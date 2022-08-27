А вы знали об этом?(Статья 30)

1.

К сожалению, все уже давно привыкли, что история России , как ,кстати, и история многих стран , многократно переписывалась и искажалась . Что поделаешь – история наука непредсказуемая и даже запутанная до того, что порой трудно понять, произошло ли это случайно, или вовсе умышленно !Формирование исторических мифов — дело вполне естественное и благое. Равно, кстати, как и приписывание нашим предкам современных взглядов и ценностей . В самом деле, гордятся же англичане своим знаменитым земляком королём Артуром, собирателем английских земель и хранителем истинно британских ценностей, невзирая на всю историческую недостоверность этого монарха. Так почему бы россиянам не испытывать гордости за то, что 4 ноября (или 21 октября по старому стилю) Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский молодецким ударом выбили вконец оголодавших и морально разложившихся поляков из Китай-города, сохранив тем самым русскую культуру и государственность?

16 декабря 2004 г. Госдума РФ ввела общероссийский праздник «День народного единства в честь дня победы 4 ноября 1612 года народного ополчения Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского». Однако, как не парадоксально, но многие историки давно доказали, что в тот самый день 4 ноября 1612 года на самом деле не было всеобщего общенародного объединения против злого внешнего врага и полное освобождении Руси от иностранных захватчиков! Победа же в 1612 году отрядов Минина и Пожарского, мифический памятник которым возвышается на Красной площади в Москве, как ни странно, означала окончательное поражение народной крестьянской войны (так называемой Смуты) против помещиков и бояр.

Красивую и тенденциозную легенду о Минине и Пожарском, изгнавших из Москвы польских интервентов, придумали специально для того, чтобы легализовать приход к власти династии Романовых и гегемонию России над Польшей. По всей видимости, потому памятник Минину и Пожарскому был установлен в 1818 году не в Нижнем Новгороде, а на Красной площади в Москве.

Первым автором легенды о Дмитрии Пожарском стал знаменитый историограф Николай Карамзин, который ,кстати, был татарином по национальности из рода Кара Мурзы. Именно он отвёл князю Пожарскому, у которого мать была татаркой, особую роль в истории Смуты, выделив его среди прочих вождей народного ополчения и был главным инициатором установки в Москве памятника Минину и Пожарскому.

Вместе с тем Карамзин возвысил мясника, ставшего земским старостой в Нижнем Новгороде, Кузьму Минина (крещенного татарина Кириша Минибаева) — героем заведомо второго плана, выполнявшего в ополчении функцию казначея и фактически не принимавшего в реальности участия в принятии решений. Безусловно, представляя Минина, кидающего на блюдо с пожертвованиями все свои сбережения, и его благочестивую супругу, первой снимающую дорогие украшения, трудно не испытать прилива национальной гордости, тем более что сегодня фраза Минина «детей и жен заложить» вошла во все фразеологические словари и расшифровывается как «жертва самым дорогим».

Прежде всего, из описаний подвига Минина и Пожарского может сложиться впечатление, что ополчение, шедшее на выручку Москвы от поляков, было не просто всенародным, но и всесословным. Будто простые посадские люди и даже крестьяне, вооружась чем попало – вилами, топорами, граблями – и помолясь, в лаптях и сермяге топали к Москве со всех краёв Русского государства. Такая картина нисколько не соответствует действительности.

«Народное» необученное ополчение сборного состава и со случайным вооружением не имело никакого смысла в борьбе против 10-тысячного польско-литовского гарнизона, засевшего в Кремле. Поэтому и войско Минина и Пожарского тоже состояло из профессиональных воинов. А это в России того времени были исключительно представители служилых сословий – дворян и детей боярских. «Народное» ополчение Минина и Пожарского состояло, грубо говоря, из помещиков целиком и полностью.

Мало того, что ополчение Минина и Пожарского было исключительно профессиональным, оно было наёмным и, вдобавок, самым высокооплачиваемым войском за всю российскую историю! Князь Дмитрий Пожарский установил своим воинам жалованье: 50 рублей в год – ратникам первой статьи (офицерам), 40 рублей – ратникам второй статьи (рядовым конным воинам), 30 рублей в год – ратникам третьей статьи (рядовым пешим). В составе последних могли быть люди недворянского происхождения. Но это тоже были не простые посадские или сельские мужики, а «люди служилые по прибору», то есть стрельцы, пушкари, казаки, затинщики и т.д., следовательно, также профессионалы.

Однако, откуда такие деньги? Понятно, что всенародных пожертвований на ополчение, к чему страстно призывал (и чему подавал личный пример) Кузьма Минин, явно бы не хватило. Ведь весь годовой оборот торговли Нижнего Новгорода, где формировалось Второе ополчение, составлял 6000 рублей. Обращает на себя внимание, что главные спонсоры освобождения Москвы были тесно связаны с транзитной торговлей через Россию английской Московской компании. Некоторые даже считают, что сама Англия стала чуть ли не главным финансистом Второго ополчения. Однако документальных подтверждений этому нет. Известно лишь, что Англия дала взаймы Михаилу Романову уже после его воцарения 100 000 ефимков серебра, из которых удалось довезти до России только 20 000, а 80 000 были утеряны во время кораблекрушения.

2.

Как ни странно, в Библии практически отсутствуют какие-либо прямые указания на внешность Иисуса вплоть до момента его Вознесения. Что касается последнего, то описана она в «Откровении Иоанна Богослова» весьма аллегорично:

«…глава Его и волосы белы, как белая волна, как снег; и очи Его, как пламень огненный; и ноги Его подобны халколивану [неизвестный металл, возможно, медь в расплавленном состоянии], как раскаленные в печи, и голос Его, как шум вод многих…».

Поскольку в Новом Завете, таким образом, нет прижизненного описания внешности Иисуса, в разных религиозных традициях изображался он по-разному. В Эфиопии Христос темнокожий; в Египте – коротковолосый, с продолговатым лицом и большими глазами. Таким образом, ориентироваться на иконографию при попытке описать реальную внешность Иисуса мы не можем. Понять, как в реальности скорее всего выглядел Иисус нам может помочь антропология и краниометрические данные людей того же этнического происхождения, что и интересующий нас персонаж. Так, в частности, и поступил Ричард Нив, британский антрополог, который попытался воссоздать реальный облик Христа. Образ, к которому в итоге пришёл эксперт, очень далёк от того, как в известной нам традиции представляют Иисуса(рис. сверху) .

3.

Если в море появились квадратные волны, то не стоит лезть купаться. Такая странная их форма является результатом смешивания двух течений, и это приводит сразу к ряду проблем. Для экипажей кораблей это означает гарантированные проблемы в навигации на море, а вот для отдыхающих — вполне реальную опасность, что их унесёт далеко от берега.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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