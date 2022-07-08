8 неочевидных мелочей, которые помогут распознать «женатика» в начале отношений

Нам всем хочется счастья и любви. И если личная жизнь еще не устроена, то каждое новое знакомство с мужчиной дает нам надежду, что это Он, тот самый. Но если мужчина легко и с удовольствием идет на контакт, это далеко не всегда говорит о том, что его личная жизнь не устроена.

Как понять, еще на первых свиданиях, что ваш новый знакомый женат, рассказывает психолог.

Отсутствие обручального кольца и штампа в паспорте уже давно не являются показателем того, что мужчина свободен. Кольца носят далеко не все, да и совместная жизнь без официального брака тоже стала делом привычным.

В былые времена опрятный внешний вид мужчины и всегда отглаженные рубашки считались признаком мужчины женатого, за которым ухаживает супруга. Но мужчины нынче модные, технический прогресс шагнул далеко, а с рубашками отлично справляются химчистки и домработницы.

И мужчины и женщины, состоящие в браке, вполне могут заводить знакомства и отношения, параллельно семье. Кто-то готов на такие условия, а кто-то нет. Если свободный статус мужчины является принципиально важным для девушки, то здесь, конечно, прямой вопрос — лучший вариант. Но далеко не все девушки готовы задавать его на первой встрече и далеко не все мужчины готовы отвечать на него честно.

Время ваших встреч

Поэтому, если отношения развиваются, а женат ли он, до сих пор не ясно, можно обратить внимание на ряд моментов, которые могут говорить о том, что мужчина несвободен.

Вы встречаетесь, как правило, в будние дни, не поздним вечером. Ночевать он уходит к себе домой, а на выходных занят. Ваше общение (звонки, переписка) гораздо активнее днем, а вечером и ночью он отвечает редко, преимущественно звонит сам или не отвечает вовсе. «Я занят домашними делами, у меня гости, мне нужно отдохнуть/поработать» и так далее. Время от времени это действительно может быть так. Но если вы замечаете, что такое положение дел скорее норма, а не исключение, подобный график может говорить о том, что вечера и выходные он проводит с семьей и общаться в это время ему неудобно.

Экран его телефона всегда заблокирован

Когда вы вместе, он убирает телефон или поворачивает экраном вниз, вы не видите оповещений, а функция предварительного прочтения сообщений выключена. Вполне может быть, что он хочет посвящать все время вам и не отвлекаться ни на что. Но если экран его телефона подчеркнуто не на виду, возможно, таким образом он пытается не показать вам сообщения или звонки от своей супруги.

Вам сложно планировать поездки и совместный отдых

В ответ на ваши идеи обычно он не соглашается сразу, а берет паузу или говорит «посмотрим», давая расплывчатые комментарии о делах и планах, которые нужно согласовать.

Уходит, чтобы поговорить по телефону

Безусловно, у человека должно быть свое личное пространство. И могут быть разговоры, которые ему некомфортно проводить в присутствии других. Но если убрать романтический флер, можно заметить реакцию человека и поведение в этот момент. Разговоры с женой, если девушка не знает о ее существовании, скорее всего, будут окутаны загадочным молчанием и проводиться вполголоса.

Обращает внимание на парфюм

Может подарить незнакомый вам аромат или попросить вас не пользоваться какими-то духами, например, потому что ему не нравится запах. Причина, действительно, может быть в том, что аромат не нравится, но не исключено, что ваши духи оставляют нежелательный шлейф на его одежде.

Редко бывает голоден, мало ест на свиданиях

Мужчине холостому самому приходится организовывать свой быт и, в частности, заниматься вопросами питания. Поэтому, попадая в ресторан, он, как правило, полноценно ест. Если же за мужчиной ухаживают и ждут дома на ужин, то он, скорее, будет сохранять аппетит для семейного вечера.

Не проявляет чувства на людях

Говорит, что не любит проявлять чувства на публике, не считает это правильным. Не обнимает, не держит за руку, негативно реагирует, если вы хотите его поцеловать в людном месте. Конечно, он на самом деле может быть стеснительным или человеком строгих правил. Но еще это может говорить о нежелании мужчины встретить знакомых семьи или подруг супруги. Просто попробуйте обратить внимание на его реакцию: что это, стеснительность или недовольство?

Предпочитает встречи дома или в уединенных местах

Особенно, если дома — это у вас, и никогда — у него.

Хочется отметить, что ни один из этих пунктов не является гарантом того, что мужчина женат. На каждый из них могут быть вполне логичные объяснения. Например, дома — мама (а вдруг она нездорова?) и поэтому он торопится домой. Он следит за весом и поэтому не ест по вечерам, а на запахи у него аллергия.

Но если присутствуют многие из перечисленных пунктов, а вы при этом чувствуете, что что-то не так, то это повод для разговора.

С другой стороны, если вы замечаете, что каждая мелочь вызывает у вас подозрение, это может говорить о сложности доверять с вашей стороны, может быть проявлением ваших чувствительных точек. В этом случае работа с психологом поможет вам понять причину такого поведения и снизить тревогу.

В любом случае прямой вопрос: «А есть ли у тебя жена и семья?» — самый верный способ получить ясность в этом деле. Да, этот разговор может быть неприятным и может стать большим разочарованием. Но если вы хотите семью и честные, долгие, счастливые отношения, то, наверное, стоит затеять его как можно раньше.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2511683443900025203/

А вы знали об этом?

История производителя самого неубиваемого мобильного телефона Nokia очень долгая: она существует аж с 1865 года. Однако она началась совсем не с производства телефонов. На самом деле вначале под брендом Nokia работала небольшая бумажная фабрика, и только много лет спустя кардинально сменила род деятельности.

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.

Рекомендую также прочесть:

7 странных законов русских царей https://otari.mirtesen.ru/blog/43809610961/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!