вброс от ЦИПСО. Многие говорят, что украинское контрнаступление можно официально считать начавшимся.

Танки ВСУ, среди которых есть как сохранившиеся со времён СССР "старички", так и немецкие "Леопарды", были замечены на объездной дороге под Харьковом. Колонна движется в сторону России.

Что означает танковый марш ВСУ?

Военный корреспондент Александр Коц выдвинул две версии, объясняющие переброску танков. Первая - это обманный манёвр. Украинцы делают вид, что готовится вторжение в Белгородскую область, чтобы армия России в попытке купировать угрозу стянула к границе свои силы и обнажила некоторые участки фронта, которые и являются главной целью ВСУ.

Вторая версия - это попытка отрезать пути снабжения сватовской группировки и зайти на территорию России. Если информация о том, что Запад передал Киеву дальнобойные ракеты подтвердится, то такой сценарий становится вполне реальным. В данном случае ВСУ не будут атаковать русские позиции в Донбассе в лоб, а попытаются обойти их с севера.

Я бы это воспринял за вбросы ЦИПСО, если бы не писали в том числе знакомые, проверенные люди. В колоннах на тралах, как говорят, в том числе и западные образцы,

- отметил Коц.

Информацию о движущихся в сторону границы украинских танках также подтвердил военкор Евгений Поддубный со ссылкой на "товарищей из Харькова". По его словам, в колоннах - танки, самоходные артиллеристские установки, РСЗО и бронемашины с пехотой.

В то же время Поддубный заявил, что это совершенно не означает неминуемое вторжение в Белгородскую область.

Так, товарищи. Поспокойнее. Я не писал, что противник идёт наступать на Белгород. Читайте внимательно. Активное перемещение вооружения и военной техники в районе Харькова,

- заметил он.

Наступление началось?

По всем признакам - да. Одновременно с перемещением техники под Харьковом ВСУ начались активные наступательные действия в Донбассе. Противник пытается прорваться с флангов и зайти в тыл к русской группировке войск, которая сейчас находится в Бахмуте и его окрестностях. Украинцам уже удалось отбить у вагнеровцев ряд позиций. Они смогли прорваться в сторону Берховки и Ягодного.

Параллельно ВСУ осуществили успешный прорыв в районе Соледара и сейчас пытаются закрепиться на отбитой территории.

Поддубный считает, что украинские силы в ближайшие дни попытаются атаковать армию России в районе Орехова и в районе Гуляй Поля. В первом случае - чтобы связать русские войска боями и не дать перебросить подкрепление. Во втором - чтобы прорвать линию обороны.

Коц в свою очередь добавил, что цель украинского командования - рассредоточить силы ВС России на сватовском рубеже и прорваться с флангов в Бахмуте. Это в теории может разрушить всю оборонительную конфигурацию ЛНР.

Он также сообщил, что на Ореховском направлении ВСУ начали применять химические боеприпасы, которые выпускают газ, заставляющий всех, кто его вдохнёт, терять сознание.

Автор Telegram-канала "Русский инженер" придерживается аналогичной точки зрения. Он пишет, что Киев пытается максимально растащить друг от друга русские силы, чтобы потом ударить по линии Орехов-Угледар.

Там проходит гребень водораздела речных бассейнов, а значит минимум оврагов и ручьёв, природных преград,

- объясняет он.

Прогнозы украинского контрнаступления

Эксперты ранее уже неоднократно выдвигали различные прогнозы о том, как пойдёт украинское наступление. Предполагается, что ВСУ попытаются деблокировать Бахмут, захватить Запорожскую АЭС, перерезать сухопутный коридор в Крым, а также прорваться на сам полуостров, в Белгородскую или Брянскую область. Последнее нужно Киеву исключительно ради пиар-эффекта, мол, Украина перенесла военные действия на территорию России, как и обещала. Никто всерьёз не думает, что ВСУ смогут захватить Белгородскую или Брянскую область, не говоря уже о Крыме.

При этом аналитики утверждали, что действовать украинцы будут малыми группами одновременно на разных частях фронта. Это позволит им рассредоточить русские силы и скрыть направление основного удара. Пока что наблюдаемые в зоне СВО события укладываются в эти прогнозы, но как на самом деле пойдёт украинское контрнаступление - покажет только время.

Отметим, что оценки украинского потенциала - самые разные. В утёкших документах Пентагона (которые вполне могут оказаться дезинформацией), говорилось о дефиците людей и техники у ВСУ. Американские военные в своих отчётах писали, что они не уверены в успехе украинского контрнаступления. Западные СМИ тем временем писали, что у украинской армии сильный снарядный голод и что контрнаступление нужно больше американским демократам, чтобы оправдать поставки оружия, чем самому Киеву.

В то же самое время русские военкоры в последние несколько месяцев сообщали, что ВСУ стягивают к линии фронта большие резервы и технику. В частности, разведка фиксировала переброску немецких танков "Леопард".

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