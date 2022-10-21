Макрон обвинил США в двойных стандартах при установлении цен на американский газ для Европы

Европа наконец-то почти избавилась от российского газа и приступила к закупке американского, к чему и стремилась все последнее время. Однако как оказалось, американский газ значительно дороже российского и США не собирается снижать цены для своих европейских партнеров.
- заявил Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.
Ранее в Париже призвали Вашингтон отправлять американский СПГ во Францию по более приемлемым ценам, обещая заключить долгосрочный контракт на его поставку.
Европа столкнулась с ростом цен на газ после введения санкций против России, а также отказа от закупок российского голубого топлива. Хотя попытки ввести потолок цен на газ провалились, последние события на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" фактически поставили крест на поставках газа в Европу. Сейчас газ идет через Турцию по "Турецкому потоку", а цены на газ подскочили. На этом фоне доля США на европейском рынке СПГ возросла с 28 до 45%.
- заявил Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.
Ранее в Париже призвали Вашингтон отправлять американский СПГ во Францию по более приемлемым ценам, обещая заключить долгосрочный контракт на его поставку.
Европа столкнулась с ростом цен на газ после введения санкций против России, а также отказа от закупок российского голубого топлива. Хотя попытки ввести потолок цен на газ провалились, последние события на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" фактически поставили крест на поставках газа в Европу. Сейчас газ идет через Турцию по "Турецкому потоку", а цены на газ подскочили. На этом фоне доля США на европейском рынке СПГ возросла с 28 до 45%.
А вы знали об этом?
В ноябре 1573 года женой Ивана Грозного стала княжна Мария Долгорукая – «по молитве», то есть без совершения брачного обряда. Наутро после пышного празднования свадьбы Иван Грозный приказал «затиснуть ее в колымагу, повезти на борзых конях и опрокинуть в воду» - Мария была утоплена. Происшедшее трактуют как реакцию царя на то, что невеста не сохранила невинность до свадьбы. В 1575 году Иван Грозный присмотрел новую спутницу – жену некоего Мелентьева. Быстро организовав прекрасной Василисе свободу от брачных уз – расправившись с мужем, царь, опять-таки «помолясь», назвал ее своей новой супругой, «обрачился со вдовою Василисою Мелентьевой». Конец Василисы, по «Хронографу», был печален – заподозрив супругу в измене, царь казнил ее вместе с любовником. После чего вступил уже в последние свои семейные отношения – с Марией Нагой, ставшей в иночестве Марфой
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