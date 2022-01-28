Почему апостолов было на самом деле 13

Даже тот, кто никогда не открывал Библию, знает о том, что у Иисуса Христа было 12 учеников. Однако на самом деле, кроме них, существовал и еще один, тринадцатый апостол. Причем, поначалу он не являлся последователем нового религиозного течения христианства, а как раз наоборот.

Прежде, чем стать апостолом

Согласно книге «Деяния святых апостолов», настоящее имя 13-го апостола, то есть данное ему при рождении, звучит как Савл, прозванный Тарсяниным – жителем города Тарса. Савл переводится с древнееврейского как «младший».

Савл не был знаком с Иисусом и никогда не входил в круг его слушателей. Напротив, он принимал активное участие в преследованиях и расправах над последователями христианского учения. Еще будучи юношей, Савл стал соучастником убийства первого христианского мученика Стефана, потому как всецело одобрял данное действие. Когда Стефана забивали камнями, Савлу поручили стеречь одежду убийц, которая стесняла их движения.

Со временем Савл обрел определенный вес в обществе и, по его собственным словам, указанных в «Деяниях апостолов», получил от первосвященников власть, благодаря которой он имел право заключать христиан в тюрьмы и голосовать за их казни. Есть версия, согласно которой Савл мог быть членом высокого суда – синедриона.

Как Савл стал Павлом

Савл Тарсянин действительно всем сердцем ненавидел представителей нового религиозного течения. Он даже отправился из Иудеи в Сирию для того, чтобы очистить от христиан и сирийские земли. Если верить книге «Деяния апостолов», когда Савл пересекал пустыню, на него снизошел свет с небес и чей-то голос спросил: «Савл! Зачем ты гонишь меня?». Савл поинтересовался, кто с ним говорит. «Это я, Иисус, которого ты гонишь!» — ответил голос.

После этого удивительного видения Савл сразу же ослеп. Он добрался до города Дамаска, где проживал христианин, а впоследствии святой мученик, Анания. Анания исцелил Савла, и тот вновь обрел зрение.

Почувствовав на себе чудеса, совершаемые христианской верой, Савл стал проповедовать учение, последователей которого еще недавно так беспощадно истязал и казнил. Савл обратил в христианство большое количество людей, в том числе и высокопоставленного чиновника – проконсула Кипра Сергия Павла. Именно после этого случая Савл и взял себе новое имя Павел.

Апостол для язычников

Павел, проповедующий христианство, выгодно отличался от других 12 апостолов. Если так можно выразиться, он был своего рода профессионалом. Ведь, как уже упоминалось выше, Павел еще с юношеских лет занимался религиозной деятельностью. В то время как ученики Христа были не слишком образованны. Именно поэтому Павлу с такой легкостью удавалось обращать в христианство самых ярых противников учения, за что он и получил прозвище «апостол язычников», хотя и не вошел в число даже семидесяти апостолов.

Именно Павел отделил христианское учение от иудаизма, так как проповедовал 13-й апостол по-своему. Конечно, это приводило к неоднократным стычкам между Павлом и другими апостолами. Однако в конце концов те смирились.

Тем не менее судьба новоиспеченного проповедника была предопределена. Бывшие соратники не простили Павлу его крещения. Через несколько лет он был арестован и обезглавлен.

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