Как Кутузов в гарем попал

Однажды в конце весны 1793 года Михаил Илларионович Кутузов попал… в гарем султана Селима III. В Константинополе он исполнял роль чрезвычайного посла, то есть собирал важную информацию для Екатерины Второй.

наложницы под присмотром евнуха

Версии разнятся: согласно одной, Кутузов случайно попал в запретную часть дворца. Перепутал дорожки, слуги не успели его остановить… А вот другая история гласит, что «северный лис» нарочно проник на женскую половину Топкапы. Он заранее выяснил вкусы и привычки местных обитательниц, сумел переговорить с Рефет-кадын, которую обожал султан Селим, и с луноликой валиде, Михришах-султан. Обе женщины были очарованы манерами, речами и подарками незваного гостя. Якобы, Кутузов преподнес каждой по прекрасному дорогому украшению. А заодно выведал несколько интересных подробностей во благо России.

Конечно, султан об этом узнал. Белый как мел смотритель покоев уверял Селима Третьего, что все вышло случайно. Да и беспокоиться не о чем. Ведь Кутузов-эфенди… главный евнух императрицы Екатерины!

М.И.Кутузов

Русское посольство потешалось. В Петербурге весело хохотали. А вот Кутузов нисколько не переживал, что его назвали евнухом. Дипломатия была на первом месте. «Умен, хитер», - говорил о нем Суворов.

К тому же, в России хорошо знали – полководец был женат и стал отцом пяти дочерей и одного сына.

Эту историю потом не раз обсуждали, но сложно сказать, что из этого оказалось правдой.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

А вы знали об этом?

К сожалению, история России полна мистификаций и ложных мифов!Любопытно, что в 1962 году, в период оттепели, когда людям показалось, что можно что-то говорить, многие доктора наук и историки обратились лично к Хрущеву с письмом, в котором требовали не ставить памятник Кутузову и не называть проспект в Москве Кутузовским! Но советская власть не могла жить без мифов и поэтому Хрущев отказал им. Подобное требование было продиктовано тем, что, проиграв Бородино и оставив без боя Москву, в которой преступно заживо сгорели 30 тысяч русских раненых, Кутузов, который фактически не выиграл в своей жизни ни одно крупное сражение, недостоин такой почести!Любопытно также, что тактику партизанской войны разработал не Кутузов, а Барклай-де-Толи, который разработал "скифскую стратегию" выматывания противника партизанской войной. Однозначно русская армия была уничтожена именно в Бородинском сражении,потеряв почти половины регулярного состава, а около 30% оставшихся в живых превратились в мародеров.В этом безусловно был виноват Кутузов, поскольку неправильно расположил войска и бездарно руководил боем. Даже тогда, когда Наполеон уже отступал из России, русские потеряли ещё больше военных: Кутузов вывел из Тарутино 130 тысяч, а привел в Вильно 27 тысяч солдат! Вместе с тем Кутузов был сексуальным маньяком и педофилом! В противовес порядочной семейной жизни фельдмаршал предпочитал разгульную жизнь . Александр I за похождения Кутузова прозвал его «одноглазым старым сатиром», поскольку 64-летний старик, одноглазый, толстый, уродливый не мог существовать без того, чтобы иметь при себе трех, четырех женщин!… Согласно современным юридическим законам сегодня бы Кутузова судили бы за злостную и рецидивную педофилию! Весной 1811-1812 гг. он вместо активной деятельности на турецком фронте развлекался с 14-летней молдованочкой. ИзвестныЙ турецкий историк Ахмед Алтынай рассказывает о посещении Кутузовым гарема с 10-летними девочками, практиковавшими оральный секс. Любопытно также , что после смерти полководца в небольшом городке Бунцлау, ныне это Болеславец в Польше,по распоряжению Александра I тело Кутузова забальзамировали и перевезли на родину. 25 июня 1813 года его захоронили в Санкт-Петербурге, в Казанском соборе.Однако вскоре появились слухи о том, что сердце полководца было похоронено не в Санкт-Петербурге, а на кладбище рядом с Бунцлау. Сообщалось даже, что такова была воля самого Кутузова, который завещал тело отвезти в Россию, а сердце похоронить на месте смерти, чтобы русские воины знали, что сердцем он навсегда остался с ними. Вскоре на местном кладбище появился холмик с оградой и скромным постаментом. В 1933 году руководитель Ленинградского обкома ВКП(б) Сергей Миронович Киров распорядился создать комиссию, вскрыть склеп в Казанском соборе, чтобы окончательно убедиться – где находится сердце Михаила Кутузова? Раскрыв крышку склепа, исследователи увидели сердце, неплохо сохранившееся в какой-то прозрачной жидкости!

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