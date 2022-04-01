Сколько покушений на свою жизнь пережил Сталин

Известно порядка 10-12 случаев покушений на Иосифа Сталина за весь период исполнения им полномочий главы ЦК ВКП (б). Одни из них произошли в действительности, другие остались лишь в планах, на счет третьих у охраны и окружения Сталина были только подозрения.

Первая половина 1930-х

Первое покушение произошло в 1931 году. Белогвардейский офицер и шпион, работавший на Великобританию, некто Огарев 6 ноября на московской улице Ильинка, выхватив из кобуры пистолет, попытался выстрелить в Иосифа Джугашвили. Но ему помещал сотрудник НКВД, который следил за ним. После этого случая Сталину было рекомендовано прекратить пешее передвижение по городу.

В начале 1930-х годов против Сталина образовался заговор, получивший впоследствии условное название «Дело Клубок». В нем участвовала группа военных во главе с Петерсоном и Янукидзе. Заговорщики собирались убить Сталина, но были разоблачены и расстреляны. Все материалы по «Делу Клубок» засекречены по сей день.

В 1935-м в генсека стреляла, но промахнулась представительница русской аристократической фамилии Орловых-Павловых. Следователи НКВД также рассматривали ее действия в рамках «Дела Клубок». Все, кто по нему проходил, после развенчания культа Сталина были реабилитированы, а само дело было признано полностью сфабрикованным.

1937 год

В 1937-м расследовалось еще одно покушение. Его пыталась совершить Т.В. Лицинская (Занковская). Во время допросов она полностью признала свою вину и даже объявила себя немецкой шпионкой. Приговор был однозначным – расстрел. Об этом написал позднее в своей книге «Они и мы» сын Лицинской, П.В. Полежаев.

В том же 1937-м произошел один подозрительный случай. 1 мая в кобуре наркома К.Е. Ворошилова оказалось боевое оружие (револьвер). Раньше за ним такого не водилось. Существует версия, что в то время готовился государственный переворот, хотя никаких документальных подтверждений тому не осталось.

Японские диверсанты

В 1938 году были совершены две попытки убить Сталина. 11 марта лейтенант Данилов из тульского гарнизона в форме офицера ГПУ и с поддельным удостоверением личности проник на территорию Кремля. Однако его намерения были вовремя разоблачены.

В конце 1938 года против Сталина готовилась диверсия под названием «Медведь». Ее возглавил Г.С. Люшков, бывший высокопоставленный сотрудник НКВД, переметнувшийся на сторону японцев. В связке с ним работали шестеро белогвардейцев. Главу советского государства планировали застрелить в Мацесте, во время прохождения им курса лечения. Планы диверсантов провалились в результате донесения советского тайного агента Лео. Заговорщики были обстреляны на турецко-советской границе. Нескольким из них удалось бежать.

В 1939-м еще одна диверсионная операция закончилась неудачей благодаря донесениям все того же Лео и усилиям чекистов. Она была организована японскими спецслужбами и предусматривала взрыв бомбы в Мавзолее во время первомайской демонстрации. Этот случай описан в книге Хияма Есиаки о покушениях на Сталина.

Дело Дмитриева

В 1942 году произошел скандальный случай. Дезертировавший из рядов Красной Армии С. Дмитриев 6 ноября стрелял по машине А.И. Микояна, которая выехала из Спасских ворот Кремля. Есть предположение, что Дмитриев перепутал машины. На самом деле он хотел за что-то отомстить лично Сталину. Другая версия основывается на психической невменяемости стрелявшего. Через 8 лет он был расстрелян.

Немецкие покушения

В 1943 году фашистами была разработана спецоперация по уничтожению Сталина и некоторых других глав государств-противников нацистской Германии. Покушение должно было произойти на Тегеранской конференции. Советская контрразведка вовремя раскрыла немецкий заговор, благодаря чему были спасены не только Сталин, но и Черчилль и Рузвельт.

Другое покушение фашисты собирались осуществить с помощью военнопленного Петра Таврина. Согласно первому варианту их плана, по машине Сталина должны были выпустить особые бронебойные снаряды. Запасной вариант предполагал подрыв Сталина посредством магнитной мины, управляемой дистанционно. Контрразведка предупредила эти преступления, Таврин был арестован.

