«Великолепный век»: как на самом деле Хюррем попала в гарем султана Сулеймана

Хюррем-султан — девушка, которая прошла путь от наложницы повелителя до его законной жены. О жизни госпожи Османской империи написано немало книг, и снято множество фильмов. Самым популярным сериалом стал «Великолепный век». Однако не всё показанное в нём — правда.

Фото: кадр из сериала "Великолепный век". Режиссёр Дурул Тайлан. Tim's Productions

8 января на канале «Домашний» вновь стартовал показ сериала «Великолепный век». Турецкий кинематограф расскажет зрителю про историю любви Султана Сулеймана и Хюррем. Источником вдохновения для создания картины послужили реальные события, однако, для остроты сюжета, интриги и интереса зрителей создатели внесли некоторые изменения.

Фото: кадр из сериала "Великолепный век". Режиссёр Дурул Тайлан. Tim's Productions

По сюжету «Великолепного века» зрители видят как Хюррем (изначально Александра) была похищена с родных земель во время нападения татар. Те её доставили во дворец Топкапы, где сначала она противилась всему происходящему, но достаточно быстро поняла, что ей уже не вернуться в родные края. Тогда рыжеволосая наложница обратила на себя внимание султана, выкрикнув его имя, когда тот проходил по коридору гарема. А спустя короткий промежуток время на одном из праздников во дворце, Хюррем покорила повелителя своим танцем (танцевать её отобрал Ибрагим-паша) и получила приглашение в покои.

Сценаристы турецкой исторической драмы дают понять, что между похищением с родины и попаданием в гарем и покои Сулеймана прошло мало времени.

Фото: кадр из сериала "Великолепный век". Режиссёр Дурул Тайлан. Tim's Productions

Во многом сюжет сериала «Великолепный век» совпадает с тем, как всё было на самом деле. Однако есть отличия. Хюррем (изначально Александра) действительно была похищена татарами из родной украинской деревни. Однако с корабля её отправили сначала на невольничий рынок, где девушек разделяли на тех, кто продавались как рабыни, и на тех, кого предлагали знатным купцам, а также в гарем султана. 15-летняя Александра относилась ко второй группе, и как сообщают записи историков, в отличие от других девушек, которые грустили и плакали, будущая султанша постоянно улыбалась и смеялась. Она понимала, что так её быстрее заметят и заберут с рынка.

Фото: кадр из сериала "Великолепный век". Режиссёр Дурул Тайлан. Tim's Productions

Так и случилось, рыжеволосую девушку заметил евнух из султанского гарема, он её выкупил и привёл во дворец. Александра быстро поняла, чтобы жизнь во дворце сложилась удачно, нужно очаровать султана. Но чтобы это сделать нужно пройти обучение в школе, знать языки, иметь множество талантов, и в первую очередь понравиться валиде, которая разрешит попасть в покои повелителя.

Фото: кадр из сериала "Великолепный век". Режиссёр Дурул Тайлан. Tim's Productions

Новоиспечённая наложница желала быстрее изменить свою жизнь и начала активно учиться. 5-летнюю школьную программу она прошла за два года, быстро выучила турецкий и другие языки. Спустя два года после приезда во дворец, произошла и первая встреча с Сулейманом. Существует множество версий того, как это произошло, но две самые популярные из них отобразили сценаристы в «Великолепном веке». Одна из версий это встреча в коридоре гарема, после чего султан приказал подготовить Хюррем к ночи. Вторая версия — танец на празднике в честь очередной победы повелителя, куда девушку выбрал Ибрагим-паша.

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