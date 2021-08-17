Топ-10: Интересные факты про чихуахуа, которые вы могли не знать

Собаки этой породы известны своим сварливым характером и считаются представителями одной из самых агрессивных пород в мире.



Наряду с такими породами, как немецкая овчарка, ротвейлер и питбуль, чихуахуа могут быть агрессивными, но с ними можно справиться.



Как и собак других агрессивных пород, их с самого раннего возраста рекомендуется поощрять играть и общаться с другими собаками, людьми и детьми. Благодаря этому они привыкают к разным людям и становятся спокойнее к своему окружению.



7. Порода чихуахуа родом из Мексики









Порода чихуахуа происходит из штата Чиуауа в Мексике. Собаки этой породы впервые были обнаружены в этом штате в середине XIX века, примерно в 1850 году, однако они были не теми чихуахуа, которых мы знаем сегодня. Сегодняшние чихуахуа со временем были скрещены с другими собаками.



Когда испанцы приплыли в Мексику, они прибыли с маленькими короткошерстными китайскими собачками. Считается, что они и были скрещены с местными чихуахуа, в результате чего появилась порода, которую мы знаем сегодня как одну из самых маленьких в мире.



6. В феврале 2014 года небольшой город в штате Аризона терроризировала стая чихуахуа









В феврале 2014 года жители города Мэривейл (Maryvale), штат Аризона, США, сделали около 600 звонков в службу контроля за животными. За два месяца количество телефонных звонков в 3 раза превысило количество звонков, сделанных за весь предыдущий год.



Телефонные звонки касались чихуахуа, терроризировавших улицы Мэривейла. Они нападали на школьников, повсюду испражнялись и даже "вербовали" в свою стаю крупных бездомных собак.



Ситуация начала выходить из-под контроля, когда собаки создали неукротимую стаю. Помимо "вербовки" новых участников стаи, ни одна из бродячих собак не была стерилизована или кастрирована, поэтому стая постоянно разрасталась естественным путём.



Местным жителям было предложено при обнаружении закрывать их в своих садах, а затем звонить в службу контроля за животными, чтобы о них позаботились специалисты.



5. Считается, что чихуахуа являются потомками течичи







Считается, что предком чихуахуа была местная мексиканская собака течичи. Это были небольшие немые собаки, которые жили с тольтеками примерно в IX веке.



Изображения течичи были обнаружены на предметах, датируемых 300 годом до нашей эры, найденных во время раскопок в Мексике, однако точно не известно, как давно существовали собаки.



4. Как и у младенцев, у чихуахуа на голове тоже есть "родничок"









Когда рождаются дети, у них на голове есть то, что мы называем родничком. У собак это место называется молерой. Молера появляется при рождении щенка и расположена в верхней части черепа.



Череп при рождении сформирован не полностью, поэтому между теменной и лобной костями образуется небольшое мягкое место. Примерно 80-90% чихуахуа рождаются с молерами, большая часть которых встречается у чихуахуа с яблокообразной формой черепа.



Статистика показывает, что у половины чихуахуа, родившихся с молерой, она остаётся на всю жизнь.



3. Чихуахуа являются полезными служебными собаками благодаря своим размерам









Самая маленькая собака-ищейка в мире — это помесь чихуахуа.



Можно подумать, что собака-ищейка должна быть большой и выглядеть крутой, чтобы пугать преступников, но не во всех случаях.



Мидж (Midge) — самая маленькая в мире полицейская собака, работающая в отделе K9 в офисе шерифа округа Джиога, Чардон, штат Огайо, США.



Мидж окончила курсы дрессировки для службы собакой-ищейкой 7 ноября 2006 года. Она достаточно маленькая, чтобы обыскивать школьные шкафчики и имущество сокамерников в тюрьмах округа.



2. Ацтеки поклонялись чихуахуа









В цивилизации ацтеков чихуахуа играли большую роль как в ритуалах, так и в качестве слуг.



Считалось, что жёлтые чихуахуа должны были служить, поэтому, когда хозяин собаки умирал, в жертву приносили его чихуахуа. Это делалось для того, чтобы чихуахуа были готовы и уже ждали своих хозяев в загробной жизни, чтобы служить им дальше.



Красные чихуахуа, как считалось, вновь переживают грех своего хозяина, и использовались в ритуалах на похоронах и во время захоронений.



1. Чихуахуа — самые маленькие собаки в мире







Чихуахуа — это самая маленькая порода собак в мире, но есть одна чихуахуа, которая меньше, чем любая другая, которую вы видели раньше!



Знакомьтесь с чихуахуа по кличке Милли (Milly), самой маленькой собакой в мире и самой маленькой чихуахуа из когда-либо зарегистрированных.



Она родилась в декабре 2011 года в Пуэрто-Рико с весом меньше 14 граммов. Она была настолько маленькой, что помещалась в чайную ложку. В феврале 2013 года она полностью выросла и стала весить 500 граммов при росте 9,65 см.



Милли, также известная как Чудо Милли, стала такой сенсацией, что её хозяин разрешил южнокорейской компании Sooam по клонированию домашних животных клонировать её 49 раз. Большинство клонов было создано для изучения того, чтобы лучше узнать, почему она такая маленькая.





В заключение







Чихуахуа были результатом естественного скрещивания собаки течичи из Мексики. Их предки служили людям тысячи лет и являются одной из самых преданных пород в мире.



Чихуахуа могут быть вздорными, но это не мешает им быть любимыми и популярными домашними животными по всему миру.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2281495052963809313/

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