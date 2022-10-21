Макрон обвинил США в двойных стандартах при установлении цен на американский газ для Европы

Американский газ стоит на внутреннем рынке в три-четыре раза дешевле, чем та цена, по которой его предлагают приобретать европейцам. Это двойные стандарты

Президент Франции Эммануэль Макрон очень возмущен подходом США к формированию цен на газ для стран Евросоюза. Как оказалось, американцы продают газ европейцам в три-четыре раза дороже, чем на внутреннем американском рынке. Француз уже обвинил Вашингтон в двойных стандартах и намерен поднять этот вопрос во время визита в США в декабре.- заявил Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.Ранее в Париже призвали Вашингтон отправлять американский СПГ во Францию по более приемлемым ценам, обещая заключить долгосрочный контракт на его поставку.Европа столкнулась с ростом цен на газ после введения санкций против России, а также отказа от закупок российского голубого топлива. Хотя попытки ввести потолок цен на газ провалились, последние события на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" фактически поставили крест на поставках газа в Европу.Сейчас газ идет через Турцию по "Турецкому потоку", а цены на газ подскочили. На этом фоне доля США на европейском рынке СПГ возросла с 28 до 45%.