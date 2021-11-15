Икона Божией Матери «Живоносный источник»

Все дни Светлой седмицы предстают перед нами как единый светлый пасхальный день. Пятница Светлой седмицы выделяется особо: тем, что в этот день впервые после Великой агиасмы на Богоявление совершается освящение воды во всех храмах Русской Православной Церкви, и тем, что в самом богослужебном чине этого дня к пасхальным стихирам и тропарям присоединяют песнопения службы иконе Божией Матери «Живоносный Источник». Появление этого образа связано со следующим чудесным событием.

В V веке близ Константинополя находилась роща, посвящённая, по преданию, Пресвятой Богородице. В этой роще был источник, с давних пор прославленный чудесами, но постепенно заросший кустарником и тиной. В 450 году воин Лев Маркелл, будущий император, встретив в этом месте заблудившегося слепца, помог ему выбраться на тропинку и устроиться в тени. В поисках воды для выбившегося из сил путника он услышал голос Богородицы, повелевающей найти заросший источник и помазать тиной глаза слепому. Когда Лев исполнил повеление, слепой немедленно прозрел. Божия Матерь предрекла также Льву, что он станет императором, и через семь лет предсказание это исполнилось.

Став императором, Лев Маркелл вспомнил о явлении и предсказании Божией Матери и распорядился очистить источник, обнести его каменным кругом и на нём воздвигнуть храм в честь Богородицы.

Святой ключ был назван императором «Живоносным источник. Так же была названа и икона Богородицы, написанная для новой церкви.

В дальнейшем этот храм неоднократно перестраивался и благоукрашался. Но после падения Константинополя он был разрушен мусульманами. И только в 1834—1835 гг. над Живоносным источником вновь был воздвигнут православный храм.

Так уж сложилась история, что все знаменитые константинопольские монастыри перестроены в мечети или лежат ныне в развалинах. А небольшой, стоящий на источнике - жив до сих пор. Уже полторы тысячи лет приходят люди в место, которое турки назвали «Балыклы», и набирают в бутылочки воду. Кругом источника устроены чуланы, где обливают больных; к воде беспрестанно приходят: греки, турки, турчанки, армяне, католики, - все со слезами просят Царицу небесную и принимают исцеление. Магометане невольно исповедуют Богоматерь и говорят: "велика в женах св. Мария!" и называют воду: "св. Мария"

Один фессалиец с молодости испытывал сильное желание посетить Живоносный источник. Наконец, ему удалось отправиться в путь, но в пути он тяжело заболел. Чувствуя приближение смерти, фессалиец взял слово со своих спутников, чтобы они не предавали его погребению, а отвезли тело к Живоносному источнику, там возлили на него три сосуда с живоносной водой и только после этого погребли. Желание его было исполнено, и у Живоносного источника к фессалийцу вернулась жизнь. Он принял иночество и в благочестии провел последние дни жизни.

Иконографически образ Божией Матери «Живоносный Источник» связан с древним византийским изображением типа «Никопея Кириотисса» — «Владычица Победодательница», которая, в свою очередь, восходит к изображению типа«Знамение».

Первоначально образ «Живоносный Источник» распространялся в списках без изображения источника. Таков влахернский чудотворный образ, выполненный из мрамора, находящийся близ императорской купальни. На нем изображена Богородица, из рук Которой истекает святая вода ? «агиасма». Позднее в композицию была включена чаша (фиала). В более поздние времена стали изображать на иконе также водоем и фонтан.

В России с течением времени композиция иконы «Живоносный Источник» постепенно усложняется. Появляется деревянный кладезь, из которого бьет водная струя, по сторонам его изображаются вселенские святители Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст. Они черпают живоносную воду и раздают стоящим вокруг людям. На переднем плане изображены одержимые различными недугами.

Постепенно композиция иконы усложнилась настолько, что самостоятельный образ Божией Матери «Живоносный Источник» стал лишь составляющим в общей сложной композиции. Так, в 1668 году известный русский иконописец Симон Ушаков с одним из своих учеников написал икону Живоносный Источник «с чудесами». В шестнадцати клеймах он изобразил чудеса Богоматери, совершившиеся у Живоносного источника.

Икону Пресвятой Богородицы «Живоносный источник» глубоко чтили на Руси. В Саровской пустыни в честь этой иконы был воздвигнут храм. Те больные богомольцы, которых преподобный Серафим Саровский посылал молиться перед чудотворной иконой Божией Матери, получали от неё исцеление.

