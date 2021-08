Как личная трагедия Сэмюэля Морзе подтолкнула его к созданию самой известной в мире азбуки

Азбука Морзе в своё время была революционной разработкой. Её широко использовали в торговле и войне, отправляли с её помощью личные сообщения, и даже... беседовали с умершими родственниками! Это был один из решающих шагов в создании технологии, которую все сегодня воспринимают как должное. Вот несколько интересных малоизвестных фактов об азбуке Морзе и её влиянии на современную жизнь человечества.

1. На создание кода Морзе вдохновило трагическое событие

Азбука Морзе была изобретена Сэмюэлем Ф. Б. Морзе. Он был весьма одарённым художником и изобретателем. На эту идею Сэмюэля подтолкнула личная трагедия. Дело в том, что однажды посыльный доставил Морзе сообщение о том, что его жена тяжело больна. Это сообщение доставлялось настолько долго, что к тому времени как изобретатель вернулся домой, жена успела не только умереть, но и была похоронена.





Сэмюэль Морзе и его оригинальный телеграф.

Эксперименты с электромагнитным полем придали идее завершённости. Морзе и его помощник Альфред Льюис Вейл приступили к созданию электромагнитной машины, которая реагировала бы на электрический ток, посылаемый по проводам. Первое сообщение, которое они передали, гласило: «Терпеливый официант не значит неудачник».



Первое испытание междугородного телеграфа было проведено 24 мая 1844 года. Стоя перед правительственными чиновниками, Сэмюэль (находившийся в Вашингтоне, округ Колумбия) отправил сообщение Альфреду (находившемуся в Балтиморе). Один из наблюдателей предложил текст следующего содержания: «Что сотворил Бог?» Эти слова пролетели почти семь десятков километров и были записаны на бумажную ленту.





Устройство для передачи сигналов.

Изобретение Морзе досигло своей цели. Теперь отправку сообщения и его получение разделяли минуты, а не дни. Традиционная почта «Пони-экспресс» официально прекратила свою работу. Это случилось в 1861 году после того, как телеграф и азбука Морзе стали более популярными способами связи.

2. Сегодняшняя Азбука Морзе имеет мало общего с тем, что было изобретено Сэмюэлем Морзе

Код Морзе назначал короткие и длинные сигналы буквам, цифрам, пунктуации и специальным символам. Собственный код Самуэля изначально передавал только числа. Именно Альфред Льюис Вейл добавил возможность общаться буквами и специальными символами. Он потратил время на изучение того, как часто каждая буква использовалась в английском языке. Затем он назначил самые короткие отметки самым распространённым.





Фото из Национального архива Нидерландов.

Поскольку этот код был изначально изобретён в Америке, он на первых порах носил название американский код Морзе или Железнодорожный код Морзе. Его часто использовали на железной дороге. Со временем код был упрощён с целью сделать его более удобным для пользователя. В конце концов, в 1865 году был создан Международный код Морзе. Он был адаптирован для создания японской версии кода Wabun и корейской версии SKATS (стандартная система транслитерации корейского алфавита).





Азбука Морзе.

3. Азбука Морзе - это не язык, но на нём можно разговаривать

Важно отметить, что азбука Морзе не является языком, потому что она используется для кодирования существующих языков для передачи сообщений. Изначально всё работало следующим образом: электрические импульсы запускали работу машины, которая делала на листе бумаги углубления. Потом их считывал оператор и преобразовывал в слова. Во время своей работы машина издавала разные звуки, когда отмечала точку или тире. Со временем телеграфисты начали переводить щелчки в точки и тире, просто слушая их и записывая от руки.



После этого информация стала отправляться в виде звукового кода. Когда операторы говорили о полученных сообщениях, они использовали «di» или «dit» для обозначения точки и «dah» для тире. Так появился ещё один новый метод передачи кода Морзе. Квалифицированные телеграфисты могли слушать и понимать код со скоростью более 40 слов в минуту.





4. Сообщение SOS было придумано специально для кода Морзе

Гульельмо Маркони основал компанию Wireless Telegraph and Signal Co. Ltd. в 1897 году. Он заметил, что корабли и маяки очень нуждались в быстром общении. Кабельная сеть была им недоступна. Маркони была разработана специальная беспроводная технология и она широко использовалась на судах. В начале 1900-х годов мореходы решили, что было бы неплохо иметь международный сигнал бедствия. В 1906 году Международная радиотелеграфная конвенция решила, что «SOS» будет лучшим выбором. Он был довольно прост: три точки, три тире, три точки.



