Реальные истории о помощи блаженной Матроны

О Матронушке, как ласково называют в народе старицу, я узнала, когда была беременна. Крестная мамы привезла из Москвы книгу о ней и маслице, и всю мою очень непростую беременность я молилась ей и мазала живот крестообразно маслом.

Матрона очень поддерживала меня тогда, давала силы, и по ее заступничеству родился здоровый малыш. Мне много лет потом так хотелось поехать поклониться ее мощам, но Матронушка утешила меня, послав частицы своих мощей к нам в Тбилиси, и теперь они хранятся в золотом кубке у алтаря одной тбилисской церкви. По четвергам там проводятся молебны с чтением акафиста святой блаженной Матроне Московской. Около мощей, в каком бы состоянии ни пришел, всегда наступает умиротворение, уходят куда-то суета, страсти, приходит уверенность в том, что всё преодолимо.

Шесть лет назад мой сын заболел. У него поднялась высокая температура, которая все росла и остановилась на 39. Мальчик весь горел и не мог даже пить. Я, оставив его на мужа, со всей верой и упованием поехала в церковь. По пути зайдя в церковь Спиридона Тримифунтского и попросив святого о помощи, поехала к мощам Матронушки, прося исцелить сына. Горячо помолившись, я поспешила домой. Прошло не более часа, как меня не было, но перемены были удивительными: моему сыну стало намного лучше.

Он с аппетитом ел апельсин, а температура у него была 37,3. Я спросила мужа, не давал ли он каких-то лекарств в мое отсутствие. Он ответил, что ничего не давал, температура упала сама. Сын вскоре поправился.

Матронушка часто помогает в том, что кажется невозможным. У меня есть знакомая, человек в преклонном возрасте, поэтесса и композитор, пишет прекрасные романсы и вальсы. Ей очень нравится исполнение романсов российским певцом Олегом Погудиным, и она мечтала передать свои произведения этому выдающемуся певцу. Я хотела ей помочь, но не знала, как это сделать из Грузии. Писала на официальный сайт певца, но ответа не было. Когда я сказала, что буду просить Матронушку о помощи, моя знакомая, человек, далекий от веры, усомнилась, как может ей помочь святая. Вскоре, придя в наш русский храм Александра Невского, я увидела группу паломников. Разговорившись с ними, спросила, откуда они. Оказалось, из Санкт-Петербурга. Услышав это, сказала с грустью, что «в последнее время все пытаюсь найти в этом городе одного человека, но ничего не выходит». «А кого вы ищете?» – спросила паломница и, услышав, что Олега Погудина, ответила: – «Да он же постоянный прихожанин нашего храма! Вот и духовник его, наш батюшка, приехал вместе с нами в паломничество в Грузию на несколько дней». Узнав, в чем дело, она ответила, что с радостью по приезде передаст произведения.

Этот разговор происходил в храме рядом с иконой Матронушки Московской. Я правда очень верила, что святая поможет, но все равно была поражена. А что сказать о моей знакомой! Господь ей показал, что Он близ и исполняет даже, казалось бы, несбыточные мечты!

Матронушка помогала мне дважды не потерять по моей рассеянности важные вещи.

Однажды, когда мой сын был маленьким, мы пришли с ним с гулянья; остановившись около входной двери, я вдруг обнаружила, что кошелька с ключами и деньгами нет. Поняв, что я его потеряла, мы пошли обратно. По пути я горячо просила Матронушку помочь найти утерянное. Когда мы с сыном дошли до скамейки в парке, где до этого гуляли, я увидела знакомую девушку, которая держала в руках мой кошелек и говорила: «Вот кто-то оставил… Что теперь делать, как найти владельца?»

Узнав, что это мой кошелек, она очень обрадовалась. В кошельке все было на месте.

А вот другая история. Мы с мамой ехали в храм. Уже сойдя с автобуса на остановке и дойдя до храма, я вдруг обнаружила, что оставила в автобусе пакет, в котором лежали учебники сына-второклассника, которые им выдали в тот день в школе, и его форма. Взмолившись Матронушке, чтобы мы смогли вернуть пропажу, помолились в храме и вернулись на остановку. Дождавшись автобуса этого маршрута, стали расспрашивать водителя. (Контролеров в этих автобусах тогда не было.) Он сказал, что сейчас позвонит и спросит других водителей. К сожалению, водители ответили, что ничего не находили. И мы решили, продолжая молиться Матронушке, все-таки подождать еще автобусы в надежде, что забытый пакет отыщется. Пришлось ждать долго: был час пик. Прошли еще два автобуса, а когда пришел третий, я поднялась в салон, чтобы расспросить водителя. С огорчением услышав в очередной раз, что никакого пакета не находили, бросила взгляд по направлению к двери – а там за дверью стоял мой пакет, как я его и поставила! И в нем все было в сохранности. Мы снова пошли в храм, теперь уже благодарить святую за помощь!

Господь особенно близок к человеку, который попал в тяжелую ситуацию. Подруга с маленьким сыном в одночасье осталась без жилья и работы. Мы стали истово молиться Матроне Московской, часто ходили на молебны к мощам блаженной.

Однажды подруга с удивлением поведала, что бумажная иконочка Матронушки, перед которой она часто молилась, покрылась капельками масла. Подруга была поражена: стоявшая рядом икона была абсолютно сухой. Она подумала: так Матронушка посылает знак, что она слышит и обязательно поможет. Так и вышло. Святая вскоре послала подруге работу, и даже две, так что у нее теперь был выбор. Она стала работать и смогла снять жилье. На этой работе она до сих пор.

Матрона Московская, не оставляй нас, грешных, моли Бога о нас!

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