Представление об источниках, как символе Богоматерней помощи и благодати Божией, достаточно древнее. На многих Богородичных иконах, например «Водительницы», Жировицкой, иконы «Благовещения Божией Матери у кладезя», неизменно присутствует изображение источника. И каждую икону Богоматери в этом широком смысле можно назвать «Живоносный Источник», имея в виду Богоматеринскую помощь и Ее богатую милость.

Несмотря на то, что история сохранила точную дату события явления Льву Маркеллу Богоматери (4 апреля (по ст. ст.) 450 года), настоящее празднование иконе Божией Матери «Живоносный Источник» установлено совершать в пятницу Светлой седмицы, когда празднуется обновление Константинопольской церкви Живоносного источника и воспоминаются великие чудеса, произошедшие в этом храме.

Начиная с XVI столетия в России утверждается обычай, подобный греческому, освящать источники, находящиеся в монастырях и вблизи них, посвящать их Божией Матери и писать иконы Божией Матери, именуемой «Живоносный Источник».

Списки с чудотворной иконы «Живоносный Источник» находятся в Саровской пустыни; Астрахани, Уржуме Вятской епархии; в часовне близ Соловецкого монастыря; Липецке Тамбовской епархии. Превосходный образ помещен в Московском Новодевичьем монастыре.

В селе Воробьево близ Москвы (Воробьевы горы) с XVI века существовала деревянная церковь при царском дворце в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник», «обставленная с исключительной роскошью». Своим названием она, возможно, обязана и многочисленным подземным источникам, протекающим по склонам Воробьевых гор. С течением времени она по причине ветхости неоднократно перестраивалась, просуществовав до начала XIX века, после чего была упразднена. Сегодня о ее существовании напоминает икона Божией Матери «Живоносный Источник», находящаяся слева от Царских врат в храме Живоначальной Троицы на Воробьевых горах – единственным оставшимся из 4-х храмов села Воробьево.

Молитва Пресвятой Богородице в честь иконы Ее «Живоносный Источник»

О, Пресвятая Дево, Мати Господа нашего Иисуса Христа! Ты еси Мати и покровительница всех к Тебе прибегающих, призри с благосердием на молитвы грешных и смиренных чад Твоих. Ты, именуемая Живоносный Источник благодатных врачеваний, исцели болезни страждущих и умоли Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, да низпослет и всем притекающим к Тебе здравие душевное и телесное и, простив нам вольная и невольная согрешения наша, дарует нам вся яже к вечней и временней жизни потребная. Ты еси всех скорбящих радость, услыши нас, скорбных; Ты еси утоление печали, утоли и нашу печаль; Ты еси взыскание погибших, не попусти и нам погибнути в бездне грехов наших, но всегда избавляй нас от всяких скорбей и напастей и всякаго злаго обстояния. Ей, Царице наша преблагая, надеждо наша несокрушимая и заступнице необоримая, не отврати лица Твоего от нас за множество прегрешений наших, но простри нам руце Матерняго милосердия Твоего и сотвори с нами знамение милости Твоея во благо: яви нам помощь Твою и благопоспеши во всяком деле благом. От всякаго же начинания греховнаго и помышления лукаваго отврати нас, да всегда славим пречестное имя Твое, величающе Бога Отца и Сына Единороднаго Господа Иисуса Христа и Животворящаго Святаго Духа со всеми святыми во веки веков. Аминь.

Тропарь, глас 4

Днесь притецем вернии к Божественному и цельбоносному образу Пресвятая Богородицы, излиявшия капли своих излияний, и людем верным чудесе показавшия, яже мы видяще и слышаще духовно празднуем и любезно вопием: исцели наши недуги и страсти, якоже и каркинския и тмочисленныя страсти исцелила еси; темже молим Тя Дево Пречистая, моли воплощеннаго из Тебе Христа Бога нашего спастися душа нашим.

Тропарь, глас 4

Почерпем, человецы, цельбы душам и телом молитвою, Река бо всем предтечет — Пречистая Царица Богородица,источающи нам чудную воду и измывающи сердец черности*, греховныя струпы очищающи, души же освящающи верных Божественною благодатию.

Кондак, глас 8

От неистощимыя Ты, Источниче Богоблагодатный, подаеши ми, точащи, воды Твоея благодати, приснотекущий паче слова, яко бо Слово рождшая паче смысла, молютися, ороси мя благодатию, да зову Ти: радуйся, Водо спасительная.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2346025444673063665/

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