Многие считают, что это словосочетание значит «спасите наши души» или «спасите наш корабль». На самом же деле оно было выбрано лишь потому, что его легко запомнить и легко узнать.





5. Азбука Морзе спасла жизни на борту «Титаника»

В апреле 1912 года произошла одна из самых ужасных катастроф на море. В результате столкновения «Титаника» с айсбергом, корабль затонул, а более 1500 из 2224 пассажиров судна погибли. Выжившие обязаны этим счастьем азбуке Морзе. Именно её использовали для отправки сигнала бедствия. Этот сигнал был получен лайнером Cunard Carpathia, который и пришёл на помощь. Тогда на большинстве судов была установка кода Морзе, которой управляли телеграфисты, обученные в компании Маркони.





Единственная известная фотография радиорубки Титаника.

В то время среди пассажиров было довольно модно просить операторов Маркони отправлять личные сообщения от их имени. Без определённой, специально выделенной аварийной частоты это привело к тому, что сигнал бедствия с «Титаника» был ослаблен. Эфир был забит бесполезными сообщениями. Из-за этого многие корабли его просто не услышали. Большим везением было то, что Гарольд Коттэм на « Карпатии» его всё же услышал. Корабль изменил курс и героически преодолел огромное расстояние всего за четыре часа, спеша на помощь.



Внимательные зрители при просмотре фильма «Титаник» 1997 года могли заметить, что капитан даёт указание старшему оператору беспроводной связи Джеку Филлипсу послать сигнал бедствия «CQD». Этот код был принят компанией Mаркони до того, как в 1908 году было принято решение о SOS. Именно этот текст ещё использовался некоторыми кораблями после 1908 года.



Самое интересное, что из ленты была вырезана сцена, когда после ухода капитана Гарольд Брайд (помощник оператора) говорит Филипсу: «Отправьте сигнал SOS. Это новый код, и, возможно, это наш последний шанс». Это отсылка к настоящему разговору, который произошёл тогда между двумя мужчинами.





6. Азбука Морзе вдохновляла многих музыкантов

Код Морзе частенько включают в свои песни многие музыканты. Например, в конце композиции «London Calling» группы The Clash, Мик Джонс играет на своей гитаре строку азбуки Морзе, ритм которой звучит как SOS. В единственном произведении Kraftwerk «Radioactivity» слово «радиоактивность» произносится с помощью кода Морзе.

Возможно, самым известным включением азбуки Морзе в музыку было «Better Days» Натальи Гутьеррес и Анджело. Эта песня была создана специально для того, чтобы передать сообщение пленным солдатам, удерживаемым Революционными вооруженными силами Колумбии. В нём говорилось: «Спасено 19 человек. Ты следующий. Не теряйте надежды». Многие заключённые позже подтвердили, что они услышали сообщение и это их вдохновило. Многие устроили побег, других спасли.





7. Последний крик перед вечной тишиной

Новобранцы военно-морских сил Франции изучают азбуку Морзе в Англии, около 1943 года.

По мере развития технологий азбука Морзе постепенно теряла свою актуальность. Когда 31 января 1997 года ВМС Франции официально прекратили её использование, они выбрали в качестве своего последнего сообщения следующие пронзительные строки: «Призываем всех. Это наш последний крик перед вечным молчанием».



Последнее коммерческое сообщение с кодом Морзе было отправлено в США 12 июля 1999 года с главной станции Globe Wireless недалеко от Сан-Франциско. Оператор использовал первое сообщение Морзе: «Что сотворил Бог?» В конце был специальный знак, означающий «прекращение контакта».



Сегодня азбуку Морзе практически не используют, но то совсем не значит, что она стала бесполезной. Радиолюбители продолжают использовать этот код. Кроме того, азбуку Морзе полезно знать на случай непредвиденной опасной ситуации. Ведь традиционные на сегодняшний день средства связи могут выйти из строя. С кодом Морзе же можно отправлять сообщения с помощью обычного фонарика или даже просто моргая глазами. Суда используют азбуку для обеспечения связи во время радиомолчания.





Квартирмейстер 2-го класса Тони Эванс из Хьюстона, штат Техас, посылает сигналы кода Морзе.

Несмотря на то, что значение этой системы сегодня не столь велико. Многие её изучают лишь в качестве забавного навыка или хобби. Но отрицать влияние азбуки Морзе на историю технологий и человечества в целом, будет глупо.



Подробнее о том, как спасли пассажиров «Титаника», прочтите в нашей статье 5 любопытных малоизвестных фактов о корабле, который спас пассажиров «Титаника»: «Карпатия» спешит на помощь.



Источник: https://kulturologia.ru/blogs/270721/50554/

