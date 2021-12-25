Что делать, если для мужа друзья важнее семьи?

Крепкая мужская дружба, проверенная временем, вещь, конечно, нужная — но когда компания приятелей задвигает вас на задний план, невольно задумаешься. Без паники — и с этим нашествием варваров в ваше семейное гнездо можно справиться. Мы расскажем, как.

Футбол с друзьями, помощь с машиной, встреча «по делам» или вовсе внезапные посиделки у вас дома, хотя вы вообще-то собирались в кино — друзья мужчины лишний раз напоминают вашему любимому, что кроме семьи, есть куда более непринужденная и увлекательная жизнь, без уже успевших ему надоесть «обязательств». Добавьте к этому мелкие бытовые недовольства, которые так или иначе накапливаются при совместном проживании, ваши брови «домиком» и напоминания о семье, и все — скоро столь ценные вечера вдвоем потеряют для него всякую прелесть. Конечно, первая реакция в такой ситуации — закатить хороший скандал: «Что он вообще себе позволяет! Я ради него...». Прокричаться и расплакаться вы, конечно, можете — но только сама с собой, колотя грушу в спортзале или изливая душу подруге. А со своим мужчиной и компанией его друзей нужно вести себя по-другому.

Что делать: стратегии общения

Принять и полюбить

Если вам дорог ваш мужчина, то другого пути нет: его друзей, особенно если они знакомы с детского сада, где вместе сидели на горшках, придется полюбить.

Стать своей в его компании

Как минимум — принять тот факт, что они останутся в его жизни и «вдруг» не исчезнут. А значит, варианты «поссорить», «настроить против», «показать недостатки», «надавить на семейный долг» не подействуют. Забудьте о запретах — это только усилит свободолюбивые порывы вашего мужчины и может привести к серьезному конфликту. Откровенно говоря, ведь и общение с вашими подругами едва ли вызывает бешеный восторг у любимого. Так что дайте право на личное пространство и ему, и себе.

Вам надоели бесконечные вылазки мужа с его друзьями? Влейтесь в тусовку, станьте своей в числе этих «чудаков», вечер в компании которых интересен любимому гораздо больше, чем поездка к вашей маме или совместный выход в свет. Попробуйте понять друзей мужа: пригласите их к вам домой, устройте совместный ужин, пикник на выходных или придумайте развлечение, интересное для всей компании. Ваша задача — завоевать их доверие, превратившись из скучной и недовольной матроны в приятного и интересного собеседника. Только на время «посиделок» не забудьте выключить функцию мамочки: не стоит опекать мужа, давать ему указания, отпускать язвительные замечания и создавать неудобные моменты. И еще — флирт с его приятелями тоже под запретом. Уверены, вы и сами это помните, так что это так, к слову.

Поговорить

Если все миролюбивые варианты не срабатывают, а любое упоминание о друзьях мужа вызывает у вас мелкую дрожь, то откровенного разговора с любимым не избежать. Именно беседы, а не ссоры с криками «как вас все достало» — в том числе и ваш благоверный. Если вам больно, неприятно и тяжело каждый раз, когда любимый человек делает выбор в пользу приятелей, а не вашей семьи — молчать не надо. Спокойно обсудите возникшую ситуацию. Только подготовьтесь к разговору заранее: перед этим четко сами для себя решите, что именно вас не устраивает в поведении мужа. Он уделяет вам мало внимания, не занимается детьми, не помогает по дому — ваш разговор должен быть крайне предметным, желательно и с вариантами решения по каждому из выдвинутых пунктов.

Мягко атаковать

Не стоит открыто вставать в позу и демонстративно выгонять непонятливых визитеров: чего доброго, вместе с ними уйдет и ваш мужчина, действуя в рамках все той же мужской дружбы. Схитрите. Создайте такую обстановку, чтобы ваш муж принимал активное участие в домашних делах. Пусть это будет чисто мужская хозяйственная активность — не посуду помыть и ужин приготовить, а починить скрипящую дверь, например, или отвезти продукты из супермаркета его же маме. А еще лучше — затейте ремонт. Эта масштабная операция точно поможет. Какие уж тут посиделки с друзьями, когда в квартире дым коромыслом. Да и стройматериалы с рынка не вам же таскать.

Мирный договор

Предложите распределить время: к примеру, по пятницам ваш любимый будет встречаться с друзьями, таким образом сохраняя традиции своего «мужского клуба», а выходные полностью посвятит вам. Действуйте по принципу «ты — мне, я — тебе». И не забудьте оставить вечер для себя, ведь вам так же, как и мужу, крайне важно общаться со своими подругами. Друзья, несмотря на семейную жизнь, это важно — и в этом вопросе вы его так хорошо понимаете!

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2376293551881587543/

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