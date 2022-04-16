7 стран со странными запретами, за нарушение которых можно понести суровое наказание

Наш мир прекрасен в его многообразии. В каждой стране – своя культура, свои традиции, законы и, конечно, запреты. Нарушение существующих правил может повлечь за собой достаточно жёсткое наказание, при этом незнание законов во внимание не принимается.

Иногда турист, впервые попавший в ту или иную страну, даже понятия не имеет о том, что в ней запрещены какие-либо действия или даже вещи.

Кения

В Кении запрещены пластиковые пакеты.

В этом африканском государстве категорически запрещены полиэтиленовые пакеты. Их нельзя не просто использовать, а даже привозить в Кению. Штраф за нарушение весьма суров – 38 тысяч долларов минимум. Связан запрет с тем, что до его введения многочисленные туристы оставляли после себя огромное количество полиэтиленовых пакетов, загрязняя окружающую среду и нанося вред экологии страны.

Канада

Ходунки под запретом.

Даже не все канадцы знают о том, что в стране категорически запрещено использовать ходунки в качестве поддержки для малыша, ещё не умеющего ходить. Но незнание от ответственности, как известно, не освобождает, а в качестве меры воздействия для нарушителей предусмотрен штраф в 100 тысяч канадских долларов или шесть месяцев лишения свободы. Многие педиатры считают: использование этого приспособления наносит непоправимый вред ребёнку, так как нагрузка на суставы, мышцы и кости малыша распределяется неправильно.

Сингапур

За жевательную резинку можно заплатить штраф.

В этой стране в 1992 году был принят закон, запрещающий обычную жевательную резинку. Её нельзя покупать, продавать и даже привозить в Сингапур. Столь странный, на первый взгляд, закон имеет под собой весьма серьёзные основания. В жарком климате жвачка расплавляется, особенно, если она была выброшена на дорогу, прилипает к обуви, создаёт неудобство, имеет неприятный вид и вообще является рассадником бактерий. Только в 2000 году было разрешено продавать жевательную резинку в аптеках, но исключительно по рецепту врача. Если же пациент позволит себе выбросить остатки на дорогу, то его ждёт штраф в 500 местных долларов.

Бурунди

В Бурунди массовые пробежки запрещены.

Если турист не может обойтись без утренней (или вечерней) пробежки в компании друзей, то ему лучше не рассматривать Бурунди в качестве места для отдыха. Здесь пробежка в большой компании расценивается, как военный акт. Всё дело в том, что в этой маленькой стране существует множество этнических групп, конфликты между которыми вспыхивают мгновенно, а потому совместная пробежка может оказаться началом серьёзной ссоры. Во избежание провокаций, большую компанию «спортсменов» могут попросту упрятать за решётку. А вот одинокие бегуны никакого подозрения не вызывают.

США

Kinder Surprise.

В Соединённых Штатах невозможно легально купить самый обычный и любимый детьми Kinder Surprise. Связано это с заботой о безопасности детей, так как с этим лакомством связаны несколько смертельных случаев. К примеру, в 2016 году во Франции погибла трёхлетняя девочка, подавившаяся маленькой игрушкой из Kinder Surprise. В США существует правило, согласно которому в продуктах не должно быть инородных несъедобных предметов. Если же кто-то попытается привезти это лакомство в страну или преподнести его ребёнку, ему грозит штраф в 300 долларов. С 2013 года в Штатах разрешено продавать только шоколадные яйца, отвечающие нескольким стандартам. Во-первых, шоколадная оболочка должна состоять из двух половинок с явной границей между ними, а во-вторых, внутри должна находиться неразборная игрушка.

Дания

Дания защищает детей.

Если родители собираются назвать своего ребёнка каким-нибудь необычным именем, то узаконить его не получится. Правительство Дании решило защитить таким образом своих маленьких граждан от возможных насмешек в будущем. Для выбора у датских родителей есть узаконенный государством список, состоящий из 24 тысяч имён. Если желание дать наследнику необыкновенное имя становится идеей фикс, можно попробовать получить разрешение на него у государственных чиновников. После проведённого анализа специальная комиссия вынесет свой вердикт.

КНДР

В КНДР запретов великое множество.

Кажется, в этой стране существует самое большое количество весьма странных запретов. Граждане КНДР могут делать причёску только ту, которая разрешена в стране, хотя список их весьма скуден. Иностранцы, приехавшие в страну, не имеют права заходить в магазины для местных или же посещать отдалённые районы города, где не такой парадный вид, как в центре. Также жители иностранных государств не могут расплачиваться местными вонами, зато юани, евро и доллары спокойно принимаются к оплате. Здесь категорически запрещена Coca-Cola и средства контрацепции, невозможно купить иностранные глянцевые журналы, а в библиотеке не дадут почитать местную прессу многолетней давности. Впрочем, все эти запреты вполне объяснимы: Ким Чен Ын старается сделать всё для того, чтобы оградить молодёжь от западной культуры и традиций. Местную же прессу прошлых лет нельзя читать из-за возможного сравнения обещаний прошлого с жизнью в настоящем.

Источник : https://turizm.mirvokrugnas.com/2455206281654831565/

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