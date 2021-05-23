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Как на Руси преступники могли избежать наказания, или Места, где разбойники не боялись суда

Во все времена преступники стараются избежать наказания. Однако в современном мире, где существуют самые разные способы розыска злоумышленников, это сделать гораздо сложнее. А в старой Руси существовал принцип неотвратимости наказания, который и сегодня является важнейшим элементом уголовного права. Люди, нарушающие закон, прекрасно знали это.

Но преступления все равно совершали, и многие при этом надеялись, что смогут спрятаться от преследования властей там, где их никто не найдет. Читайте, как в старой Руси разбойники уходили «на дно», и где они могли пересидеть тот период, пока их активно искали.

Как на Руси преступники могли избежать наказания, или Места, где разбойники не боялись суда

Что такое азиль, и как его использовали преступники, чтобы избежать кары

Лицам, добровольно вступившим в официальные войска, прощались преступления. /Фото: alternathistory.comalternathistory.com

Лицам, добровольно вступившим в официальные войска, прощались преступления. 

Во времена Средневековья преступник мог избежать наказания, если оказывался в нужном месте. Называли его «азиль», по мнению исследователей произошло это слово от латинского asylum, что переводится как «убежище».

В старой Руси подобный правовой институт сложился к середине 11 века. Преступник мог укрыться от преследования на территории религиозного учреждения или же покинув пределы княжеской юрисдикции. Кроме того, существовала практика прощения преступлений тем лицам, которые по доброй воле вступили в официальные войска.

Скорее всего это объясняется тем, что военные относились к особому сословию, а военная служба была престижной.

Донское войско, или «С Дона выдачи нет»

Донское войско было прибежищем многих беглых преступников. /Фото: kazakseverdon.ru

Донское войско было прибежищем многих беглых преступников. 

Часто мужчины, совершившие преступление или несогласные с политикой властей, покидали княжества. Они приобретали статус вольных людей, уходя в донские степи, а также беглецы укрывались в Запорожской Сечи. До 18 века Донское Войско существовало по собственным, старинным обычаям. Донское самоуправление признавалось царями Михаилом Федоровичем, Алексеем Михайловичем, Федором Алексеевичем. Существовал даже негласный закон, который звучал как «С Дона выдачи нет".

Беглые холопы, прожив на Дону некоторое время, в дальнейшем смело приезжали в Москву, где их никто не трогал.
Ситуацию переломил Петр Первый. Он начал отправлять в степи казацкие военных, которым было приказано ловить, наказывать и возвращать помещикам беглых людей. Эти меры воспринимались казаками очень негативно, вызывая волну протестов, вплоть до восстаний. В дальнейшем казачьи войска покорились государственным законам. Однако отдельные традиции вольницы сохранялись достаточно долго.

Как церковь преступников прятала и что такое «печалования»

Церковь на Руси принимала людей, молящих о помощи и давала им приют. /Фото: logoslovo.ru

Церковь на Руси принимала людей, молящих о помощи и давала им приют. 

После принятия на Руси христианства были распространены законы, которые работали в Византийской империи — церкви принимали людей, просящих помощи и давали им укрытие. Это могли быть и преступники. Представители государственных органов не могли силой забирать разбойников с территории церквей и монастырей. Русские религиозные деятели подавали властям прошения о помиловании лиц, которые скрывались в церквях и монастырях. Такие просьбы назывались «печалования».

В то время, когда власть была заинтересована в распространении христианства, такие прошения удовлетворялись. Это делалось с целью укрепления авторитета иерархов православных. Когда же цель была достигнута, ситуация начала меняться. В 16 веке «печалования» о преступниках стали классифицировать как вмешательство церкви в дела органов правопорядка.

Церкви стало сложнее влиять на светскую жизнь, хотя некоторые преступники по-прежнему укрывались в монастырях и скитах. Иногда им позволялось стать послушниками и искупить вину честным трудом. Уже во времена правления Ивана Грозного в некоторых религиозных учреждениях были организованы тюрьмы не только для преступников, но и для политических — раскольников, еретиков, сектантов. Известен Соловецкий монастырь, в который ссылали бунтовщиков.

Как беглые крестьяне отдаленные территории заселяли, а преступники на берегах Волги и Урала крепости строили

Крепости на крупных реках делали возможной постепенную колонизацию окраин. /Фото: s2.fotokto.ru

Крепости на крупных реках делали возможной постепенную колонизацию окраин. 

Отчаянные разбойники находили убежище в Поволжье и Предуралье. Никого не боящиеся «лихие люди» нередко нападали на купеческие суда, присваивая дорогие товары из Китая и Персии. Когда Казань и Астрахань были завоеваны военными Ивана Грозного, в Поволжье стали активно строить русские крепости. Нижнее Поволжье представляло большой интерес с военно-стратегической точки. Это был большой транспортный узел, из которого по всей Руси расходились торговые караваны. Чтобы Астрахань была связана с иными регионами, построили немало населенных пунктов, ставших затем городами — стоит вспомнить Самару, Царицын, Саратов. Крепости в Поволжье также возводились с целью отрезать крымским татарам путь к Поволжью и Предуралью. Чтобы заселить эти постройки, требовались люди. Скрывающиеся беглецы прекрасно справлялись с этой задачей, поэтому власти их не преследовали.

Русское государство стремилось заселить окраинные земли собственными подданными. Берега Днепра, Дона и Волги представляли собой огромные территории со стратегическим и экономическим значением. Строящиеся здесь русские крепости делали возможной постепенную колонизацию окраин. Одновременно сильный крепостной гнет в центре Руси вынуждал несогласных бежать в отдаленные регионы, именно на окраины. Властями было ужесточено наказание за приют и невыдачу беглых крепостных. Люди не хотели попасть «под раздачу», и беглецами просто некуда было деваться. Что им оставалось? Бежать как можно дальше от мест, где их угнетали. По сути Москва таким образом решила сложную и очень важную проблему по освоению и заселению территорий на окраинах. Надо отметить, что такая практика не была придумана на Руси, а использовалась и в других государствах. Для примера: в Великобритании многих преступников наказывали ссылкой в далекую Австралию.

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