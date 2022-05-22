Коротенькие интересные факты на все случаи жизни

Знать все на свете невозможно. Каждый день можно узнавать что-то новое и получать удовольствие от процессе познания. Предлагаем вам сделать маленький перерыв и пополнить копилочку знаний в подборке интересных фактов на все случаи жизни.
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А вы знали об этом?
Звучит нереально, но англичане на протяжении нескольких веков допускали продажу своих жён. К такому способу расторгнуть брак прибегали сотни англичан. Не случайно Томас Харди в 1886 году написал роман «Мэр Кэстербриджа», где события разворачиваются как раз на фоне такой истории. Герой книги, Майкл Хенчард, однажды сильно повздорил со своей женой Сьюзен. И наутро продал её вместе с дочерью за пять гиней. Потом Майкл сильно раскаялся в своем поступке, но было уже поздно.«Я плакал, когда работал над этим романом», - позже признавался Томас Харди. Критика того времени считала, что он излишне сгустил краски. Но столетие спустя книгу назвали шедевром, затрагивающим важную социальную тему.
Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43797634171)
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
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