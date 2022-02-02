Что такое антиминс и почему без него нельзя служить Литургию?

Антиминс – это прямоугольный матерчатый плат из шелка или льна (гладкой ткани, на которой легко подбирать частички Тела Христового или проскомидийных частичек: из священнической практики).

Сам антиминс представляет собой вышитую икону положения Спасителя во гроб, т. е. образ Тела и Крови Христовых – главной святыни Литургии, для служения которой он и предназначен. По углам антиминса изображаются иконы четырех евангелистов. Часто на нем возле Тела Христового вышиваются лики Пресвятой Богородицы, святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, жен-мироносиц, праведных Иосифа Аримафейского и Никодима – тех лиц, которые участвовали в погребении Господа нашего Иисуса Христа.

Также на древних греческих антиминсах могло быть просто изображение Распятия. В середину антиминса с обратной его стороны в специальный карманчик вшивается частичка мощей какого-нибудь святого, взятая на воск, прикрепленная к нему.

Антиминс



Право освящать антиминсы принадлежит архиерею, потому он обязательно подписывает его, указывая при этом часто, для какого храма и какого населенного пункта он предполагается. На антиминсе также помещается специальная губка для того, чтобы собирать частицы Тела Христового и проскомидийные частицы для более удобного их потребления священником.

Во время Литургии в определенные моменты службы (при поминании Патриарха, Предстоятеля Церкви и Правящего Архиерея на сугубой ектении после чтения Святого Евангелия) антиминс разворачивается, оставляется закрытой только верхняя его часть. Она раскрывается уже непосредственно перед Херувимской песнью на прошении«Открыет им Евангелие правды»ектении об оглашенных. Во время служения Литургии верных и основной ее части – Евхаристическом каноне, на котором происходит пресуществление Святых Даров, антиминс открыт.

Фактически на нем и происходит великое Таинство Евхаристии. Он закрывается перед окончанием Божественной литургии, когда священник от лица всех верующих благодарит Господа за то, что Всевышний сподобил людей причастия святых Христовых Таин. Губка кладется в центр антиминса, сам он складывается конвертиком и заворачивается в другой больший плат обычно красного цвета, который также складывается конвертиком. Священник как в начале Литургии, так и по окончании крестообразно благословляет антиминс Святым напрестольным Евангелием и кладет его сверху на сложенный илитон с находящимся внутри антиминсом. Оно пребывает на антиминсе все время, если не служится Божественная литургия.

Красный илитон

Красный цвет илитона, конечно же, символ Крови Христовой, пролитой за нас. Слово « илитон» греческое, переводится на русский как обвертка. Он символизирует собою сударь (с церковнославянского языка плат), которым была обвита глава Спасителя при погребении.

Сам же антиминс символизирует собой, как уже было сказано выше,Тело Христово, положенное во гроб.

Слово «антиминс» греческого и латинского происхождения. Греческая приставка «анти» означает «вместо», а латинское «mensa» – «стол», «трапеза». То есть слово «антиминс» имеет значение «вместо престола» и это отображает его историческую функцию в церковном богослужении. Таким образом, по своему значению антиминс равен престолу.

Употребление антиминсов при служении Литургии – очень древняя традиция, восходящая к первым векам христианства. Часто у церковных общин, возглавляемых епископами или священниками, не было возможности построить храмы в Римской империи. Христиане должны были служить тайно, в катакомбах, перемещаться с места на место, чтобы выжить в условиях агрессивной языческой среды. Первоначально «вместопрестолие»-антиминс представлял собой разбирающийся легкий деревянный освященный стол, заменяющий собой Святую Трапезу (престол) в походных условиях или в условиях гонений. Такая практика существовала в начале IV века в войсках святого равноапостольного императора Константина Великого, где было много христиан. Она применялась в военных и миссионерских походах. Во время гонений первых веков антиминс раскладывали или разлаживали, если он был из материи, на могилах мучеников, где часто служили Литургии. Отсюда и берет свое начало более поздняя традиция вшивать в антиминс мощи мучеников, а потом и других святых.

В начале XX века в СССР появилась скорбная и горестная практика, чем-то сходная с служением гонимых христиан первых веков. В ней и престолом и одновременно антиминсом служила грудь священника. Так, например, в двадцатые-тридцатые годы прошлого века многие епископы и священники были арестованы и сосланы в Соловецкий лагерь особого назначения, где содержались в страшных условиях. Каждый день они ждали смерти. В этом почти непрерывном ужасе жизни, как в последний день, конечно, им хотелось служить Литургию для спасения и утешения. Служили они ее так…

С риском для себя (за совершение религиозных обрядов полагался расстрел) архиереи, батюшки, диаконы тайно собирались. Один из них до пояса раздевался и ложился. Его тело, как тело священника, над которым было совершено Таинство Хиротонии, служило престолом и антиминсом. На нем, на клюквенном соке и черном хлебе за неимением вина и просфор, совершали Литургию. И многие из страдальцев за веру Христову потом сподоблялись мученической кончины и святых венцов.

Группа подсудимых священников в зале суда. Петроград.

Святии новомученики и исповедники в земле Русской просиявшии, молите Бога о нас!

Впервые в церковной литературе слово «антиминс» почти в современном его значении употребляется в житии преподобного Маркиана Сиракузского (начало VIII века), где этим словом обозначается переносной престол, на котором святой совершил Литургию.

Позже антиминсы широко использовались в Церкви во время иконоборческих гонений (VIII–IX столетия), когда еретики оскверняли храмы и возобновили массовые репрессии против иконопочитателей-православных.

Постановление VII Вселенского Собора (787 год), завершившего иконоборческую эпоху победой православия и восстановлением почитания святых икон и мощей, говорит: « Если какие-либо честные храмы были освящены без святых мощей мученических, определяем: да будет совершено в них положение мощей с обычной молитвой» (правило 7).

В Греческой Церкви сохранялась традиция вкладывать мощи мучеников в антиминсы, когда священник получал благословение и, соответственно, антиминс с мощами от Правящего Архиерея, чтобы послужить в храме с неосвященным престолом. Об этом свидетельствует святитель Симеон Солунский: « Антиминсы делаются из льняной ткани и употребляются вместо священной трапезы. Они шьются и изготовляются предварительно, как надлежит по Уставу, и на них совершается все то же, что и на Божественной трапезе. Когда нужно, по усмотрению архиерея, они, совершенно освященные, посылаются в места, где нет жертвенника, и на них совершается божественное священнодействие Таин».

В традиции же Русской Православной Церкви, по некоторым историческим данным, принято было вкладывать мощи не в престол, но в сам антиминс, так как церкви преимущественно строились деревянные и довольно часто страдали от пожаров. Антиминс все же легче вынести, чем престол. Московский Собор Русской Православной Церкви от 1675 года постановил иметь антиминс в храмах даже на освященном престоле. Без антиминса совершение Божественной литургии невозможно.

Также богослужебное использование антиминсов имеет и церковно-дисциплинарную составляющую. Антиминс освящается законно поставленным в определенную епархию Правящим Архиереем, подписывается им и выдается священнику для богослужения в установленном приходе. Тем самым это является символом апостольской преемственности и подтверждением того, что священнослужитель принадлежит к каноничной церковной иерархии.

Антиминс является одною из главных святыней православного храма. Он постоянно находится на престоле. Прикасаться к нему может только священнослужитель, облаченный минимально в подрясник, епитрахиль и поручи, максимально – в полное священническое облачение для служения Божественной литургии.

Почему же в антиминс помещаются мощи святых? Ответим с Божьей помощью на этот вопрос не только в конкретно-историческом, но и в духовном догматическом смысле.

Вкладывание частиц мощей

Основанием для почитания мощей есть Боговоплощение Сына Божия Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. Восприняв на себя человеческую природу, во всей полноте Спаситель освятил ее и тем самым навечно утвердил достоинство человеческой телесности. Вспомним также, что Христос вознесся на небо и воссел одесную Престола Бога Отца не только как истинный Бог, но и как истинный Человек – в человеческой душевно-телесной природе. Потому для православных христиан тело – один из уровней человеческой личности, связь с которым личность сохраняет и после смерти. Вспомним слова святого первоверховного апостола Павла: « Не знаете ли, что телá ваши суть храм живущего в вас Святаго Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» (1 Кор. 6:19).

Отсюда и происходит почитание святых мощей великих угодников Божиих, которые еще при жизни – и душевно, и телесно стали обиталищем Святого Духа. Преподобный Силуан Афонский писал о мощах следующее: « У кого благодать и в душе и в теле, тот имеет совершенную любовь» (154), ибо «совершенная любовь» ведет к преображению тела:

Четвертая, совершенная любовь к Богу – это когда кто имеет благодать Святого Духа и в душе и в теле. У того освящается тело, и будут мощи (145)».

Это преображенное благодатью Святого Духа тело, носящее на себе печать Его и после смерти, ставшее обиталищем Его на веки вечные, мы и почитаем с благоговением. Тем более что православные поклоняются не столько самим костям, но силе Божией, явленной в мощах того или иного угодника Божия. Отсюда происходит и само наименовение таких останков «мощами», то есть мощью, силой Божьей. Потому они, конечно же, как драгоценные звезды, отражающие Божественный свет.

Во вшивании мощей святых в антиминсы есть что-то от видимой ощутимой связи Церкви небесной с Церковью земной, которая горнее и земное православное воинство соединяет Божьим благословением в одно целое – Тело Христово. В Нем Христос, Пресвятая Богородица с Ангелами небесными и всеми святыми находятся с нами в одном величественном славословии любви, коей есть Божественная литургия.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2403798325775042860/

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