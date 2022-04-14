Как женщине пережить развод: советы психолога

«Нормальный развод лучше плохого брака», — писала Франсуаза Дольто. Наша статья посвящена не причинам развода, а тому, что делать женщине, когда брак уже расторгнут.

Как взять себя в руки и наладить нормальную жизнь? Как пережить развод с мужем, восстановить свое психоэмоциональное состояние и начать думать о будущем? Об этом и многом другом читайте ниже.

Состояние и поведение женщины после развода

Развод вызывает практически те же переживания, то и смерть близкого человека.

Ведь, по сути, это смерть семьи, окончание важного этапа в жизни, а впереди — неизвестность.

Здесь вполне уместно привести стадии горевания, описанные почти полвека назад психологом Э. Кюблер-Росс:

отрицание,

злость,

торг,

депрессия,

принятие.

Однако эта модель работает далеко не всегда: всё зависит от конкретной ситуации, ведь инициатором разрыва может быть и сама женщина.

Рассмотрим более универсальную классификацию переживаний после развода, а также примерную длительность каждого периода.

1. Болезненные переживания.

Даже если решение развестись было принято взвешенно, это не спасет от периода болезненных переживаний. Длится он 2-8 недель.

Женщина остро ощущает одиночество. Разрыв с мужем и кардинальная смена привычного уклада жизни создали пустоту в душе.

Появилось чувство безнадежности и одиночества. Хочется себя пожалеть, поплакать.

2. Адаптация.

Длится до полугода. Отойдя от болезненных переживаний после развода, женщина начинает потихоньку строить планы на будущее. На ее лице иногда заметна улыбка, она уже может почти спокойно говорить о бывшем муже. В поле зрения появляются другие мужчины, но пока она не готова к новым отношениям.

3. Излечение.

Новая жизнь начинает приносить удовольствие. Появляется душевный покой и, если инициатором развода была женщина, вполне резонный вопрос — зачем я так долго всё это терпела?

Отношения с бывшим мужем налаживаются, но только при условии, что он открыт к нормальному общению, не отказывается от участия в жизни общих детей. Длится этот период 6-12 месяцев.

4. Стабильность.

Женщина полностью восстановилась после развода, сменила круг общения, занялась делами, на которые раньше не хватало времени (забота о себе, обучение, другая работа). Она поговорила с психологом, получила грамотные советы, как пережить развод. Проанализировала свои промахи и точно знает, как не надо поступать в будущем. Ее новые отношения имеют больше шансов на успех.

5 типичных ошибок после развода

Расставание супругов влечет за собой перемены — неизбежные и значительные. При этом большинство из нас боится их, переживает через сильный стресс.

Может ли он понять, как восстановиться после развода? Вряд ли. Скорее всего, он допустит ряд ошибок — сознательно или случайно. Вот некоторые из них:

1. Манипуляции ребенком (настраивание против отца). Речь не идет о случаях, когда отец — тиран, асоциальная личность и опасен для ребенка. Конечно же, от такого человека нужно держаться подальше.

Но если бывший муж активно принимает участие в жизни сына или дочки, разделят траты на содержание, хочет регулярно видеться — не стоит этому препятствовать.

Задача матери — сделать так, чтобы в жизни ребенка было как можно меньше изменений, связанных с разводом родителей. И периодическое общение с отцом поможет в этом.

2. Поднятие самооценки с помощью случайного секса или новой любви. Если прошло слишком мало времени после развода, то вряд ли женщина сможет в полной мере отдаться новым отношениям с другим мужчиной. Нужно сначала привести свою жизнь в порядок, отдохнуть от брака, восстановить моральные силы.

3. Жалобы друзьями и близким.Излить душу подруге можно 1-2 раза, а на третий бесконечные разговоры о вашем разводе уже вызовут недоумение. Даже родственников не стоит нагружать своим нытьем. Иначе потом не стоит удивляться, что они будут звонить все реже и реже.

