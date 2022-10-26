МИД РОССИИ ВСКРЫЛ ЯДЕРНЫЙ СЦЕНАРИЙ ЗАПАДА: "ДЕЛЕГАЦИЯ США ПОДТВЕРДИЛА"

Своим выступлением на заседании Первого комитета ГА ООН делегация США лишь подтвердила планы Вашингтона о реализации ядерного сценария Запада, связанный с "грязной бомбой", которую подготовили на Украине.

Ранее представитель американской делегации Брюс Тернер заявил о том, что Россия якобы дезинформирует мировое сообщество о планах Киева применить "грязную бомбу", чтобы создать потенциальный предлог для применения оружия массового уничтожения на Украине.

По словам замглавы делегации русских дипломатов Константина Воронцова, такое заявление со стороны американской делегации лишь подтверждает предостережение, которое озвучивала Россия относительно того, что "будет разыгран сценарий, когда после провокации киевского режима, о чем у нас имеется самая достоверная информация, именно Россия будет обвинена в применении оружия массового поражения со всеми вытекающими последствиями".

Русский дипломат отметил, что расчёт Киева и его западных кураторов направлен на то, чтобы вслед за обвинениями в адрес России в применении ядерного оружия раскрутить масштабную антирусскую кампанию, подорвать доверие к Москве и полностью изолировать Россию на международной арене.

Однако Воронцов отметил, что этому не бывать.

Россия прямо сейчас оповещает мир о планах Запада и призывает США не раскачивать ядерную лодку ради спасения жизней ни в чём не повинных людей.

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А вы знали об этом?

Выпуск программы «Взгляд» так и не вышел в эфир на телевидении, а всё из-за интервью дочери Брежнева. В том выпуске она рассказала на всю страну о некоторых фактах из жизни Раисы Горбачёвой, после чего очередную программу «Взгляда» убирают с экранов из-за интервью дочери Брежнева.В частности, дочь Брежнева рассказала о «подкупе» своего отца со стороны Раисы Горбачёвой. "Однажды она мне подарила дорогое ожерелье» – вспоминает Брежнева.Когда Брежнев был у руля, то Раиса Горбачёва пыталась влиться и показать себя с хорошей стороны, а делала это при помощи дорогих подарков.Несколько источников говорят о том, что дочь Брежнева в момент интервью находилась в нетрезвом состоянии, но это до сих пор остаётся некой тайной.

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