Подозрительные случаи

В 1931 году случилась странная авария. Поздно ночью 25 августа грузовик врезался в автомобиль, в котором ехали Сталин с Ворошиловым. Охрана мгновенно подняла тревогу. Перепуганный водитель грузовика сбежал с места аварии. Его нашли. Оказалось, он был сильно пьян и никаких враждебных намерений в отношении Иосифа Виссарионовича не имел.

Чуть позднее, в том же 1931-м, катер Сталина был обстрелян береговой охраной неподалеку от Гагр, поскольку судно из-за непогоды задержалось в пути и пришло не в назначенное время, а охрана не была об этом проинформирована. В результате недоразумения никто не пострадал.

Еще один странный случай произошел в 1935 году. 18 мая столкнулись два самолета: АНТ-20, носивший имя «Максим Горький», и И-5. Катастрофа унесла много жизней. Не удалось спастись ни членам экипажей, ни пассажирам. Эта авария примечательна тем, что непосредственно перед ней прошел слух, что якобы на «Максиме Горьком» будет лететь сам Сталин.

Последнее недоказанное покушение

Последнее покушение состоялось в 1953 году. 1 марта вождь пролетарского государства упал и пролежал без сознания на полу в Ближней даче несколько часов кряду. Все это время ему никто не пытался оказать хоть какую-нибудь помощь. Только на следующий день к больному были вызваны врачи, которые поставили диагноз «инсульт». 5 марта Сталин умер. Странные обстоятельства его скоропостижной кончины вызывали много подозрений, в том числе на счет преданности самых приближенных к нему людей.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Как тут не вспомнить слова отважной поэтессы и патриота своей страны Анны Ахматовой «То, что Сталин издох собственной смертью – позор для его современников»!

Вместе с тем разве не позор для великой страны , когда в стране величайших гениев выдающимся деятелем всех времён и народов выбрали психически больного параноика и педофила, обыкновенного вора и грабителя,стукача царской охранки , государственного серийного убийцу, устроившего геноцид своему народу,необразованного человека неизвестной национальности, поскольку до сих пор точно не известно, кто все-таки зачал палача народов Сталина , а ,следовательно, и его национальность по отцу?!Порой кажется, что даже его «добренькая» и любвеобильная мать точно не знает, от кого она нагуляла это чудовище!Любопытно, что сам Сталин до конца ее дней из-за этого часто называл свою мать «старой сукой и шлюхой»( https://proza.ru/2013/12/10/1404) !И вот после всего этого,неужели в столь великой стране не нашлось нормального русского человека способного адекватно править своим народом?!

Кроме того, мне очень интересно, когда неадекватные россияне,выбравшие палача народов и изувера Сталина выдающимся деятелем всех времён и народов , сделают адекватные выводы и наконец-то станут жить нормально в богатейшей стране мира! Ведь именно про таких слабоумных россиян старая советская довольно позорная поговорка «Советская власть держалась на еврейских мозгах, латышских штыках и РУССКИХ ДУРАКАХ »! Ведь многие из них настолько отупели , что позорят свою Великую страну!

Стыдно, товарищи коммуняки ,поскольку сегодня, когда весь мир мечтает о светлом будущем, только все вы, потомки грязных кровожадных большевистских нехристей, которые в этой жизни из-за своей природной тупости ничего не добились ,ностальгируете о утопическом советском социализме и опять хотите как и ваши подлые большевистские предки-дармоеды поживиться на чужом добре, отобрав у богатых !

Жаль, что человеку не дано жить 500 лет, а то я бы посмотрел, как некоторые русские , жуя сопли, краснели при упоминании о своих далеких предках - рабах, которые называли предателей спасителями нации, сапожников гениями, а убийц - отцами нации, совестью эпохи!

Однозначно Сталин доказал, что Россию возглавлять можно только репрессиями и кровью. Хрущев доказал, что Россию можно возглавлять без кровопролития и репрессий . Ельцин доказал, что Россию возглавлять может любой. Медведев доказал, что Россию можно и не возглавлять. Путин же доказал, что Россией возглавлять может хорошо только он!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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