4. Слежка за бывшим мужем. В спектре негативных эмоций, которые переживает женщина после развода, особое место занимает чувство вины. Она диктует сомнения в правильности принятого решения и толкает на неразумные поступки.

Слежка за бывшим помогает женщине оставаться в этих отношениях. Даже если она лишь просматривает его фото в соцсетях или расспрашивает о нем общих знакомых. Бывший муж всё еще присутствует в ее мыслях. И пока это будет продолжаться, собственной жизни у женщины не будет.

5. Заедать, запивать, закуривать свои тревоги.Раздумывая, как начать жизнь после развода, женщина может длительное время пребывать в стрессе. Чтобы немного расслабиться, может начать пить спиртное, курить, злоупотреблять сладостями.

Ничего глобально плохого в этом нет, но стоит понимать, что уровень самоконтроля сейчас снижен. Если вовремя не остановиться, можно быстро скатиться в злоупотребление алкоголем и переедание, за что ни организм, ни фигура спасибо не скажут.

Как оставить прошлое в прошлом

Чтобы окончательно прийти в себя после развода, нужно закрыть дверцу в прошлое. К примеру, организовать приятные перемены.

Женщины очень привязаны к дому, поэтому если после развода место жительства не меняется, то надо кардинально изменить внутреннюю обстановку. В этом поможет:

капитальный ремонт, перепланировка;

косметический ремонт;

перестановка мебели.

Даже смена ковриков, занавесок и скатерти на столе привнесет что-то новое в интерьер. И одновременно станет символом начала нового этапа в жизни.

Разумеется, нужно избавиться от всех вещей, которые напоминают о бывшем муже.

Подарки на свадьбу, личные вещи супруга, совместные фото и памятные сувениры — если не на мусор, то в коробку и подальше в шкаф.

Попрощаться с прошлым поможет и смена круга общения. Советуем познакомиться с парой-тройкой новых людей, завести с ними дружбу. Это новая энергия, новые впечатления и вообще — что-то совершенно другое. Именно то, что требуется женщине в нелегкий послеразводный период.

Время для анализа

Один из обязательных этапов после развода — анализ ошибок, допущенных во время брака. Нужно непредвзято взглянуть на свое поведение в прошлом — что было не так? Какие ошибки были допущены?

Если очевидных промахов нет, значит, отсутствует объективность, поскольку в разводе всегда виноваты оба человека. И если один из них — явный агрессор или провокатор, то второй как минимум создал благодатную почву для такого поведения половинки.

Итак, что стоит проанализировать:

реальные причины развода;

ошибки каждого из супругов;

нереализованные возможности для примирения;

внешние факторы, которые способствовали распаду семьи;

изменения поведения и личности супругов во время брака;

возможность сохранения нормальных отношений с бывшим мужем.

Планы на будущее

Женщина мыслит под влиянием эмоций, а значит, для конструктивных размышлений и составления планов нужно, чтобы эти эмоции немного поутихли. Очень важно дать себе время остыть, отдохнуть, восстановиться. И только потом с трезвой головой думать, что делать дальше и как меняется жизнь после развода для женщины.

Полезно составлять списки, вести дневник. Записывать туда планы и мысли, потом перечитывать, что-то вычеркивать и оставлять подходящее. Это поможет избежать первичного хаоса, который царит в жизни женщины после развода.

Начинать можно с мелких дел: посетить врача, купить юбку. И постепенно усложнять поставленные задачи: выучить английский, сменить работу, похудеть на 10 кг.

Бумажный органайзер со списком дел поможет держать себя в тонусе, не раскисать. Собранность и целеустремленность в постразводный период станут отвлекающим фактором — вместо нытья о своей нелегкой судьбе, женщина будет заниматься делами.

Как пережить развод: 8 советов психолога

В первое время после развода женщина совершенно разбита и подавлена. Она столько времени потратила на семью, дорожила ею, но все старания пошли прахом. Из этого состояния приходится себя вытаскивать клещами. Нужно хорошо постараться, чтобы вновь зажить полной жизнью.

Советы психолога женщинам после развода: