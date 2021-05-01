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Иерусалим, в который вошёл Христос

Сейчас Иерусалим разделен на части между двумя государствами и тремя религиями. Нередко Иерусалим называют столицей мира — христиане с этим согласны, ведь это город, в котором произошло Воскресение Христово, величайшее чудо, положившее начало творению нового мира. А что мы знаем о Иерусалиме времен Спасителя?

1. Храмовая гора 

Иерусалим, в который вошёл Христос

По преданию, именно на эту гору, которая называлась раньше Мориа, в древности поднимался Авраам, чтобы принести в жертву своего сына Исаака. И здесь ангел Божий остановил его руку, тем самым запретив для всех верующих в Единого Бога человеческие жертвоприношения. Столетия спустя, после того как иудеи захватили эти земли у языческого племени иевусеев, именно на эту гору царь Давид перенес Ковчег Завета. А сын Давида, прославленный царь Соломон, построил здесь Храм Единого Бога — единственный в то время на Святой Земле и во всем мире. Во времена Спасителя Храм все так же являлся средоточием всей духовной жизни еврейского народа. Господь, как и все, с детства посещал Храм на праздники, а уже перед Своими Крестными страданиями именно отсюда Он изгнал торговцев, тем самым показывая, что святость этого места — несомненна. В 70 году от Р. Х. Иерусалимский Храм был разрушен римлянами, и все, что осталось от храмового комплекса — это знаменитая Стена Плача.

Кстати, на самом деле это вовсе не уцелевшая стена Храма, а просто часть подпорной стены вокруг горы. На месте же самого здания сейчас стоит мечеть.

2. Сионская горница

Иерусалим, в который вошёл Христос

Сион, он же Цийон — один из холмов Иерусалима, который издавна считался центром города. Именно здесь стояла городская крепость, оплот Израиля, и поэтому Сион со временем стал символом Земли Обетованной, свободного государства иудеев. В Ветхом Завете говорится, что именно отсюда должно было прийти спасение, отсюда Бог явит Свою Славу. 

Все пророчества о Сионе исполнились в Новом Завете. Именно здесь, в одном из домов на холме Сион, Господь совершил знаменитую Тайную Вечерю — последнюю трапезу с учениками, на которой Он установил Таинство причащения. Это Таинство поныне совершается в каждом православном храме, и любой христианин может и должен участвовать в нем. 

Сейчас в Иерусалиме показывают здание, на втором этаже которого в просторной комнате состоялась Тайная Вечеря. На самом деле, конечно, это гораздо более позднее строение — но, кто знает, возможно, на этом месте действительно стояло то самое здание, которое упоминается в Евангелии. 

А еще, кроме Тайной Вечери, по преданию, в Сионской горнице произошло Сошествие Святаго Духа на апостолов, а в 49 году от Р. Х. — первый Апостольский Собор.

3. Гефсиманский сад

Иерусалим, в который вошёл Христос

К востоку от Иерусалима, за потоком Кедрон, во времена Христа находился масличный сад с давильней для оливкового масла («гат шманим»). До сих пор еще живы несколько деревьев, которые, возможно, помнят времена Христа. Впрочем, никто не решается подтвердить или опровергнуть это, потому что пришлось бы спилить дерево и подсчитать количество годовых колец. 

Гефсимания — это место, в котором начался Крестный Путь Спасителя. Здесь Он молился о том, чтобы чаша страданий миновала Его, — но и смирялся перед волей Отца, соглашаясь на Крест. Эта молитва в Гефсимании, о которой пишут евангелисты Матфей, Марк и Лука, свидетельствует, что на мучения Иисус шел по собственной воле. 

И Ему было ничуть не легче предчувствовать Свою смерть, чем другим людям — а, напротив, безмерно тяжелее. 

Сразу после молитвы в Гефсимании Господь был взят под стражу — ведь именно здесь апостол Иуда Искариот предал Своего Учителя, указав воинам на Него лицемерным поцелуем. Здесь начались страдания Иисуса Христа.

4. Елеонская гора

Иерусалим, в который вошёл Христос


Елеонская гора к востоку от Иерусалима — это место, на котором Христос часто молился и проповедовал (см. Ин 18:1-2). На ее склоне находится Гефсиманский сад, место ареста Господа. Название этой горы в переводе с греческого означает «масличная». Она упоминается еще в Ветхом Завете как место, на котором царь Давид молился Богу в скорби (2 Цар 15:30). Возвышенность имеет три вершины, которые сейчас условно «поделены» между иудеями, христианами и мусульманами. На южной оконечности города до сих пор расположено еврейское кладбище, уже во времена Спасителя считавшееся очень древним, а также почитаемые могилы библейских пророков Аггея, Малахии и Захарии. В I веке от Р. Х. Елеонская гора еще была соединена мостом с Храмовой горой, так что поток Кедрон можно было пересечь по мосту, а не вброд. Видимо, именно по этому мосту Спаситель и шел в Гефсиманию после Тайной Вечери. Однако мост пришлось разрушить во время осады Иерусалима, потому что в 70 году от Р. Х. на северной вершине Елеонской горы стоял лагерем Десятый римский легион под командованием Тита. Для христиан Елеонская гора — одна из главных святынь Святой Земли, ведь после Воскресения именно на вершине Елеона состоялась последняя беседа Спасителя с учениками и Вознесение Господне.

5. Голгофа

Иерусалим, в который вошёл Христос

Голгофа — это место распятия Господа Иисуса Христа. Название этой горы звучит по-арамейски как Гульгальта и обозначает «гора черепа» — или, в русской традиции, Лобное место. По преданию, именно под Голгофой был похоронен Адам, поэтому на фресках и иконах, изображающих Распятие, под Крестом часто помещается его череп. 

Кроме того, тело распятого Господа было похоронено у склона Голгофы, поскольку раньше здесь находились сад и кладбище. 

Так что подножие этой горы — это еще и место Воскресения Христова. 

Когда после распятия и смерти Господа и двух разбойников римские солдаты сняли тела казненных с крестов, то сами кресты, видимо, просто были сброшены вниз под гору. 

Именно поэтому в 325 году от Р. Х. святая царица Елена нашла в районе Голгофы все сразу: и Гроб Господень, и Истинный Крест Христов. Над Голгофой и ее склоном сразу было начато строительство христианского храма, который и поныне остается самым знаменитым в мире. В западной традиции он называется Храмом Гроба Господня, а в нашей восточной — Храмом Воскресения Христова. И это неудивительно — ведь архитектура здания была специально задумана так, чтобы охватить и место Распятия, и место Воскресения Христова. 

Что читать: Мф 27:32-44, Мк 15:21-32, Лк 23:32-43, Ин 19:16-19.

6. Гробница Пресвятой Богородицы

Иерусалим, в который вошёл Христос

Уже будучи распятым на Кресте, Господь поручил Свою Матерь апостолу и евангелисту Иоанну (см. Ин 19:25-27). Как свидетельствует христианское предание, вначале Богородица жила в Иерусалиме, а потом, с началом гонений на христиан, переселилась вместе с Иоанном в Эфес. Лишь незадолго до кончины Она вернулась в Иерусалим и часто молилась у Голгофы, а также на Елеонской горе, где раньше бывал Ее Сын. Почувствовав близость кончины, Богородица завещала похоронить Себя рядом с могилами родителей Иоакима и Анны и супруга-обручника — праведного Иосифа. Апостолы все время молились у Ее гробницы. С ними не было только Фомы, и когда на третий день он пришел в Иерусалим, то попросил открыть гроб, чтобы попрощаться с Матерью Господа. Но тела в гробу уже не было — Христос воскресил Ее из мертвых. Именно поэтому кончину Богородицы называют Успением, а не смертью — ведь смерть для Нее была лишь кратким сном, от которого когда-нибудь предстоит воскреснуть и всем нам.

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